Wachsende Kluft

Suzanne Plunkett/REUTERS Am 5. Januar werden die CEOs der börsennotierten Konzerne soviel verdient haben wie ein durchschnittlicher Brite im ganzen Jahr

Die Gehaltsschere im Vereinigten Königreich geht weiter auseinander: Inmitten der größten Arbeitskämpfe seit 1989, einer enormen Lebenshaltungskrise und einer Inflationsrate von knapp zwölf Prozent werden die britischen Spitzenverdiener immer reicher. Der diesjährige High-Pay-Day findet bereits an diesem Donnerstag statt.

Der High-Pay-Day ist eine Initiative der britischen Denkfabrik High Pay Centre (HPC). Er findet statt, sobald die CEOs der FTSE100-Unternehmen, also der 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse, ein durchschnittliches britisches Jahreseinkommen »verdient« haben. Im vergangenen Jahr fiel der Zeitpunkt noch auf 9 Uhr morgens am 7. Januar. Dieses Jahr werden die CEOs bereits am 5. Januar um 12 Uhr mittags so viel verdient haben, wie ein durchschnittlicher Brite im ganzen Jahr. Die zur Berechnung herangezogenen Daten sammelt das HPC aus frei zugänglichen Unternehmensberichten und Regierungsinformationen.

In einem Kommentar für die in London erscheinende Times schrieb der Journalist Michael Glackin am Neujahrstag dazu: »Die neueste Untersuchung zur Vergütung von Führungskräften zeigt, dass sich die Kluft zwischen Arbeitern und Chefs im abgelaufenen Jahr trotz steigender Lebenshaltungskosten vergrößert hat.«

Während hunderttausende Arbeiter seit Monaten um Lohnerhöhungen kämpfen, die zumindest die Inflation abdecken, erklären Premierminister Rishi Sunak und seine Pressesprecher, dass es »keine Gehaltserhöhungen im zweistelligen Bereich geben darf«. Kurz vor Neujahr verkündete dies abermals ein Regierungssprecher auf Sky News.

Viele Arbeiter, vor allem im Gesundheitswesen und in der Transportbranche, haben in den Jahren vor und während der Pandemie keine oder nur minimale Gehaltsanpassungen erhalten. Dadurch sank nach unterschiedlichen Berechnungen von Forschungsinstituten in vielen Branchen der Reallohn um bis zu einem Viertel im letzten Jahrzehnt.

Eine Studie des Institute for Fiscal Studies (IFS) zeigt zudem, dass die Haushaltseinkommen nicht mehr mit der Wirtschaftsleistung mithalten. Das in London ansässige IFS erforscht die zu erwartenden realen Einkommenszuwächse von Haushalten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit der Finanzkrise 2008 begann der reale Zuwachs mit den Erwartungen nicht mehr Schritt zu halten. Laut IFS wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren verschärfen. Seit etwa 2015 würde das Einkommen von Haushalten stagnieren und daher werde im Jahreszeitraum Mitte 2027–Mitte 2028 das reale Einkommen von Haushalten 32 Prozent hinter den berechneten Erwartungen liegen.

Das Einkommen der Spitzenverdiener steigt dagegen rapide an. Laut dem neuen HPC-Bericht wuchsen die Löhne von Vorständen im Durchschnitt um 39 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten, schreibt die Times.

In einem Vorbericht über den diesjährigen High-Pay-Day schrieb Patrick Tooher am Neujahrstag im Daily Mail: »Führungskräfte, die die 100 größten britischen Unternehmen leiten, erhielten im Jahr 2021 (…) durchschnittlich 3,41 Millionen Pfund Sterling – 39 Prozent mehr als im Vorjahr: der höchste Stand seit 2018.« Die Gehälter der CEOs liegen laut dem nationalen Statistikamt somit 103fach über dem durchschnittlichen Arbeitergehalt von 33.000 Pfund pro Jahr.

Ein besonders herausstechender Fall ist jener des Milliardärs und Hedgefondsmanagers Christopher Hohn. Laut einem Bericht des Guardian zahlte er sich 2021 574 Millionen Pfund aus – 1,5 Millionen pro Tag. Es ist das höchste bekannte Jahresgehalt, das jemals im Vereinigten Königreich ausgezahlt wurde und das 15.000fache eines durchschnittlichen Jahresgehalts. Hohn ist Mitberünder und Inhaber des Hedgefonds The Children’s Investment Fund (TCI), der zur Mayfair-Gruppe gehört, für die wiederum Regierungschef Sunak 2006–2009 tätig war.

HPC-Forscher Harry Window schrieb zum Bericht: »Der finanzielle Druck eines ohnehin schon belastenden Weihnachtsfestes war dieses Jahr noch extremer, weil die Menschen versuchen, ihre prekären Haushaltsbudgets auszugleichen.«