Freie Fahrt voraus

Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/imago Auf der Route des neuen Nord-Süd-Korridors: Manjil in der Provinz Gilan im Iran (8.8.2019)

Zu Wasser, auf dem Land und in der Luft: Der Iran versucht auf jedem erdenklichen Weg westliche Sanktionen zu umgehen. Dabei geht es mitunter spektakulär zu. Am Freitag bestätigte die Luftfahrtbehörde des Landes den Erhalt von vier »A340-300«-Passagierflugzeugen des französisch-deutschen Konzerns Airbus.

Die Teheraner Behörde erklärte, dass wegen der westlichen Wirtschaftsblockade der Kauf von neuen Passagiermaschinen enorm schwierig geworden sei. Daher müsse der Iran solche Geschäfte einstweilen »mit ausgeschaltetem Licht« durchführen. Übereinstimmenden Medienberichten vom Wochenende zufolge, die sich auf das türkische Branchenportal Haber Aero berufen, soll sich die Aktion wie folgt zugetragen haben: Die Maschinen »TC-JDM«, »TC-JDN«, »TC-JIH« und »TC-JII« wurden im Frühjahr 2019 von Turkish Airlines ausgemustert und von der neuen Besitzerfirma anschließend am Flughafen von Johannesburg in Südafrika geparkt. Nachfolgeeigentümerin der Maschinen soll damals die Hongkonger Firma Avro Global Limited gewesen sein, die die Flieger mit den Kennzeichen ­»2-AVRA«, »2 AVRB«, »2-AVRC« und »2-AVRD« der Steueroase Guernsey ausgerüstet habe. Beinahe vier Jahre lang blieben die Jets am Boden. Beim Start am Freitag in Johannesburg trugen die Maschinen dann die Kennzeichen »XT-AKA«, »XT-AKB«, »XT-AKK« und »XT-ALM« aus Burkina Faso; als Flugziel wurde offiziell »Usbekistan« angegeben. Doch unter dem Vorwand eines Notfalls seien die vier Airbus-»A340-300«-Großraumflugzeuge plötzlich Richtung Teheran abgebogen und gelandet. Ein aufwendiges Unterfangen, das verdeutlicht, wie schwer die Wirtschaftsblockade dem Iran die Beschaffung wichtiger Güter macht. Dennoch war es ein erfolgreicher Nadelstich gegen den Westen.

In Zukunft sollen die Sanktionen im großen Stil fallen. Im Verbund mit Russland arbeitet der Iran an einer neuen transkontinentalen Handelsroute, die sich von Sankt Petersburg bis zum indischen Mumbai erstrecken soll. Auf die mehr als 7.000 Kilometer lange Passage hätten USA und EU keinen Zugriff mehr. Laut einem ausführlichen Bericht des Wirtschaftsdienstes Bloomberg vom 21. Dezember 2022 wollen Moskau und Teheran rund 25 Milliarden US-Dollar in das Infrastrukturprojekt investieren, um die Lieferung von Gütern über die Flüsse und Eisenbahnlinien, die durch das Kaspische Meer verbunden sind, zu beschleunigen. Probefahrten auf der »International North–South Transport Corridor« (INSTC) genannten Route hätten gezeigt, dass der Warenverkehr auf 25 Tage verkürzt werden könnte, berichtete die indische Tribune im Juli vergangenen Jahres. Die bisherige Standardstrecke von Sankt Petersburg nach Mumbai über Ost- und Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Suezkanal und Arabisches Meer dauere zwischen 40 und 45 Tagen. Die Transportkosten könnten somit um rund ein Drittel verringert werden.

Der Iran ist der drittgrößte Importeur von russischem Getreide. Die beiden Länder haben darüber hinaus eine Reihe von neuen Handelsabkommen angekündigt, unter anderem in den Bereichen Turbinen, Polymere, medizinischer Bedarf und Automobilteile.

Auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im September 2022 unterstrich Russlands Präsident Wladimir Putin die Notwendigkeit, die Schiffs-, Schienen- und Straßeninfrastruktur entlang der Route auszubauen, die »russischen Unternehmen neue Möglichkeiten für den Zugang zu den Märkten Irans, Indiens, des Nahen Ostens und Afrikas bieten und im Gegenzug Lieferungen aus diesen Ländern erleichtern wird«.

»Angesichts der Abschottung der europäischen Verkehrsnetze konzentrieren sie sich auf die Entwicklung alternativer Handelskorridore, die Russlands Hinwendung zum Osten unterstützen«, sagt Nikolai Koschanow, der von 2006 bis 2009 als russischer Diplomat in Teheran tätig war, gegenüber Bloomberg. »Man kann die Seewege kontrollieren, aber die Landwege sind schwer zu überwachen. Es ist fast unmöglich, sie alle zu verfolgen.«

Die US-Regierung hat der Verschiebung des Welthandels nach Osten bislang wenig entgegenzusetzen. »Es ist ein Bereich, den wir sorgfältig beobachten, sowohl diese Route als auch allgemein die iranisch–russische Verbindung«, sagte der oberste »Sanktionsbeamte«, James O’Brien, nachdem er Mitte Dezember 2022 neue Sanktionen gegen Führungskräfte der Russischen Eisenbahn angekündigt hatte. Washington sei »besorgt über jeden Versuch, Russland dabei zu helfen, die Sanktionen zu umgehen«.