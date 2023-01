»Sie können von einem Land in ein anderes ziehen«

Yves Herman/REUTERS Erpressbar: NATO-Generalsekretär Stoltenberg lässt sich vom türkischen Verteidigungsminister Akar briefen (Brüssel, 13.10.2022)

Durch Ihre Veröffentlichungen sind Sie zur Zielscheibe in Medien und Politik der Türkei geworden. Wie ist es, Drohungen von Talkshowmoderatoren und auch anonym am Telefon zu erhalten?

Sie haben meine Wohnanschrift und Fotos von der Überwachung, die sie bei mir durchgeführt haben, veröffentlicht. Es gibt eine türkische Diaspora in ganz Europa, man weiß also nie, was passieren könnte. Das überrascht mich jedoch nicht, denn wie Sie wissen, haben sie dasselbe bereits mit meinem Kollegen von »Nordic Monitor«, Abdullah Bozkurt, getan, der jetzt unter besonderen Schutzmaßnahmen steht.

Ja, ich habe ihn vor zwei Jahren interviewt, nachdem er im Stadtteil Tensta nördlich von Stockholm von drei Männern niedergeschlagen worden war …

Nach dem Angriff wurde er unter diese außergewöhnlichen Maßnahmen des schwedischen Geheimdienstes gestellt. Ich möchte sie nicht haben, weil ich meiner Familie nicht all die Probleme bereiten möchte, die diese Bedingungen der Anonymität verursachen. Ich habe beschlossen, dass ich mich als Journalist vor niemandem verstecken sollte. Außerdem ist es unmöglich, ihnen zu entkommen. Es ist eine Kampagne der Einschüchterung.

Die regierungsnahe türkische Tageszeitung Sabah hat die neue Geheimadresse ihres Kollegen, Fotos von Überwachungen, die bei ihm durchgeführt wurden, und sogar seine Routinen veröffentlicht …

Ja, deshalb sagen wir ja auch, dass es der MIT (Türkischer Geheimdienst, jW) ist, der uns sucht und findet. Wer mir folgt, kann auch Abdullah finden, da unsere Redaktionssitzungen mehr oder weniger drei- bis viermal im Monat stattfinden. Er hat sich intensiv mit den Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen und dem türkischen Staat befasst, so dass er sich durch diesen Umstand und den Anschlag in großer Gefahr befindet.

Und wie werden Sie vom schwedischen Geheimdienst behandelt?

Jetzt finden NATO-Verhandlungen zwischen der Türkei und Schweden statt, so dass sie Ankara nicht mit irgend etwas provozieren oder die Botschaft senden wollen, dass sie diejenigen schützen, die Erdogan als Terroristen beschuldigt. Deshalb zögern sie, Maßnahmen zu ergreifen. In Schweden ist die Polizei keine Institution, der man vertrauen kann, wenn man in Schwierigkeiten ist. Man denke nur an den ungelösten Fall der Ermordung ihres Ministerpräsidenten Olof Palme …

Sie haben auch viele Informationen über das organisierte Verbrechen mit türkischen Verbindungen veröffentlicht, und Sie leben dort, wo Sie mit gewalttätigen Banden und Wurzeln in dem Staat, aus dem Sie fliehen mussten, zusammenleben? Ist das nicht eine zusätzliche Gefahr in Ihrer Situation?

Ja, und wir wissen, dass es einfach ist, kriminelle Vereinigungen zu benutzen, um die Drecksarbeit zu erledigen. Wenn der türkische Staat einem schaden will, kann er dies auf viele Arten tun.

Kürzlich interviewte das schwedische Fernsehen übrigens Ibrahim Kalin, den Sprecher der türkischen Regierung. Auf die Frage, ob es Beweise für die Zusammenarbeit des organisierten Verbrechens mit türkischen Staatsorganen gebe, brach Kalin das Interview abrupt ab …

Das ist etwas, das jeder weiß. Mafias aus Europa, insbesondere vom Balkan, fühlen sich in der Türkei sehr wohl, weil ihnen gesagt wurde, dass sie ihr Geld dorthin bringen können, egal, was man tut und wer man ist.

Eine der Geschichten, die Sie ins Exil brachte, war eine Untersuchung, die den sogenannten Islamischen Staat mit dem türkischen Staat in Verbindung brachte.

Wir haben aufgedeckt, dass der türkische Geheimdienst Pässe für Kämpfer aus Zentralasien herstellte, die in Syrien kämpfen wollten, weil sie natürlich Schwierigkeiten mit ihren Reisedokumenten hatten. Sie haben ihnen also die Einreise nach Syrien über die Türkei erleichtert. Das war natürlich eine sehr große Geschichte. Der MIT hat es nie vergessen.

Im Frühjahr 2022 kam der Vorsitzende der dänischen Rechtspartei »Stram Kurs«, Rasmus Paludan, nach Schweden, um sein »Recht auf freie Meinungsäußerung« wahrzunehmen, indem er in verschiedenen Teilen des Landes Kopien des Korans verbrannte. Das führte in Gebieten mit hohem muslimischem Bevölkerungsanteil zu schweren Unruhen. Unmittelbar danach kam Osman Nuri Gülacar, Abgeordneter von Erdogans Partei AKP, nach Schweden. Welche Interessen stehen hinter solchen Besuchen?

Türkische Abgeordnete kommen ständig nach Europa, wenn man bedenkt, dass es drei Millionen türkische Wähler in der EU gibt. Aber der Besuch und die Anwesenheit dieses Mannes waren etwas Besonderes. Er, wie auch andere in der AKP, wurde mit Al-Qaida und dem »Islamischen Staat« in Verbindung gebracht. Sie haben radikale Ansichten über den Westen und über Christen. Sie leben nach diesem Muster, und es funktioniert.

Der schwedische Minister Mehmet Kaplan von den Grünen musste zurücktreten, nachdem Fotos von einem Treffen mit Vertretern der faschistischen Grauen Wölfe durchgesickert waren. Welche Rolle spielen türkische Ultranationalisten an der Seite Erdogans?

Sie sind sehr rassistisch und befinden sich seit dem Putsch in der Türkei 1980 in Europa. Es geht nicht darum, dass sie von der Regierung unterstützt werden, sondern dass sie Teil der Koalitionsregierung sind. Sie können von einem Land in ein anderes ziehen, zum Beispiel von Deutschland nach Schweden. Sie haben politische Morde begangen – auch an Journalisten. Sie sind immer bereit, wenn sie gebraucht werden.

In Stockholm gab es in den vergangenen Jahren viele Anschläge, die ungesühnt blieben. So war ich zum Beispiel 2016 im Haus von Ghafour Mohammadi, einem Kurden, der behindert ist, nachdem er bei einer Demonstration angeschossen wurde. Es wurde niemand verhaftet. Neben vielen anderen gab es im März auch den Anschlag auf Ihren Kollegen Ahmet Dönmez, einen ehemaligen Zaman-Korrespondenten in Ankara, der jetzt hier im Exil lebt …

Es war ein schrecklicher Angriff, vor den Augen seiner sechsjährigen Tochter und am hellichten Tag. Und wieder einmal ist es den Behörden nicht gelungen, die Täter zu finden. Bei all den Kameras da draußen … Ich bin sehr enttäuscht von den schwedischen Geheimdiensten und der Polizei. Man kann sich nicht sicher fühlen. Interview: