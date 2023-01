Besser als sein Ruf: Spanien

imago images/ZUMA Press Siechen, dahinscheiden, sterben: Opfer der Spanischen Grippe in einem Lazarett in Frankreich (1918)

Verdächtiges kommt uns spanisch vor, und was wir überhaupt nicht kennen (wollen), nennen auch die Südeuropaurlauber unter uns spanische Dörfer. Die Syphilis ist (u. a.) als die Spanische Krankheit bekannt, egal wie viele andere Europäer an ihr erkrankten – es heißt, dass die zeitweilig an den Höfen vorherrschende Mode der Perücken und die schichtartig aufgetragenen Schminken allein auf die entstellenden Auswirkungen der Lustseuche zurückzuführen sind. Waren die Spanier wirklich solche Fornikatoren, dass ihnen die Herkunft dieser bakteriellen Infektion anzukreiden ist, womöglich aufgrund ihres Viagras avant la lettre, der Spanischen Fliege, die sie so potent machte, dass sie es ihren untenherum erschöpften Maitressen auf die Spanische trieben?

Auch die Grippe von 1918, die in absoluten Zahlen verheerendste Pandemie aller Zeiten, nennt man die Spanische, angeblich, weil die ersten Berichte kriegsbedingt aus diesem neutralen, zensurfreien Lande kamen. Der deutsche Gärtner jedenfalls schimpft über die Spanische Wegschnecke, jenes auch vielen an Gastropoda gänzlich uninteressierten Spaziergängern bekannte orangerote, bis zu zehn Zentimeter lange Kriechtier, das sich bei uns mangels Fressfeinden ausbreitet und folglich wohl aus dem Ausland kommt – nur eben nicht aus Spanien. Oder wenn, müssen wirklich alle Exemplare von dort ausgewandert und über die Berge geklommen sein, denn südlich der Pyrenäen kommt Arion lusitanicus nachweislich nicht vor. Das Land ist also besser als sein Ruf – wann wird die Hispanophobie aufgearbeitet?