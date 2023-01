Russisches Quartier angegriffen

RIA Novosti/Sputnik Donetsk Peoples Republic Russia/SNA/imago Reste der zerstörten Berufsschule in Makejewka

Bei einem ukrainischen Raketenangriff mit dem Mehrfachraketenwerfer »Himars« sind 63 russische Soldaten in der »Volksrepublik« Donezk getötet worden. »Das Kiewer Regime hat eine russische Einheit in der Nähe von Makejewka mit sechs Geschossen des US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfers ›Himars‹ beschossen«, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag gegenüber Reportern. Der Angriff hatte sich in der Neujahrsnacht nahe der Stadt Makejewka ereignet. Die Abteilung für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte teilte am Sonntag abend via Telegram mit, dass »rund 400 Eindringlinge getötet und etwa 300 weitere verwundet« worden seien. Um sarkastisch hinzuzufügen, dass dies »infolge des ›unvorsichtigen Umgangs mit Heizgeräten‹, der Missachtung von Sicherheitsvorkehrungen und des Rauchens an einem nicht näher bezeichneten Ort« passiert sei.

Der Schlag traf offenbar die als Truppenquartier genutzte Berufsschule Nr. 19. Der Angriff sei demnach Punkt Mitternacht Ortszeit erfolgt. Blogger wie der gut informierte frühere russische Militärgeheimdienstmitarbeiter Iwan Girkin (bekannt unter dem Pseudonym »Strelkow«) bestätigten die Größenordnung der Verluste. Nach den Angaben Girkins wie anderer Militärblogger soll die russische Führung bei der Unterbringung der Soldaten – überwiegend offenbar Wehrdienstleistende aus der letzten Mobilisierung – leichtfertig gewesen sein: So habe sie die Soldaten in großer Zahl in einem frontnahen Gebäude einquartiert, in dessen Keller zudem noch Munition gelagert gewesen sei. Andere Quellen sprachen davon, dass viele Militärfahrzeuge ohne jede Tarnung auf dem Gelände geparkt gewesen seien. Auch hieß es, dass die Soldaten Mobiltelefone bei sich gehabt hätten, die leicht zu orten sind.

Im übrigen setzten Russland und die Ukraine ihre Luftangriffe auf Ziele im jeweiligen Hinterland fort. Das ukrainische Luftwaffenkommando erklärte, von den in der Neujahrsnacht abgeschickten 45 Flugkörpern sei kein einziger durchgekommen. Dagegen sprechen jedoch Meldungen über neue Stromabschaltungen auch noch am Montag. Russland behauptete, zwei ukrainische Drohnen über den Gebieten Brjansk und Woronesch abgeschossen zu haben. An der Front griffen russische Truppen am Stadtrand von Bachmut ukrainische Stellungen im Süden und Norden der Stadt an; über Ergebnisse wurde nichts mitgeteilt. Im Bezirk Lugansk setzten ukrainische Truppen ihren Versuch fort, eine wichtige Versorgungsroute der russischen Truppen östlich von Kremennaja zu unterbrechen.

Auf der politischen Ebene wiederholte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij das Kriegsziel, die gesamte Ukraine einschließlich der Krim wieder unter Kiewer Kontrolle zu bekommen. Für die NATO drückte deren Generalsekretär Jens Stoltenberg Rückendeckung für dieses Ziel aus. Er sagte, der Krieg müsse am Verhandlungstisch beendet werden, aber zu ukrainischen Bedingungen. Es sei Aufgabe der NATO, die Ukraine hierzu in die Lage zu versetzen.