Streit um Verantwortung

Albert Dzen/REUTERS Gedenken an die Getöteten auf dem Platz der Ehre in Samara (3.1.2023)

In mehreren russischen Städten an der mittleren Wolga hat die Bevölkerung Abschied von den in der Neujahrsnacht in Makejewka getöteten Wehrdienstleistenden genommen. Russische Medien veröffentlichten am Dienstag Fotos von zahlreich besuchten Trauerzeremonien in Samara, Toljatti und anderen Städten der Region. Russland hat offiziell den Tod von 63 Soldaten infolge des ukrainischen Feuerüberfalls eingeräumt; halboffizielle Quellen wie die sogenannten Militärblogger nennen dreistellige Opferzahlen. Mehrere prominente Parlamentsabgeordnete forderten, die Verantwortlichen für die Unterbringung der Soldaten direkt neben einem Munitionsdepot und in unmittelbarer Frontnähe zu bestrafen. Ein Abgeordneter des Moskauer Stadtrats schrieb auf Telegram, es sei ein Verbrechen, den Gegner für dumm und blind zu halten.

Angesichts anhaltender Kritik aus der Militärbloggerszene an den Unterbringungsbedingungen der Einheit in Makejewka kam aber auch der Ruf nach mehr Zensur gegen die Veröffentlichungen der Blogger, die sich durch ihre ungeschminktere Berichterstattung von der Front Millionen von »Followern« erarbeitet haben. Man müsse sich ein Beispiel am Gegner nehmen: In der Ukraine werde praktisch nie öffentlich über Fehlverhalten der militärischen Führung diskutiert, und es würden keine inoffiziellen Opferzahlen veröffentlicht, hieß es. Was den ukrainischen Angriff so erfolgreich machte, ist nach wie vor unklar. Genannt werden unvorsichtiger Umgang der Soldaten mit Mobiltelefonen – die Intensität der Verbindungen zu Neujahr dürfte dem Gegner nicht verborgen geblieben sein – oder auch ein Hinweis örtlicher Parteigänger der ukrainischen Seite auf die Truppenkonzentration in der Berufsschule Nr. 19.

Angesichts des Umstands, dass der Schlag gegen die Soldatenunterkunft in Makejewka offenbar mit Hilfe eines von den USA gelieferten »Himars«-Systems ausgeführt wurde, veröffentlicht die russische Seite vermehrt Informationen über angeblich erfolgreiche Angriffe zur Ausschaltung solcher Systeme im ukrainischen Hinterland. Allein am Dienstag behauptete das Verteidigungsministerium, zwei dieser Abschussvorrichtungen in der Ortschaft Druschkiwka im Bezirk Donezk zerstört zu haben. Berichte von Anfang Dezember, die russische Armee habe inzwischen eine Taktik entwickelt, wie sie diese Systeme bekämpfen könne, haben sich mit dem Angriff von Makejewka in ihrer Aussagekraft zumindest relativiert.

Ähnliches gilt für russische Meldungen darüber, dass der Vormarsch der ukrainischen Armee im Gebiet Lugansk gestoppt worden sei. Am Dienstag berichtete die Stadtverwaltung der einstweilen noch russisch kontrollierten Stadt Kreminna, dort sei eine Zivilistin durch ukrainischen Granatwerferbeschuss getötet worden. Granatwerfer des genannten Kalibers von 120 Millimeter haben eine Reichweite von weniger als zehn Kilometern. Entsprechend nah müssen die ukrainischen Truppen also inzwischen vor der Stadt stehen. Kreminna liegt in direkter Nachbarschaft der im Sommer von Russland unter hohen Verlusten und schweren Zerstörungen eroberten Doppelstadt Rubischne/Sjewjerodonezk.

Unterdessen kündigte Generalleutnant Sergej Kobylasch, Kommandeur der Fernfliegerkräfte – ein mit strategischen Bombern ausgerüsteter Bestandteil der Luftstreitkräfte –, an, dass sich die strategische Luftflotte künftig verstärkt an der »Spezialoperation« in der Ukraine beteiligen werde. Einerseits haben Bomber der Langstreckentypen »Tu-160« und »Tu-95« schon in der Vergangenheit aus dem russischen Hinterland heraus Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Andererseits könnte dies davon zeugen, dass Russland es inzwischen vorzieht, seine taktische Luftwaffe angesichts der verstärkten ukrainischen Luftabwehr zu schonen. Dass es auf diesem Gebiet russische Verluste gibt, wird dem Publikum durch Heldengeschichten wie der nahegebracht, dass der Pilot eines abgeschossenen Jagdbombers vom Typ »Su-34« die Maschine noch in eine ukrainische Militärkolonne gelenkt und dort für große Zerstörungen gesorgt habe, bevor er selbst und sein Kopilot bei dem Absturz umgekommen seien.

Parallel dazu, dass die Kämpfe offenbar auch für Russland blutiger werden, hat das Verteidigungsministerium einen neuen Orden gestiftet. Die Medaille für Teilnehmer an der »Spezialoperation« ist laut dem Portal izvestia.ru vom Neujahrstag eine Replik des alten sowjetischen Rotbannerordens.