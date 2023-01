Ärzte im Visier Erdogans

IMAGO/ZUMA Wire Protest für die Freilassung von Sebnem Korur Fincanci (Istanbul, 29.12.2022)

Der Verein demokratischer Ärzt*innen (vdää) forderte am Dienstag in einem Schreiben an das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in der Türkei Unterstützung für die Freilassung einer Medizinerin ein:

Die andauernde rechtswidrige Inhaftierung unserer geschätzten Kollegin Prof. Korur Fincanci, die Missachtung ihres Rechtes auf ein faires Verfahren und eine angemessene Behandlung in Haft drängen uns (…) dazu, uns weiterhin bei Ihnen für eine Unterstützung dieser wichtigen Stimme der Menschenrechte, Demokratie und freier ärztlicher Arbeit einzusetzen.

Während der ersten Verhandlungstage am 22. und 29. Dezember 2022 zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass weiterhin kein »rechtsstaatlich einwandfreies« Verfahren vorliegt oder zu erwarten ist, wie Sie es in Ihrer Antwort auf unser Schreiben einforderten. Von Beginn an wurden Rechte von Prof. Korur Fincanci missachtet. Das Verfahren ist offensichtlich gegen die freie Meinungsäußerung und freie Berufsausübung gerichtet. Vertreter der Regierung der Türkei, darunter Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Innenminister Süleyman Soylu sowie der Vorsitzende der MHP Devlet Bahceli äußerten sich verächtlich gegenüber Prof. Korur Fincanci, forderten ihre Inhaftierung, kündigten eine Säuberung des Türkischen Ärzteverbands (TTB) an und bekräftigten damit ihre seit langem vertretene Haltung gegen die Unabhängigkeit der türkischen Ärztevertretungen.

(…) Das Verfahren, die Festnahme und Haft von Prof. Korur Fincanci entbehren jeglicher rechtsstaatlicher Grundlage und stellen einen Angriff auf mehrere Grundrechte dar, darunter die Rechte auf Meinungsfreiheit, freie Berufsausübung und auf ein faires Verfahren. Das Verfahren muss beendet werden und Prof. Korur Fincanci sofort freigelassen werden.

Auch mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen forderten schon am 08. November 2022 die sofortige Freilassung und ein Ende der juristischen Verfolgung von Prof. Korur Fincanci. Am 27. Dezember 2022 berichtete der Türkische Ärzteverband zudem, dass nun auch gegen den restlichen Vorstand des TTB Gerichtsverfahren begonnen wurden. Die juristische Verfolgung des TTB ist ein bedrohlicher und willkürlicher politischer Akt gegen die Unabhängigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung und Berufsfreiheit. (…)

Wir erwarten von der Bundesregierung, dass die ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um die Verfolgung oppositioneller Ärzt*innen durch den türkischen Staat und die türkische Regierung zu beenden und für die Achtung der Menschenrechte und ihrer Verteidiger*innen in der Türkei einzutreten.

Wir bitten Sie dementsprechend darum, die Verantwortlichen der türkischen Regierung aufzufordern, die Verfahren gegen Prof. Korur Fincanci und den TTB einzustellen und unsere Kollegin sofort freizulassen.