»Polizei und RWE gehen zusammen vor«

Harren der Dinge, die da kommen: Zwei Aktivisten am Grubenrand und der Braunkohlebagger des Tagebaus Garzweiler II (Lützerath, 3.1.2023)

Bereits am Montag gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei in Lützerath. Die ist dort aktiv, um den Braunkohleabbau durch RWE zu ermöglichen. Wie war die Lage am Dienstag vor Ort?

Wie bereits am Montag sind viele Polizeieinsatzkräfte, Bauarbeiter und Sicherheitsleute von RWE hier, um Parkmöglichkeiten und eine Infrastruktur für die Räumung des Ortes vorzubereiten. Dennoch gibt es unter allen beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten hier eine gute, solidarische Stimmung. Alle sind entschlossen, Lützerath zu verteidigen; mit starkem, friedvollem Protest die Zerstörung des Ortes zu verhindern. Unsere drei Forderungen: Die Räumung muss unterbleiben, die Kohle im Boden bleiben, die Klimagerechtigkeit gehört in den Vordergrund. Wir alle hier setzen uns für Klimaschutz, die Energiewende und ein anderes Gesellschaftssystem ein. Weil die Polizei und RWE rigoros vorgehen, gibt es immer wieder einzelne konfrontative Situationen. Wir appellieren an die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen Mona Neubaur: Es ist Zeit zur Besinnung zu kommen, diesen Wahnsinn hier aufzuhalten. Diese Braunkohle wird nicht mehr gebraucht. Die Grünen sollten ihr Versprechen nicht brechen, die 1,5-Grad-Grenze bei der Erderwärmung einzuhalten. Das ist aus Klimaschutzgründen nicht hinnehmbar. Die Landesregierung sollte nachdenken und alles in letzter Minute abblasen. Noch ist es möglich.

Wie wirken die Einsatzkräfte der Polizei mit Konzernangestellten zusammen?

Polizei und RWE gehen Hand in Hand vor, grelle Scheinwerfer beleuchten die Umgebung. Sie errichten Zufahrtstraßen, schütten Sand auf, bauen ihre Infrastruktur zur Räumung aus. Um zu verhindern, dass zusätzliche Aktivisten im Ort ankommen, will man hier Wallanlagen aufbauen. Die Polizei hat die von Dorfbewohnern errichtete Umzäunung von Lützerath umstellt. Am Montag durchbrach die Polizei zwar ein Tor zum Ort, traute sich aber nicht, vorzudringen. Der Ort ist gesichert. Es gibt genug Übernachtungsmöglichkeiten, Essen und morgens guten Kaffee. Unser Aufruf an alle Unterstützerinnen und Unterstützer für unseren Widerstand: Kommt am Sonntag zum Spaziergang, allerspätestens aber am darauffolgenden Montag. Ab Dienstag wird es nicht mehr möglich sein. Solange aber gibt es noch unsere Mahnwachen. Es ist unser demokratisches Recht, hier zu protestieren.

Gibt es Kontakt zwischen Polizei und Dorfbesetzern?

Noch sind Gesprächskanäle mit den Kommunikationsbeamten offen. So gab es harte Verhandlungen darum, dass unsere Mahnwache umziehen sollte, circa 30 Meter entfernt vom jetzigen Standort.

Wie bereiten sich die Besetzer auf die nächsten Tage vor?

Wir sind hier ein breites Bündnis, das aus verschiedenen Gruppen und Organisationen besteht. Die Dorfbewohnerinnen und –bewohner von »Lützerath lebt« sind sehr engagiert. Wir von Greenpeace haben eine Mahnwache angemeldet, sind bereits seit Anfang des Jahres da. Es gibt hier eine hervorragend funktionierende und mit Strom ausgestattete Medienzentrale. Es gibt die Möglichkeit, dort ein Handy zu laden, mit Computern zu arbeiten.

Gibt es Reaktionen aus der Politik?

Zwischen der Grünen-Spitze und anderen am Dialog Beteiligten scheint nichts mehr möglich. Aus Gesprächen hier wurde mir signalisiert, die Schotten seien dicht, es gebe keine Bereitschaft mehr zum Reden. Vereinzelt sind auch Grüne in Lützerath. Ich gehe davon aus, dass weitere kommen werden. Zur Räumung hatte es beim Grünen-Bundesparteitag in Bonn im Oktober 2022 eine Kampfabstimmung mit nur knappem Ergebnis dafür gegeben. Wir setzen auf die Vernunft.