Die andere Seite

Mit einer großen Werkschau würdigt das Museum Würth 2 den 85. Geburtstag von Georg Baselitz. Insgesamt werden vom 15. Januar bis 16. Juli 2023 rund 50 seiner Arbeiten ausgestellt, wie die Museumsleitung am Montag in Künzelsau mitteilte. Baselitz gehört zu den am einträglichsten gehandelten Künstlern der Gegenwart. Bekannt wurde er mit seinen expressiven, in grober Pinselführung gemalten figurativen Gemälden. In Künzelsau sollen aber vor allem druckgrafische Werke des Künstlers gezeigt werden, der am 23. Januar 85 Jahre alt wird. (dpa/jW)