Berlin. Der CDU-Obmann im Sportausschuss des Bundestags hat scharfe Kritik am Deutschen Fußballbund (DFB) geäußert, weil dessen Präsident Bernd Neuendorf dem Gremium nicht vor März für eine WM-Analyse zur Verfügung steht. Dies sei ein »Affront gegenüber dem gesamten Ausschuss«, sagte Fritz Güntzler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). »Nach dieser verkorksten WM gibt es viel zu bereden.« Der Sportausschussvorsitzende Frank Ullrich hatte in einem Brief an Neuendorf auf dessen Besuch in Berlin zu Beginn des Jahres gedrängt. Der DFB verwies darauf, dass zunächst die Ergebnisse des im Dezember gestarteten Aufarbeitungsprozesses vorliegen müssten. (dpa/jW)