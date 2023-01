Lützerath vor Showdown

Oliver Berg/dpa Seit Montag bereiten die Polizei und RWE die Räumung des Dorfes vor (Lüzerath, 3.1.2023)

Die Angriffe der Polizei auf das von der Klimabewegung besetzte Dorf Lützerath setzten sich am Dienstag weiter fort. Bereits am Morgen gegen 9 Uhr meldete die Initiative »Lüzerath bleibt« entsprechende Einsätze der Polizeieinheiten vor Ort. Außerdem würden Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE zwischen Immerath und Lützerath an der Landstraße 277 Bäume fällen. Aktivistinnen und Aktivisten hätten allerdings die Polizeiketten durchbrochen, um die Bäume zu beschützen, so die Initiative. Am frühen Nachmittag gab es am Dienstag eine größere Ansammlung von Polizeikräften zwischen Dorf und der nahegelegenen Landstraße, laut Initiative sei es jedoch diesmal nicht zu größeren Auseinandersetzungen gekommen.

Am Montag war die Polizei mit rund 40 Einsatzfahrzeugen aufgefahren und hatte versucht, sich Zugang zu verschaffen. Ein großes Holztor, das von den Besetzerinnen und Besetzern zum Schutz aufgebaut worden war, wurde niedergerissen. Es kam zu einem Knüppeleinsatz, mindestens eine Person musste zeitweilig ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Geräumt wurde auch mindestens ein Tripod, eine dreifüßige Holzkonstruktion, von der Besetzer sich abseilen und in der Luft hängen, um Räummaßnahmen zu verhindern. Ins Dorf selbst gelangten die Polizeieinheiten bisher nicht.

Die Aktivistinnen und Aktivisten konzentrierten sich am Dienstag auf die Arbeiten von RWE rund ums Dorf. Bereits am zweiten Tag in Folge versuchten RWE-Mitarbeiter, schweres Gerät um Lützerath zu positionieren und Wege zu bereiten, vermutlich um die Polizeiaktionen zu begleiten oder direkt nach den Räumungsmaßnahmen der Polizei mit Abrissarbeiten beginnen zu können. Diese würden laut Initiativen-Sprecherin Bente Opitz beobachtet und mit »Aktionen des zivilen Ungehorsams« begleitet. Laut Opitz erreichen immer mehr Menschen das Dorf Lützerath und die naheliegende Mahnwache, um sich den Protesten anzuschließen. Es sei möglich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen. Der ÖPNV hingegen sei von den Behörden stillgelegt worden, heißt es im Aktionsticker Lützerath.

Die dauerhafte Mahnwache ist bis zum 9. Januar genehmigt. Auch ein Aktionscamp für Übernachtungen außerhalb des Dorfes beziehungsweise als Ausweichpunkt sei ebenfalls bereits bezugsbereit. An allen Anlaufpunkten fänden Diskussionen und Aktionsvorbereitungen statt. Mit der Räumung wird entsprechend den Verlautbarungen von Behörden ab dem 10. Januar gerechnet.

Unterdessen bekräftigte Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) die angebliche Notwendigkeit des Braunkohleabbaus in Lützerath. Die Grünen stellen in Nordrhein-Westfalen zusammen mit der CDU seit Juni 2022 die Landesregierung. Der Abbau sei notwendig, um ausreichend Energie für Mensch und Wirtschaft zu produzieren, erklärte die Grünen-Politikerin im Bayerischen Rundfunk. »Deswegen geht da leider kein Weg daran vorbei, Lützerath zu räumen«, so die Ministerin. Neubaur, ebenfalls stellvertretende Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens, rief zur Friedfertigkeit bei den Protesten auf. Grünen-Mitglied Luisa Neubauer legte sich auf Börsennews mit ihrer Partei an und warf ihr eine »kalkulierte Unterwanderung der Pariser Klimaziele« vor. Außerdem unterstützten Die Grünen sogar die »unterirdische Erzählung«, dass die Klimabewegung in Lützerath den gesellschaftlichen Frieden gefährde.

Ein sofortiges Räumungsmoratorium forderte Sascha H. Wagner, Landessprecher der Partei Die Linke in NRW. Im Namen der Partei verurteilte Wagner im Gespräch mit jW am Dienstag die Polizeigewalt und forderte die Landesregierung auf, sämtliche Räumungsvorbereitungen unverzüglich zu stoppen. »Der frühere Ausstieg vor 2038 ist sinnbefreit, weil bis 2030 dann derart viel Kohleverbrennung und damit mehr CO2-Produktion stattfindet als ohne den schmutzigen Deal zwischen RWE und der schwarz-grünen Koalition«, sagte Wagner und rief zur Teilnahme an Kundgebungen, Mahnwachen und der geplanten Großdemonstration am 14. Januar auf.