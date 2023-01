Pelés Sarg

Santos. Der Leichnam der brasilianischen Fußballegende Pelé ist für die öffentliche Totenwache im Stadion des FC Santos eingetroffen. Der Autokorso mit dem Sarg sei am Montag gegen vier Uhr morgens (Ortszeit) am Estádio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro angekommen, berichteten örtliche Medien. Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters sollte von zehn Uhr (Ortszeit) an in der Spielfeldmitte des Stadions aufgebahrt werden, wie Pelés langjähriger Verein FC Santos mitteilte. Auch Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde bei der Totenwache erwartet. Am Dienstag wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100jährige Mutter noch immer lebt, zu dem Friedhofhochhaus Memorial Necrópole Ecumênica bringen. Dort soll Pelé im Kreis der Familie beigesetzt werden. (dpa/jW)