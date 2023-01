Mit halber Kraft

Joerg Carstensen/dpa Neben einer »festen Zusage« gibt es die Pipeline vom Hafen in Rostock: PCK-Raffinerie

In diesen Tagen fließen die letzten paar tausend Liter russischen Öls durch die Druschba-Pipeline nach Schwedt. Offiziell hat die Bundesregierung die Einfuhr des Rohstoffs über die 5.000 Kilometer lange Leitung, die 60 Jahre lang in Betrieb war, zum 1. Januar gestoppt. Damit blickt vor allem Ostdeutschland in eine ungewisse Zukunft.

Energieimporte aus Russland waren in den vergangenen Jahrzehnten von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Stärke der BRD. Auf preiswerter Energie baute der Erfolg der deutschen Industrie auf, Russland hatte daran einen maßgeblichen Anteil: Vor dem Krieg in der Ukraine deckten die Ölimporte aus Russland rund 35 Prozent des deutschen Bedarfs, beim Erdgas waren es bis zu 65 Prozent.

Himmel rosarot

Ende Mai beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union das Ende dieser Kooperation. In Verhandlungen über Sanktionspakete einigten sie sich darauf, ab 5. Dezember kein Rohöl mehr per Schiff importieren zu wollen. Auf Druck von Ungarn, Tschechien und der Slowakei wurden Lieferungen über Pipelines von den Sanktionen ausgenommen. Auch Polen und Deutschland hätten sich auf die Ausnahmeregelung berufen können, doch die Regierungen hatten das schon zuvor abgelehnt.

Seitdem ist die Zukunft der PCK-Raffinerie im uckermärkischen Schwedt ungewiss. Trotz aller Versprechen der Bundesregierung ist noch immer nicht geklärt, wie das Werk mit ausreichend Rohöl versorgt werden soll. Wie stark die Anlagen ausgelastet sein werden und ob sie wirtschaftlich betrieben werden können, steht weiterhin in den Sternen. »Fahrlässig Zeit verschenkt« zu haben, warf die Linksfraktion im Bundestag deshalb der Bundesregierung vor.

Die Raffinerie ist wegen der 1.200 Arbeitsplätze für die Region von zentraler Bedeutung, dazu kommt ihre Rolle bei der Versorgung von Berlin und Brandenburg. Neun von zehn Autos fahren hier mit Benzin und Diesel aus dem PCK-Werk; auch Teile Westpolens werden mit Treibstoffen aus Schwedt versorgt. Und bisher hebt am legendären Hauptstadtflughafen BER kein Flieger ohne Kerosin aus der Uckermark ab. Landesweit würde der Straßenbau leiden, geriete die Produktion in Schwedt ins Stocken: Ein Drittel des benötigten Bitumens stammt aus dem Werk.

Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) im Mai vor die Arbeiter in Schwedt trat, um Auswirkungen des Ölembargos zu erläutern, versprach er: »Ich will Sie nicht vergackeiern und Ihnen auch nicht den Himmel rosarot malen«. Er hat dann beides getan. In seinem Ministerium wurde eine Umstellung der Produktion auf Wasserstoffwirtschaft diskutiert, die erst in ferner Zukunft realisiert werden könnte. Die Versorgung der Raffinerie mit Rohöl in den kommenden Monaten und Jahren steht derweil auf wackligen Beinen.

Zuletzt hatte die Bundesregierung verkündet, sich mit Polen über Lieferungen an die PCK-Raffinerie geeinigt zu haben. Die Regierung in Warschau habe zugesichert, das Werk über den Hafen in Gdansk versorgen zu wollen, hieß es. Damit sei eine »komfortable Auslastung« der Anlagen gewährleistet, erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf jW-Anfrage. Allerdings konnte sie keine Angaben dazu machen, wann die Lieferungen beginnen und welchen Umfang sie haben werden. »Die Verträge machen die Unternehmen«, betonte sie.

Neben dieser »festen Zusage« gibt es die Pipeline vom Hafen in Rostock, über die Schwedt mit Öl aus Tankern versorgt wird. Bis auf weiteres ist das die einzige Leitung. Mit ihr können allerdings maximal 50 Prozent der Auslastung erreicht werden. Damit besteht für die Raffinerie weiterhin das Risiko eines Totalausfalls, wie ein Sprecher der PCK-Geschäftsführung inzwischen mehrfach erklärte. Solange nur 50 Prozent der bisherigen Öllieferungen möglich seien, müsse die Logistik immer funktionieren, damit die Anlagen am absoluten Minimum arbeiten könnten. »Um die Raffinerie mit minimaler Kraft laufen lassen zu können, muss die Pipeline mit maximaler Kraft laufen«. Unklar sei, ob die Pipeline dem Druck standhalte. Sie sei schließlich vor Jahrzehnten gebaut worden, um PCK-Produkte von Schwedt nach Rostock zu bringen, nicht Rohöl in umgekehrter Richtung.

»Dann ist das normal«

Eine dritte Option wäre Rohöl aus Kasachstan. Das müsste allerdings über die Druschba-Pipeline nach Schwedt fließen. Auch wenn der Parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) im Bundestag schon von Verträgen mit Kasachstan sprach – es gibt sie noch nicht. Zwar sei das Land bereit, fünf bis sechs Millionen Tonnen Rohöl im Jahr zu liefern, doch Lieferverträge wurden darüber noch keine abgeschlossen, wie der Finanznachrichtendienst Bloomberg am 27. Dezember mitteilte. Zum Hintergrund gehören Konflikte zwischen der BRD und Polen. Weil polnische Firmen zum Teil an langfristige Verträge gebunden sind und für russisches Öl, das sie nicht mehr abnehmen, weiterhin zahlen müssten, drängt Warschau auf EU-Sanktionen gegen den polnisch-deutschen Abschnitt der Druschba-Pipeline. Die Maßnahme würde die polnischen Firmen von ihren Verpflichtungen befreien, aber die Lieferung kasachischen Rohöls verunmöglichen.

An Russland sollen die Lieferungen aus Kasachstan nicht scheitern, wie Energieminister Alexander Nowak am 29. Dezember laut Nachrichtenagentur Interfax erklärte. »Wenn ein Teil des kasachischen Öls aus Ust-Luga in die ›Druschba‹ umgeleitet wird, dann ist das normal«, wurde der Minister zitiert. Russland sei bereit, einem solchen Antrag zuzustimmen. In den kommenden Wochen will die staatliche Öl- und Gasgesellschaft Kasachstans erste Probelieferungen durch die Pipeline schicken. Womöglich wird Schwedt also durch die »Druschba« vorerst gerettet.