Wer räumt das Geschirr weg?

Ende vergangener Woche fanden am Semmering in Österreich drei Weltcupwettbewerbe im alpinen Skiweltcup der Damen statt, zwei Riesenslaloms und ein Slalom. Alle drei Rennen gewann die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Shiffrin feierte damit ihre Weltcuperfolge Nummer 78, 79 und 80. Zwei Siege fehlen ihr noch bis zur Bestmarke bei den Damen, gehalten von ihrer Landsfrau Lindsey Vonn, sechs Siege bis zur ewigen Bestmarke der schwedischen Skilegende Ingemar Stenmark. Sollte nichts Unvorhersehbares geschehen, wird Shiffrin die Marke Vonns noch in dieser Saison erreichen, die Stenmarks wohl spätestens in der nächsten.

Shiffrin befindet sich seit Jahren auf Rekordkurs. Als am Ende von Lindsey Vonns Karriere 2019 klar wurde, dass diese den Rekord Stenmarks nicht würde knacken können, meinte sie lakonisch: »Es spielt keine Rolle, Shiffrin holt sich den Rekord sowieso.« Stenmark selbst prophezeite Shiffrin erst vor wenigen Wochen in einem Interview mehr als 100 Weltcupsiege.

Shiffrin bestritt ihr erstes Weltcuprennen im März 2011 im Alter von 15 Jahren, im Dezember 2012 gewann sie als 17jährige ihren ersten Slalom, im Februar 2013 folgte der WM-Titel in derselben Disziplin. Zum Vergleich: Als größtes Slalomtalent im Moment gilt die kroatische Juniorenweltmeisterin Zrinka Ljutic. Sie hat mit 18 Jahren vier Top-ten-Plätze zu Buche stehen. Kaum je mischt eine Läuferin unter 20 in der Weltspitze mit.

Doch Shiffrin ließ sich nicht aufhalten. Im Oktober 2014 gewann sie ihren ersten Weltcupriesenslalom, bis 2018 folgten auch Siege in der Alpinen Kombination, bei einem Parallelwettbewerb sowie in Abfahrt und Super-G. Damit ist Shiffrin die einzige Rennläuferin, die in allen Disziplinen zumindest ein Weltcuprennen gewonnen hat. Paradedisziplin bleibt der Slalom, 50 ihrer 80 Weltcupsiege hat sie in hier gefeiert, sie gewann vier WM-Slaloms in Folge, dazu den Olympiaslalom in Sotschi 2014. Doch eine Shiffrin in Topform ist für einen Sieg in jeder Disziplin gut. Im Dezember 2022 gewann sie den Super-G in St. Moritz, obwohl sie den ersten Super-G der Saison in Lake Louise ausgelassen hatte.

Im Februar 2020 kam es zu einem Bruch in Shiffrins Karriere. Ihr Vater Jeff starb bei einem Unfall zu Hause in Colorado, Shiffrin kehrte in die USA zurück und verzichtete auf mehrere Weltcuprennen. Als die Saison wegen der Coronapandemie vorzeitig abgebrochen wurde, hatte die Italienerin Federica Brignone sie in der Gesamtweltcupwertung überholt. Von 2017 bis 2019 hatte Shiffrin den Gesamtweltcup dreimal in Folge gewonnen.

Erst Ende November 2020 stieg Shiffrin wieder in den Weltcupzirkus ein, im finnischen Levi belegte sie im Slalom gleich Rang zwei. Wenige Wochen später feierte sie bei einem Riesenslalom in Courchevel wieder einen Weltcupsieg, doch so richtig auf Touren kam sie während der Saison nie, im Gesamtweltcup belegte sie am Ende Rang vier.

In der Saison 2021/22 lief es besser, Shiffrin gewann fünf Rennen und sicherte sich ihren vierten Gesamtweltcuptitel. Allerdings erlebte sie bei den Olympischen Spiele in Beijing ein Fiasko. Sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom schied sie nach wenigen Toren aus, ebenso im Slalom der Alpinen Kombination. Innerhalb weniger Tage war Shiffrin genausooft ausgeschieden wie in 80 Weltcuprennen zuvor. In Abfahrt und Super-G war sie weit von den Medaillen entfernt, und im abschließenden Teamwettbewerb reichte es für die USA nur zu Rang vier.

In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender NBC gab sich Shiffrin später philosophisch: »Ich sehe Erfolg und Misserfolg als Wegweiser, die dich durchs Leben führen. Als ich wieder ein Rennen gewann, verstand ich, dass Beijing nicht das Ende der Welt war und dass in meiner Karriere noch viel passieren kann.« Die bisherige Saison scheint dies zu bestätigen. Mit sechs Siegen in zwölf Rennen führt Shiffrin die Weltcupgesamtwertung souverän an.

Shiffrin weiß sich zu verkaufen. Ihre Auftritte in den sozialen Medien sind so professionell, wie man es von einem Sportstar ihrer Generation erwarten würde. In ihrem Youtube-Programm »Moving Right Along« gewährt sie Einblicke in das Leben auf der Weltcuptour, und mit ihrem Freund, dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde, seines Zeichens bester Speedfahrer bei den Herren und Gesamtweltcupsieger 2020, bildet sie ein mediales Traumpaar. Doch Shiffrin ist keine Lindsey Vonn. Sie ficht Konflikte mit Konkurrentinnen nicht öffentlich aus, präsentiert keine Ideen für sportlich wertlose, aber publikumswirksame Ski-Events, und es ist schwer vorstellbar, dass sie sich auf ihrer Jagd nach dem Weltcupsiegerekord von einem Fernsehteam begleiten lässt, so wie es Vonn tat.

Glaubt man denen, die sie kennen, so besticht Shiffrin durch Bescheidenheit und Teamgeist. In einem Nachruf auf ihren Vater in der New York Times berichtete der renommierte US-Sportjournalist Matthew Futterman, dass bei Treffen mit dem US-Skiteam immer genau eine Person hilft, das Geschirr wegzuräumen: Mikaela Shiffrin. Bei ihrem Slalomsieg am Semmering schien sie sich über den überraschenden zweiten Rang ihrer Teamkollegin Paula Moltzan mehr zu freuen als über ihren eigenen Sieg. Shiffrin hat im Weltcup ihre eigene Entourage, zu der auch ihre Mutter Eileen zählt, doch im Gegensatz zu anderen Spitzenläufern sondert sie sich nicht gänzlich von ihrem Team ab.

Shiffrin ist eine der wenigen Aktiven im Skiweltcup, die für die Rechte der Athleten einstehen oder zu Themen wie der Klimakrise Stellung nehmen. Als sich die zweifache österreichische Gesamtweltcupsiegerin Anna Veith (damals noch Fenninger) im Sommer 2015 mit dem Österreichischen Skiverband um Werberechte zankte, stellte sich Shiffrin auf ihre Seite. Was die Klimakrise angeht, redet sie der Skiindustrie immer wieder ins Gewissen. 2019 wies sie in einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP darauf hin, dass dem Skisport ein baldiges Ende bevorstehen könnte.

Die Öffentlichkeit liebt Rekorde, und viele sind mit Vorsicht zu genießen. Es stimmt, dass Ingemar Stenmark seine 86 Weltcupsiege in nur zwei Disziplinen errang, nicht in sechs wie Shiffrin. Doch Stenmark fuhr bis zu seinem Karriereende 231 Rennen, Shiffrin hat bisher 230 auf dem Konto, das ist kein großer Unterschied. Und Stenmark trat im Alter von 32 Jahren von der Bühne ab, Shiffrin ist erst 27. Sie hat angedeutet, dass nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo 2026 Schluss sein könnte, doch bis dahin sind es noch drei Jahre. Sollte sie Stenmark den Rekord abjagen, so wird dieser nach eigenem Bekunden »kein bisschen traurig« sein.