Ohne Kontrollen keine 12 Euro

Müller Thomas/dpa Ausnahmen bestätigen die Regel: Kontrolle in Sachen Schwarzarbeit auf Baustelle in Erfurt, April 2021

Ob der gesetzliche Mindestlohn korrekt gezahlt wird, muss intensiv kontrolliert werden, erklärt die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und fordert deutlich mehr Stellen beim zuständigen Zoll. Das Bundesfinanzministerium bestreitet den Mehrbedarf.

Mindestens 16.000 zusätzliche Kontrolleure sind nach Einschätzung der Gewerkschaft bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) nötig. Damit würde die bisherige Stellenzahl mehr als verdoppelt. Nötig sei die Aufstockung wegen des »erheblich gestiegenen Kontrollbedarfs beim gesetzlichen Mindestlohn«, so die IG BAU in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Mindestlohn war zum Oktober auf zwölf Euro pro Stunde erhöht worden. Darüber hinaus müsste laut IG BAU auch die Einhaltung von Branchenmindestlöhnen intensiver überwacht werden, beispielsweise in der Gebäudereinigung, wo in der untersten Entgeltstufe mindestens 13 Euro Stundenlohn gelten.

Auch eine Ausweitung der Schattenwirtschaft und illegalen Beschäftigung sei im von Krisen bestimmten Jahr 2023 zu befürchten, betonte die Gewerkschaft. »Allein auf dem Bau wird sich noch eine Menge tun: Der wachsende Kosten- und Konkurrenzdruck wird auch kriminelle Machenschaften antreiben«, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der IG BAU, Harald Schaum. Der Staat müsse die Beschäftigungspraxis von Unternehmen besser überwachen; das sei die Aufgabe der FKS, die personell entsprechend ausgestattet werden müsse. Ganz anders sieht das offenbar Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): Eine Anfrage des SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup nach mehr Kontrolleuren bei der FKS beschied sein Haus abschlägig: »Die Bundesregierung sieht aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ab 1. Oktober 2022 auf 12 Euro keinen zusätzlichen Personalbedarf für die FKS.«

Schaum kritisierte das heftig: »Wer so tut, als könne bei den FKS-Kontrollen alles so weitergehen wie bisher, will nicht sehen, was draußen passiert. Bundesfinanzminister Lindner ist schlecht beraten, hier eine Kopf-in-den-Sand-Taktik zu fahren. Der höhere gesetzliche Mindestlohn macht eine deutlich intensivere Kontrolle in vielen Branchen dringend nötig. Dazu gehört auch der Bau«, sagte der IG-BAU-Vize. Wenn der Bund das Kontrollpersonal jetzt nicht aufstocke, »öffnet er dem Missbrauch des Mindestlohns Tür und Tor«.