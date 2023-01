Der Weg zur Kunst

Wer die Neue Nationalgalerie in Berlin besuchen will, zahlt künftig donnerstags zwischen 16 und 20 Uhr keinen Eintritt mehr. Einmal in der Woche seien ab sofort die Sonderausstellungen in der oberen Halle, die Sammlungspräsentation im Untergeschoss und der Skulpturengarten ohne Ticket zugänglich. »Kunst ist ein essentielles Bedürfnis für die Menschen in unserer Gesellschaft, und der freie Eintritt stellt sicher, dass allen ein Weg zur Kunst offensteht«, teilte Direktor Klaus Biesenbach am Montag mit. Die Mittel für die Initiative kommt von einem Autohersteller. (dpa/jW)