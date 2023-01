Für einheimische Geier

imago images/Design Pics Zwei Jahre lang sollen Ausländer in Kanada keine Immobilien erwerben dürfen. Die Immobilienhaie im Land sollen eine »Anti-Flipping-Steuer« bezahlen, wird ein Haus innerhalb von 12 Monaten ge- und verkauft

Die kanadische Regierung verbannt ausländische Käufer für zwei Jahre vom heimischen Immobilienmarkt. Das Gesetz wurde im Juni 2022 verabschiedet und ist seit dem Neujahrstag in Kraft. Bis 2025 dürfen Ausländer in kanadischen Städten demnach keine Wohnungen oder Häuser erwerben.

Einschränkungen gelten für internationale Studierende und ausländische Beschäftigte, sofern sie eine bestimmte Anzahl von Jahren in Kanada gelebt haben und ihre Absicht bekunden, sich dauerhaft niederzulassen, berichtete der kanadische Staatsfunk CBC am Freitag. In drei von vier Jahren vor dem Kauf einer Immobilie müssen Beschäftigte in Kanada gearbeitet haben, während sich Studierende in den fünf Jahren davor 244 Tage pro Jahr in Kanada aufgehalten haben müssen. Von der Regelung ausgenommen sind demnach ausländische Staatsangehörige mit unbefristetem Aufenthaltsstatus, Geflüchtete, Diplomaten, Konsularbeamte und Mitglieder internationaler Organisationen, die in Kanada leben.

Die kanadischen Liberalen von Präsident Justin Trudeau hatten im Wahlkampf unter anderem ausländische Investoren für die Wohnungskrise des Landes verantwortlich gemacht. Allerdings betrug der Anteil ausländischer Käufer und Eigentümer von Immobilien laut CBC im Jahr 2020 landesweit nur zwischen zwei bis sechs Prozent. Nachdem die Landesregierung des Bundesstaats British-Columbia Steuern für internationale Hauskäufer auf 20 Prozent erhöht hatte, ging der Anteil dort im Jahr 2021 auf 1,1 Prozent zurück, nach noch neun Prozent im Jahr 2016, berichtete die New York Times am Sonntag.

Laut dem US-Blatt gab es Vorwürfe der Ausländerfeindlichkeit gegen den Gesetzentwurf. Der historische Stand von 23 Prozent Einwanderern an der Gesamtbevölkerung – »die Mehrheit aus Indien und China« – habe »einige Branchenveteranen« einen Zusammenhang sehen lassen, hieß es. Die neue Einwanderungsstrategie der kanadischen Regierung, wonach bis 2025 jährlich 500.000 neue Daueraufenthalte aufgenommen werden sollen, stehe dieser Einschätzung jedoch entgegen. Sie überlasse das Feld lediglich den »einheimischen Geiern in Kanada«, zitierte die New York Times die Chefin einer Einwanderungsagentur aus Hongkong.

Laut der Zeitung kritisierte die Abgeordnete der New Democratic Party, Jenny Kwan, das Gesetz gehe an den wahren Schuldigen der kanadischen Wohnungskrise vorbei. Statt der Begrenzung von Immobilienkäufen durch ausländische Firmen oder Personen müsse die Regierung die Immobilienfonds ins Visier nehmen, »also Unternehmen, die aus Profitgründen in Immobilien investieren«, so Kwan.