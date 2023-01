Kämpfen, um zu gewinnen

KUvD/Stiftung Topographie des Terrors »… nicht, um ihr Gewissen zu beruhigen« – Beate und Serge Klarsfeld

Während Deutschland sich heute als Weltmeister des Erinnerns gebärdet, verschwindet die Erinnerung daran, wie man es früher mit dem Holocaust hielt: Von den 1950er Jahren bis weit in die 1970er Jahre betätigten sich braune Netzwerke intensiv im Vertuschen. Der größte Teil vom Rest verdrängte ihn einfach. Auch Beate Klarsfeld, geborene Künzel, erfuhr als Schulmädchen nichts über diese Zeit.

1960 kam sie als Au-pair nach Paris und lernte dort Serge Klarsfeld kennen. Dessen Vater war in Auschwitz ermordet worden, er selbst konnte der Gestapo knapp entkommen. Über Serge begann Beate sich mit den Verbrechen der Nazis auseinanderzusetzen. Die beiden haben sich an genau dem Tag kennengelernt, als Adolf Eichmann vom Mossad entführt wurde. Bald ein Paar, verschrieben sie sich der Aufklärung und Erinnerung des Holocausts – »nicht um ihr Gewissen zu beruhigen, sondern … um zu gewinnen«.

Welche Hartnäckigkeit das erforderte, zeigt die Ausstellung in der Berliner Topographie des Terrors, die vom Mémorial de la Shoah in Paris kommt. Eine Version von 2017 wurde 2022 neu bearbeitet. Sie dokumentiert anhand von Fotos, Zeitungsartikeln und Dokumenten zahlreiche Aktionen und geht auf die persönliche Geschichte des Ehepaars ein.

Als Kurt Georg Kiesinger 1966 Bundeskanzler wurde, waren die Klarsfelds empört. Er war im Auswärtigen Amt für die Radiopropaganda in den besetzten Gebieten verantwortlich gewesen, auch für die Verbreitung von Judenhass. Im Wirtschaftswunderland interessierte das kaum wen. Nachdem Beate Klarsfeld im französischen Combat drei kritische Artikel gegen Kiesinger veröffentlicht hatte, kündigte das Deutsch–Französische Jugendwerk (DFJW) ihr den Arbeitsplatz. Diesen Moment bezeichneten die Klarsfelds in ihren Memoiren später als Wendepunkt. Sie beschlossen, mit einem »skandalösen Akt« die Öffentlichkeit zur Aufmerksamkeit zu zwingen. Auf dem CDU-Parteitag im November 1968 in Westberlin ohrfeigte Beate Klarsfeld den Kanzler mit dem Ruf »Nazi! Nazi!«. Sie wurde im Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, bald aber freigelassen, da sie die französische Staatsbürgerschaft besaß. Über Nacht war sie berühmt – gehasst von den einen, geliebt von den anderen. Heinrich Böll schickte rote Rosen.

Die Ausstellung startet passend mit einem Zitat des französischen Philosophen Vladimir Jankélévitch: »Diese skandalösen Akte, die das gute Gewissen der Passanten stören, bringen … einen unendlich viel größeren Skandal (ans Licht), der unter der Rechtsordnung versteckt liegt, und zwar de(n) Skandal des unbestraften Verbrechens mitten im triumphierenden Wohlstand.« In der Tat ging es zunächst nicht um das Erinnern, sondern darum, die verantwortlichen Organisatoren der »Endlösung« in Frankreich ihrer gerechten Strafe zuzuführen: Kurt Lischka, Ernst Heinrichsohn, Herbert Martin Hagen, Klaus Barbie, Alois Brunner.

Den »skandalösen Akten« gingen stets sorgfältige Recherche, Schaffung medialer Öffentlichkeit, Druck auf die Justiz, Mobilisierung von Unterstützern und Publikation von aufklärenden Schriften voraus, wie etwa Serge Klarsfelds »Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France« (1978), worin Namen und Identität der 80.000 ermordeten französischen Juden gesammelt sind.

1971 versuchte das Ehepaar, den ehemaligen Pariser Gestapochef und mittlerweile unbehelligt in Köln lebenden Kurt Lischka nach Frankreich zu entführen. Es misslang. Obwohl mehrfach festgenommen, beschimpft und mit Bombenanschlägen verfolgt, kämpfte das Paar weitere acht Jahre mittels provokativer Unternehmungen und kalkulierter Regelverstöße als »Militants de la Mémoire«; gemeinsam mit den von ihnen gegründeten Fils et Filles des Déportés Juifs de France (FFDJF). Zum Prozess 1979 gegen Lischka reisten 3.000 französische Juden nach Köln, einige traten als Nebenkläger auf.

Anfang der 1970er Jahre spürten die Klarsfelds Klaus Barbie in Bolivien auf, aber erst 1983 wurde der »Schlächter von Lyon« an Frankreich ausgeliefert, 1987 dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Prozess führte in Frankreich zu einer Debatte über die Frage nach der Mitschuld der Vichy-Regierung. Serge Klarsfeld betonte gleichwohl, dass Dreiviertel der französischen Juden »ihr Überleben … dem aufrechten Mitgefühl aller Franzosen« verdankten.

»Wer wird den Kampf dieser Kriegskinder in unserem Jahrhundert fortsetzen?«, lautet die letzte Frage in der Ausstellung. Beate und Serge Klarsfelds »Vermächtnis ist beträchtlich und muss immer und überall verteidigt werden«. Angesichts der allgegenwärtigen fremdenfeindlichen und antisemitischen Straftaten von heute ist dem nichts hinzuzufügen.