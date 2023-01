Finanzbranche bestens vertreten

Bernd von Jutrczenka/dpa Treffen »informierte« Entscheidungen: Die Abgeordneten und Vertreter der Bundesregierung im Plenarsaal (Berlin, 25.11.2022)

Die im Dunkeln sieht man nicht: Zwei Nichtregierungsorganisationen haben deshalb das seit einem Jahr bestehende Lobbyregister des Bundestags ausgewertet. Spitzenreiter der Branchen, die die meisten Influencer in den parlamentarischen Betrieb schicken, ist demnach die Finanzbranche. Das gehe aus der Auswertung von »Finanzwende« hervor, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Zusammen kommen demnach die Top-ten der Finanzlobby auf ein Budget von mehr als 42 Millionen Euro. Auf dem zweiten Platz lande der Energiesektor. Der dritte Platz werde branchenübergreifend eingenommen. Platz vier gehe an die Verkehrsbranche, Platz fünf und sechs an Elektro- bzw. Automobilindustrie, gefolgt von der chemischen Industrie.

Laut der Auswertung durch »Finanzwende« butterte kein Finanzakteur mehr in seine Berliner Klinkenputzer als der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Dieser lasse sich dies mehr als 15 Millionen Euro kosten. »Zwischen 141 und 150 Lobbyisten arbeiten allein im Bund für den GDV«, teilte »Finanzwende« mit. Statistisch seien dies drei Interessenvertreter für jedes Mitglied des Finanzausschusses. Dem Verein zufolge beschäftige der Deutsche Sparkassen- und Giroverband 91 bis 100 Lobbyisten, die Deutsche Bank dagegen »nur« 41 bis 50. Mit der Volkswagen Financial Services landet zudem ein Autokonzern im Top-15-Ranking auf Platz zehn. Wie effektiv diese Millionensummen aufgewendet worden sind, lässt sich aus dem Lobbyregister allerdings nicht ablesen.

Insgesamt seien Ende Dezember 2022 mehr als 5.500 Akteure im Register des Bundestags eingetragen gewesen, wie die Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol am Montag mitteilte. Damit liege die Zahl »nicht weit entfernt von unserer Prognose im Frühjahr«. Die Zahl zeige, dass die Registrierungspflicht »inzwischen in der Lobbyszene weitgehend bekannt ist« und das Instrument »zunehmend Akzeptanz« finde. Unter den jüngsten Neueintragungen befinde sich die Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft (DVAG), die Lobbycontrol bislang im Register vermisst habe. Außerdem seien zwar auch Anwaltskanzleien gelistet, die im Auftrag von Firmen im Parlament deren Interessen geltend machen. »Wichtige, große Namen der Branche wie Freshfields Bruckhaus Deringer« fehlen jedoch bislang vollständig, so Lobbycontrol. Dabei unterhalte Freshfields seit 2005 eine eigene Public-Affairs-Abteilung, biete also »explizit Lobbydienstleistungen« an.

Nach den Gesamtausgaben für den Lobbyismus im Bundestag sortiert befinden sich laut der Auswertung von Lobbycontrol unter den Top-ten-Firmen neben Volkswagen (mit Audi zusammen 9,1 Millionen Euro) auch Mercedes-Benz mit vier Millionen, BASF mit 3,8 Millionen und der Axel Springer-Konzern mit 3,14 Millionen Euro. In der Aufstellung findet sich zudem nicht nur das Suchmaschinen- und Werbeunternehmen Google (3 Millionen Euro), sondern auch die »Bad Bank« des Gasgeschäftes: Der kürzlich verstaatlichte Pleitekonzern Uniper gab demnach 2,9 Millionen Euro aus.

Als Organisationen, die selbst gewisse Interessen auch gegenüber Parlamentariern und Regierungskreisen geltend machen, fordern »Finanzwende« und Lobbycontrol entsprechend kein Kontaktverbot für Akteure der Bundespolitik mit Lobbyisten. »Finanzwende« setzt sich aktuell mit einer Petition an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dafür ein, dass beim Lobbyregister nachgeschärft wird. Auch werden schärfere Regeln für den sogenannten Seitenwechsel von Politikerinnen und Politikern benötigt. Dazu hatte Lobbycontrol am Montag unter anderem kritisiert, dass nun zwar erkennbar sei, welcher Expolitiker inzwischen als Lobbyist tätig sei, »aber oft genug eben nicht, für wen oder wozu«.