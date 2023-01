Versteckte Krisen

Yuichi Yamazaki/2022 Getty Images/REUTERS Gedenken an die Niederlage im Zweiten Weltkrieg: Japans Premierminister Fumio Kishida (l.) im Beisein des Kaiserpaars (Tokio, 15.8.2022)

Für viele japanische Intellektuelle war 2022 ein weiteres verlorenes Jahr für das eigene Land. Trotz globaler und hausgemachter Krisen ist die Situation in Japan für sie von einer merkwürdigen Erstarrung geprägt. Oberflächlich betrachtet kennzeichnet den Inselstaat auf der politischen Ebene eine im internationalen Vergleich große Stabilität. Die Liberaldemokratische Partei (LDP) regiert seit 1955 fast durchgehend das Land. Während Europa und die USA in den zehner Jahren politische Richtungswechsel durchlebten und früher dominante Parteien erhebliche Einbußen in der Wählergunst verzeichneten, konnte der frühere Premierminister Shinzo Abe von 2012 an fast acht Jahre lang durchregieren und vermittelte Ruhe und Sicherheit. Er wurde am 8. Juli dieses Jahres ermordet: Nach Angaben des Attentäters wegen Abes Nähe zur Mun-Sekte.

Doch diese Beständigkeit ist nur Fassade, hinter der sich die Japaner verstecken. Dahinter lauern große, spezifisch japanische Krisen, die kaum diskutiert oder angegangen werden. An erster Stelle steht dabei sicherlich der Bevölkerungsrückgang, der auch im vergangenen Jahr Negativrekorde verzeichnete: Wenn es so weitergeht, könnte das Land bis 2060 rund ein Drittel seiner Bevölkerung verlieren. Doch auch globale Umwälzungen wie die Klimakatastrophe samt Folgen werden in Japan kaum diskutiert. »Kaum ein Japaner hat eine Vorstellung davon, in welche Richtung sich das Land entwickeln soll«, meint der an der Universität Tokio lehrende Politikprofessor Shigeki Uno Ende Dezember gegenüber jW. Daher ändert sich auch nichts am feindseligen Klima etwa gegenüber Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit oder Diversität.

Rüstung verdoppelt

Einziges Reizthema war 2022 der Krieg in der Ukraine. Da die japanischen Medien jedoch im Land selbst wenig mit eigenen Korrespondenten vertreten sind, übernehmen sie meist die Berichterstattung der englischsprachigen Presse mit all ihren Einseitigkeiten und Voreingenommenheiten. Die japanischen Medien vermitteln dabei den Eindruck, dass der Ukraine-Konflikt kein Einzelfall bleiben, sondern sich in Asien in ähnlicher Form wiederholen könnte, wenn nämlich China so weit provoziert wird, dass die militärische Einnahme der abtrünnigen Provinz Taiwan unumgänglich wird.

Dabei erinnern sich viele Japaner an den im Juli erschossenen Abe, der vor rund einem Jahr angedeutet hatte, ein Angriff auf Taiwan wäre gleichbedeutend mit einem Angriff auf Japan; und wären die USA tatsächlich bereit, für Taiwan zu kämpfen, könne Japan nicht abseitsstehen, so der Tenor. Die Berieselung mit Kriegsszenen aus der Ukraine und die Beschimpfungen adressiert an China führten dazu, dass viele Japaner zu glauben begannen, ihr Land müsse anfangen, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Stimmen, die zur Vernunft rieten, wurden meist ignoriert.

Wie verschwunden schien der aus historischer Verantwortung geborene, tiefsitzende japanische Pazifismus zu sein, der sich noch 2015 deutlich bemerkbar gemacht hatte, als Abe die Gesetze zur kollektiven Selbstverteidigung durchs Parlament peitschte. Diesmal hat die Regierung die aufgeputschte Stimmung genutzt, um im Dezember zu verkünden, das Rüstungsbudget in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. 2027 soll es zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen – ein Paradigmenwechsel. Außerdem verkündete Premierminister Fumio Kishida vor zehn Tagen, die Energiepolitik neu aufstellen zu wollen. Mit Blick auf die unsichere Lage auf dem Energiemarkt will er den Atomstrom weiter fördern, die Lebensspanne von AKW verlängern und sogar neue bauen lassen – dies bloß knapp zwölf Jahre nach der Atomhavarie von Fukushima.

Doch eine breite Diskussion über die Umbrüche im Rüstungs- und Energiebereich findet nicht statt. »Dabei handelt es sich auch um ein Generationenproblem«, meinte Uno. Vor allem die Friedensbewegung wird von alten Menschen getragen, die sich noch an den Krieg erinnern können oder von ihren Eltern vom Kriegshorror gehört haben. Doch insbesondere die erste Gruppe stirbt langsam aus. Jüngere sind in Japan konservativer und wählen oft die LDP.

Abes langer Schatten

Kishida, der einer »liberaleren« Fraktion entstammt, hat mit seinen Entscheidungen jedoch bloß die Politik Abes fortgesetzt – Klientelismus, etwas Neoliberalismus, Schuldenwirtschaft, eine harte Haltung gegenüber China und Nordkorea und Bündnistreue zu den USA. Überhaupt ist es dem seit Oktober 2021 regierenden Premier bisher nicht gelungen, eigene Akzente zu setzen. Die alte erzkonservative Fraktion Abes, die immer noch führerlos dasteht, ist in der LDP bei weitem die größte. An ihr vorbei ist ein Regieren schwierig. Außerdem muss Kishida auf die rechte Stammwählerschaft Rücksicht nehmen, die wohl treueste Gefolgschaft der LDP.

Interessanterweise hat der Premier nach Abes Tod dessen politische Richtung noch klarer weiterverfolgt. »Kritik an Abe ist im japanischen Politbetrieb und in den hiesigen Medien derzeit tabu«, erklärte Shigeaki Koga, ehemaliger Spitzenbeamter im Wirtschaftsministerium und heute Publizist, vergangene Woche im Gespräch mit jW. Dies hänge sicherlich auch mit der japanischen Einstellung gegenüber Toten zusammen. Nach dem Ableben würden Personen des öffentlichen Lebens eine gewisse Schonzeit erhalten, sagte Koga. Und die japanischen Medien fürchten, bei negativer Kritik an Abe ins Visier der Rechten zu geraten. Außerdem war die Presse nach dem Mord damit beschäftigt, die Hintergründe der Tat aufzuarbeiten. Der Täter verübte den Mord, weil er glaubte, Abe sei mit der Mun-Sekte verbandelt, die seine Mutter wegen hoher Spenden in den finanziellen Ruin getrieben hatte.

Dieses Schweigen verhindert eine gründliche Aufarbeitung der Abe-Ära (2012–2022) – der ehemalige Premier übte auch nach seinem Rücktritt 2020 großen Einfluss auf die japanische Politik aus. Und die Defizite der Politik Abes kommen immer stärker zum Vorschein. Der »dritte Pfeil« von dessen Wirtschaftsprogramm »Abenomics« – die Wachstumsstrategie – ist eigentlich nie richtig abgefeuert worden. Die japanische Regierung und das Wirtschaftsministerium haben im Sommer endlich zugegeben, dass ihre Strategie etwa im Chipbereich versagt habe.

Und das Konzept des »ersten Pfeils« – die ultralockere Geldpolitik der japanischen Zentralbank – gerät immer mehr in die Kritik. Die Notenbank musste vor zwei Wochen als Reaktion auf die verschlechterte Lage auf dem Anleihenmarkt die Schwankungsbreite der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ausweiten. Diese können sich nun in einer Spanne zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent bewegen, was einer eigentlichen Zinserhöhung gleichkommt. Verschiedene Stimmen sprechen bereits vom Anfang vom Ende des billigen Geldes, mit dem Japan sein gewaltiges Haushaltsdefizit finanziert.

Auch wegen solcher Schwachstellen geht vielen Japanern langsam die Geduld aus. Sie wollen Abes Politik hinter sich lassen und wünschen sich eine Erneuerung. Bestes Beispiel dafür war die Unpopularität des Staatsbegräbnisses im September. Auch Kishidas niedrige Umfragewerte zeugen von einer gewissen Müdigkeit gegenüber der immergleichen Politik. Doch die meisten Beobachter in Tokio glauben nicht, dass der LDP eine schnelle Abkehr von ihrem toten Übervater gelingt.