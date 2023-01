Letzte Ehre

Bertrand GUAY/AFP

Tausende Kurden aus Frankreich und anderen europäischen Ländern haben am Dienstag in Villiers-le-Bel bei Paris an einer Trauerfeier für die drei kurdischen Aktivisten Emine Kara, Abdurrahman Kizil und Mir Perwer teilgenommen. Sie waren am 23. Dezember mitten im Zentrum der französischen Hauptstadt vor einem kurdischen Kulturzentrum erschossen worden. Viele Kurden gehen von einem vom türkischen Staat gesteuerten Anschlag aus, die französischen Ermittlungsbehörden sprechen hingegen bislang von der Einzeltat eines französischen Rassisten. (AFP/jW)