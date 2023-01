Ohne Abschluss keine Chance

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Zu selten: Förderklasse für junge Geflüchtete im Ausbildungszentrum der Siemens Professional Education (Leipzig, 26.4.2016)

In der Diskussion um den Arbeitskräftemangel und das Anwerben von Fachkräften bleibt ein Aspekt bislang weitgehend unterbelichtet: die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Wie das Statistische Bundesamt Ende November mitteilte, ging der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter seit 2014 zurück. Abgeschwächt wurde diese Entwicklung jedoch durch die Zuwanderung. So sei der Anstieg um 2.882.000 Menschen seit Ende 2014 bis Mitte letzten Jahres vor allem auf die Fluchtmigration aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sowie – seit letztem Jahr – auch aus der Ukraine zurückzuführen.

Die Erwerbsbeteiligung dieser Gruppe von Geflüchteten ist jedoch sehr gering. Die Erwerbstätigenquote bei Syrerinnen und Syrern liegt bei 35 Prozent, bei Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit bei 45 Prozent. Davon unterscheidet sich die Erwerbstätigenquote der Ukrainerinnen und Ukrainer, die bereits 2021 in Deutschland lebten, mit einer Quote von 64 Prozent deutlich. Das Statistikamt gibt hier vor allem ein niedriges Bildungsniveau als Grund an. So seien fast zwei Drittel der Syrerinnen und Syrer gering qualifiziert gewesen, nur 38 Prozent hätten mindestens einen Berufsabschluss oder Abitur vorweisen können. Bei den Afghaninnen und Afghanen sei dieser Anteil mit 21 Prozent noch geringer gewesen. Von den Ukrainerinnen und Ukrainern, die bereits 2021 in Deutschland lebten, hatten 81 Prozent mindestens einen Berufsabschluss oder Abitur, 47 Prozent konnten einen Hochschulabschluss vorweisen.

Die Wiesbadener Behörde verwies in dem Zusammenhang auf eine Auswertung des Mikrozensus für 2021. Die zeigte, dass »unabhängig von der Nationalität die Erwerbstätigenquote von 15- bis unter 65jährigen um so höher ausfällt, je höher der Bildungsabschluss ist«. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erklärte gegenüber jW: »Insbesondere spielt die Anerkennung vorhandener beruflicher Qualifikationen eine Schlüsselrolle bei der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.«

Nun ist es vielleicht naiv zu glauben, die BRD und die hiesigen Unternehmen würden extra Geld für die Qualifizierung von Geflüchteten aufbringen. Schließlich monieren Gewerkschaften regelmäßig die mangelnde Bereitschaft der Unternehmen, die hiesigen Schulabgänger auszubilden. Die jW wollte trotzdem vom BMAS wissen, inwiefern die Qualifizierung von Geflüchteten ein Thema ist. »Aufgrund notwendiger Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen, des Erlernens der deutschen Sprache und der Eingewöhnung in eine neue Umgebung« erfordere die Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt eine »besondere Unterstützung«, erläuterte ein Sprecher des BMAS noch im letzten Jahr. Ziel sei es, »vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen« für den Arbeitsmarkt so zu nutzen und weiterzuentwickeln, dass ein »qualifikations- und potentialadäquater Einstieg in Beruf und Arbeit« ermöglicht wird – »auch durch berufliche Bildung«. Die »dafür zur Verfügung stehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in den Regelinstrumenten des SGB III und SGB II« seien für Geflüchtete »wirksam und wirtschaftlich«.

Etwas anders sehen das Interessenvertretungen, die sich um die Belange von Geflüchteten kümmern. Aus Anlass des seit diesem Jahr geltenden Bürgergeldes fordern 62 Organisationen, dass Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in das reguläre Sozialleistungssystem integriert werden und das diskriminierende Sonderrecht abgeschafft wird. In einem von Pro Asyl, der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer und dem Flüchtlingsrat Berlin initiierten und am Montag veröffentlichten Appell heißt es unter anderem auch: »Durch die fehlende Einbindung in das reguläre Sozialsystem werden die Betroffenen zudem von den Maßnahmen der Arbeitsförderung weitgehend ausgeschlossen.« Zu ihren Forderungen gehört daher auch die »Einbeziehung aller Geflüchteten in die Sprach-, Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsinstrumente des SGB II«.