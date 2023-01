Tesla geht der Saft aus

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Ein Problem mehr für Musk: Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen Verdachts auf illegalen Betrieb von Gefahrstofflager in der Tesla-Fabrik in Grünheide

Für Tesla geht das neue Jahr schlecht los. Am Montag (Ortszeit) gab der US-Elektroautobauer seine Produktionszahlen für das vergangene Geschäftsjahr bekannt – dabei enttäuschte der Konzern von Multimilliardär Elon Musk seine Investoren erneut: Im Berichtszeitraum wurden lediglich 405.278 Autos verkauft, gerechnet hatte man mit mindestens 431.000. Damit lieferte Tesla auch etwa 34.000 Fahrzeuge weniger aus, als es baute: Die Gesamtproduktion 2022 lag bei 439.701 Fahrzeugen.

Ausgebremst wurde Tesla durch anhaltende Logistikprobleme – Stichwort »Gigafactory« Grünheide – sowie eine sinkende Fahrzeugnachfrage. Die Konkurrenz durch etablierte Autobauer nimmt weiter zu und bedroht die marktbeherrschende Stellung von Tesla. Der Konzern hat zudem – wie andere auch – mit steigenden Zinsen zu kämpfen, durch die Kredite zur Finanzierung des Geschäfts teurer werden.

Schließlich kommt hinzu, dass immer öfter Probleme mit Tesla-Modellen bekannt werden. Am Dienstag beispielsweise brummte die südkoreanische Kartellbehörde KFTC dem Elektrobauer eine Geldstrafe in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar wegen irreführender Werbung auf. Die Reichweite der Autos sinke bei kaltem Wetter um bis zu 50,5 Prozent gegenüber dem, was in der Werbung versprochen werde, teilte die KFTC dazu mit. Im September hatte bereits eine US-Kanzlei eine Klage wegen irreführender Werbeversprechen gegen Tesla eingereicht; in dem Fall geht es um das als »Autopilot« vermarktete Fahrassistenzprogramm.

Unterm Strich ist Tesla einer der großen Börsenverlierer des vergangenen Jahres. Rund 700 Milliarden US-Dollar an Börsenwert haben sich 2022 durch den Kurssturz der Tesla-Aktie in Luft aufgelöst. Das Papier wird aktuell damit nur noch zu gut einem Drittel des Preises gehandelt, den es Ende 2021 wert war. Musk ist 2022 damit ein Negativrekord im Vermögensverlust gelungen. Der 51jährige ist der erste Mensch überhaupt, der innerhalb eines Jahres mehr als 200 Milliarden US-Dollar verloren hat, meldete das Wirtschaftsportal Bloomberg am Wochenende. Musks Vermögen lag demnach im November 2021 bei geschätzt 340 Milliarden US-Dollar. Inzwischen sei der Wert auf 137 Milliarden US-Dollar gefallen.