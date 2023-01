Eigentor der »Lebensschützer«

IMAGO/ZUMA Wire »Denken, fühlen, entscheiden«: Der Protest gegen die erzreaktionäre Gesetzgebung in Polen zu Schwangerschaftsabbrüchen ebbt nicht ab (Gdansk, 22.10.2022)

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte das liberale Polen sein nächstes Schockthema. Die ultrakatholische Aktivistin Kaja Godek hatte einen von 150.000 Unterzeichnern unterstützten »Bürgerentwurf« für eine nochmalige Verschärfung des Abtreibungsrechts in den Sejm eingebracht. Der Vorschlag sieht vor, dass nicht nur, wie gehabt, die Vornahme von legalen Schwangerschaftsabbrüchen in Polen praktisch ausgeschlossen ist, sondern auch die Unterstützung polnischer Schwangerer dabei, entsprechende Eingriffe im Ausland vornehmen zu lassen. Drei Jahre Haft soll es kosten, »Handlungen jeder Art mit dem Ziel eines Schwangerschaftsabbruches öffentlich zu propagieren«, »öffentlich zur Abtreibung aufzurufen« oder »öffentlich über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches in Polen oder im Ausland zu informieren«. Strafbewehrt wollten Gojek und ihre Gleichgesinnten auch die Produktion, den Besitz, die Speicherung, den Erwerb, die öffentliche Darstellung oder die Versendung von entsprechenden Publikationen oder Datenträgern sehen.

Das Ziel des neuen Vorstoßes ist klar: Es geht den Initiatoren darum, die inzwischen recht gut organisierte informelle Hilfe für ungewollt schwangere Frauen stillzulegen oder sie zumindest weiter zu erschweren. Es gibt heute rund um die Uhr mit Ehrenamtlichen besetzte Hotlines feministischer Organisationen und mit diesen verbundene Unterstützerinnennetzwerke im Ausland, die dafür sorgen, dass Frauen in Not am ausländischen Zielort unbürokratisch geholfen wird. Die Gruppen heißen zum Beispiel »Tante Basia«, tätig in Berlin, »Tante Monia«, tätig in München, oder »Tante Wera«, tätig in Wien. Ergebnis ist, dass zwar die Zahl der legalen Abbrüche in polnischen Kliniken oder Arztpraxen praktisch auf Null gesunken ist, jene Betroffener jedoch gleichgeblieben ist.

Ob der Vorstoß der sogenannten Lebensschützer eine Chance hat, Gesetz zu werden, ist eher ungewiss. Die Regierungspartei PiS hat sich schnell von ihm distanziert. Er sei eine »Steilvorlage für die Linksradikalen« und deren Ziel, die Abtreibung gänzlich freizugeben, sagte Parteisprecher Rafal Bochenek; deshalb werde die PiS den Vorstoß nicht unterstützen. Die Äußerung des Sprechers ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Erstens, weil sie die Perspektive eines Machtverlusts der PiS im Herbst dieses Jahres bei der Sejmwahl relativ konkret ins Auge fasst, und zweitens, weil sie ein Gefühl für die Stimmung in der polnischen Gesellschaft beweist.

Nach jüngsten Umfragen sind inzwischen 70 Prozent der Gesamtbevölkerung und jeweils 90 Prozent der Frauen und der jüngeren Generation dafür, Schwangerschaftsabbrüche auch aus sozialen Gründen wieder zuzulassen – von der Wiederherstellung der sogenannten embryopathischen Indikation, deren Streichung 2016 zu landesweiten Protesten geführt hatte, ganz zu schweigen. Der konservative Kommentator Piotr Zaremba beklagte auf dem Portal Interia, dass sich hier ein grundlegender Stimmungswandel durchgesetzt habe: Noch 2018 hätten 65 Prozent der jüngeren Generation Abbrüche von Schwangerschaften für »etwas Schlechtes« gehalten, schrieb er vor einigen Tagen. Godek sei in ihrem Fundamentalismus radikaler als selbst der offizielle katholische Katechismus. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Polens Rechte bei diesem Thema im Moment den Ball lieber flachhält.

Der Anführer der liberal-konservativen »Bürgerplattform«, Donald Tusk, hat zwar angekündigt, die Liberalisierung des Abtreibungsrechts zu einem Markenzeichen seines Wahlkampfes zu machen. Aber er hat schon viel versprochen; im Zweifelsfall dürfte seine Partei auch in dieser Frage wieder umfallgefährdet sein.