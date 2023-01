Gewollte Deglobalisierung

Evelyn Hockstein/REUTERS US-Präsident Joseph Biden setzt die »Amerika zuerst«-Politik von Amtsvorgänger Donald Trump fort

Wie schön war es doch vor einem Jahr! Die Aktienkurse stiegen, das Geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Unternehmen blühte, und die Investmentbanker strichen hohe Boni ein. Die Prognosen lauteten, 2022 werde ein großartiges, gewinnträchtiges Jahr werden. Und was kam dabei heraus: Die Aktienkurse sanken, die Zinsen stiegen und machten kühnen Investoren das Leben schwer. Das Geschäft mit Unternehmensübernahmen verdarb.

Okay, sagen die Prognostiker von damals. Leider kam uns eine nicht vorhersehbare »Zeitenwende« dazwischen. Wir konnten ja nicht ahnen, dass diese Wende – hin zu mehr Krieg, Aufrüstung, sozialem Elend, einer Rolle rückwärts bei der Klimawende und dergleichen mehr – schon zu Jahresanfang ausgerufen werden würde. Was finanztechnisch von Belang ist, war allerdings schon vor Olaf Scholz’ Rede am 27. Februar des nun zu Ende gegangenen Jahres aufgetreten: die Inflation. In Deutschland betrug sie zum letzten Jahreswechsel allerdings erst fünf und liegt heute bei zehn Prozent. Sie trat weltweit auf, hat mit ihrer Hartnäckigkeit überrascht und das Finanzjahr 2022 bestimmt.

Wahrscheinlich ist die Inflation ökonomischer Ausdruck dafür, was feinsinnig als Deglobalisierung bezeichnet wird. Also ein Rückschlag bei der langfristig wirksamen, zunehmenden Vergesellschaftung der globalen kapitalistischen Arbeit. Der seit dem Zweiten Weltkrieg fast jedes Jahr doppelt so schnell wie das Gesamtprodukt wachsende internationale Warenhandel schien ökonomisches Gesetz geworden zu sein. Der in den letzten drei oder vier Jahrzehnten noch schneller als der Warenexport expandierende Kapitalexport schien ebenfalls ein langfristiges Kennzeichen unserer Spätphase des Kapitalismus.

Im Zuge dieser Globalisierung wurde immer mehr industrielle Produktion in die Länder Ostasiens verlegt. Die Öffnung Chinas gegenüber dem Kapitalismus sowie die (Selbst-)Vernichtung der sozialistischen Versuche in Osteuropa erweiterten die Regionen, wo profitabel Mehrwert abzuschöpfen war. Auch das Ostasien außerhalb Chinas sowie Teile Lateinamerikas wurden zu Zentren, wo Kapital akkumuliert werden konnte. Einige Staaten galten schon vor zwanzig Jahren als Schwellenländer, sind heute anerkannt als OECD-Mitglieder (wie Südkorea und Mexiko) oder gelten – wie China – als über diese Schwelle getretener ebenbürtiger Konkurrent.

Die Globalisierung hat in den alten Zentren des Kapitalismus, in weiten Teilen Europas und Nordamerikas zu hoher Erwerbslosigkeit, real stagnierenden Löhnen und immer ungleicher werdender Verteilung geführt. Dennoch blieben die deswegen fälligen Konjunkturkrisen – bis auf die im Gefolge der Finanzkrise 2007/08 – vergleichsweise kurz und flach. Der wichtigste Grund dafür war der rasant wachsende Finanzsektor in den Zentren des Kapitalismus. Mit einer Spekulationswelle nach der anderen wuchs die Kreditvergabe, sprich die Verschuldung, und explodierten die Vermögenspreise. Das Wirtschaftswachstum wurde so einigermaßen aufrechterhalten sowie die Nachfrage in den neuen, schneller wachsenden kapitalistischen Ländern.

Nach der Finanzkrise bekam das Modell Risse. Die Schwellenländer, insbesondere China, zogen die Zentren – zum ersten Mal in der Geschichte – aus der relativ schweren Rezession, indem sie ihrerseits die Binnennachfrage erhöhten. Ihr Lohnniveau stieg, vor allem aber begannen sie, selbst in erhöhtem Maß Kapital zu exportieren. Die USA machten unter der Präsidentschaft Donald Trumps Versuche, die eigene Deindus­trialisierung auf Kosten Westeuropas und der Schwellenländer zu bremsen. Sie erhöhten die eigene Rohstoffproduktion und griffen mit politischen Maßnahmen noch stärker als früher in die Rohstoffmärkte ein. Zugleich versuchten sie mit Erfolg, die Attraktivität ihres ohnehin dominierenden Finanzsektors in aller Welt zu erhöhen. In bisher nur in Japan erprobtem Maß senkten sie – und in ihrem Gefolge die europäischen Zentralbanken – die Zinsen auf Nullniveau. Der letzte Finanzboom bis 2019 basierte noch stärker als frühere auf staatlich organisierter Geld- und Schuldenvermehrung. Während der Coronapandemie wurde dieses Mittel noch ungehemmter eingesetzt, um einen Crash am Finanzmarkt abzuwenden.

Anhänger der von Alfred Marshall stammenden Geldmengentheorie der Inflation, wonach das Preisniveau mit der im Umlauf befindlichen Geldmenge steigt und sinkt, sehen sich bestätigt. Tatsächlich haben sie insoweit recht, als es zur Inflation in den vergangenen 18 Monaten nicht gekommen wäre, weil – ohne die wundersame staatliche Geldvermehrung – die Weltwirtschaft in einer tiefen Krise plus Depression versunken wäre. Die hat aber konkretere Ursachen: Produktionsunterbrechungen während der Pandemie, hierzulande auch als gerissene Lieferketten bekannt, vor allem aber die erklärte Politik der USA, andere Länder vom internationalen Handel und Kapitalverkehr abzuschneiden. Der Wirtschaftskrieg gegen kleinere Länder wie Syrien oder Kuba, mittlere wie Venezuela oder Iran und große wie Russland oder China ist offen erklärt und eskaliert. Die dauerhafte Preiserhöhung für Energierohstoffzufuhr der europäischen Staaten, besonders Deutschland, ist kein versehentliches »Friendly fire«, sondern als Teil der Deglobalisierung strategisch gewollt. Die Inflation hat verheerende Wirkungen. Sie verarmt die Unter- und Mittelschichten. Aus diesem Grund sagen die Prognostiker für 2023 für die meisten Länder, vor allem aber die besonders betroffenen europäischen, einschließlich Russland, eine schwere Rezession voraus.

Man soll aber auch das Positive sehen. Beinahe ohne Zutun der Zen­tralbanken sind mit der Inflation auch die Zinsen gestiegen. Im Zuge dessen schnurren die größten Verrücktheiten des Finanzmarkts, die Spekulation mit Kryptowährungen sowie die überirdischen Preise für einige Aktien, in sich zusammen.