China kritisiert Einreisebeschränkungen

Alberto Ortega/EUROPA PRESS/dpa Stigmatisiert: Eine Chinesin kommt am Flughafen der spanischen Hauptstadt Madrid an (3.1.2023)

China verwahrt sich gegen Maßnahmen, die international im Zusammenhang mit der Coronapandemie gegen die Volksrepublik erlassen werden. Solches Vorgehen müsse für alle Länder wissenschaftlich fundiert und angemessen sein, forderte Außenamtssprecherin Mao Ning am Dienstag in Beijing. China habe sich seit Ausbruch der Pandemie aktiv an der internationalen Zusammenarbeit gegen das Virus beteiligt. Man behalte sich vor, »auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen«, fügte sie hinzu.

Zuvor hatten Länder wie Kanada und Australien die Einreiseregeln für Besucher aus China verschärft; London erklärte am Dienstag, dass Reisende aus der Volksrepublik von Donnerstag an wieder negative Coronatestergebnisse vorlegen müssen, bevor sie ein Flugzeug nach Großbritannien besteigen. Einräumen musste der Regierungssprecher – wie andere auch –, dass es »bisher keine Anhaltspunkte für andere Varianten in China« gebe. Österreich geht noch einen Schritt weiter: Ab kommender Woche soll an Orten, die »gerne von chinesischen Touristen besucht« würden, das Abwasser auf neue Virusvarianten überprüft werden, wie das Wiener Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.

Mao wiederum betonte in Beijing, dass die zuständigen Behörden in China angesichts der jüngsten Veränderungen der Pandemiesituation Informationen rechtzeitig, offen und transparent im Einklang mit dem Gesetz weitergegeben hätten. Sie erinnerte daran, dass die chinesische Regierung im Dezember die Genomdaten der Viren der jüngsten Covid-19-Fälle in China über die Globale Initiative zum Austausch aller Influenzadaten (GISAID) weitergegeben habe. Auch verwies Mao auf Gesundheitsexperten aus vielen Ländern, die erklärt hätten, dass die im Land auftretenden Virusstämme bereits anderswo gefunden worden seien. Es gebe also keinen Grund, Menschen aus China besondere Einreisebeschränkungen aufzuerlegen.