»Der Abriss der Häuser wäre absurd«

Stefan Boness/IPON Transparente in der Berliner Habersaathstraße (2022)

Seit Jahren wird um die Zukunft der von Abriss bedrohten Häuser in der Berliner Habersaathstraße gekämpft. Etwa 60 obdachlose Menschen und Unterstützer hatten die leerstehenden Wohnungen dort vor mehr als einem Jahr besetzt. Was plant der Eigentümer, die Arcadia Estates GmbH?

Der Immobilienkonzern will die neuen Bewohnerinnen und Bewohner Ende März räumen lassen. Die bislang dort noch lebenden Altmieter will er bis zum 1. Mai herausbekommen – per sogenannter Verwertungskündigung, die jeweils 160 Seiten lang ist. Der Eigentümer hat Eurozeichen in den Augen: Die Wohnungen, die dort neu gebaut werden sollen, könnten an Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der direkt gegenüber seinen Sitz hat, verkauft werden.

Wie reagiert der zuständige Bezirk Berlin-Mitte?

Stephan von Dassel, bis vor kurzem Bezirksbürgermeister, hat Arcadia Estates die Abrissgenehmigung erteilt. Der Grünen-Politiker verbuchte für sich als Erfolg, dass 30 Prozent der Luxusneubauwohnungen für Mieten von 7,92 Euro auf den Markt kommen sollen. Seine Nachfolgerin und Parteifreundin Stefanie Remlinger äußerte sich bislang nicht dazu. Die Linke brachte kürzlich zwei Anträge in die Bezirksverordnetenversammlung: Der für einen runden Tisch wurde durchgewinkt – kostet ja nichts. Der Antrag für die Rekommunalisierung der Häuser, wie wir sie fordern, wurde in den Ausschuss zurückverwiesen.

In welchem Zustand waren die leerstehenden Wohnungen, die Ende 2021 besetzt wurden?

Sie waren sofort beziehbar. Schon lange hatten stadtpolitische Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam mit den Menschen, die in den Häusern wohnen, gegen den Abriss gekämpft. Obdachlose und Geflüchtete brauchen Wohnungen wie diese besonders dringend. Da letztere aufgrund ihres unsicheren Aufenthaltsstatus nicht ohne weiteres Leerstand besetzen können, haben wir uns vor dreieinhalb Jahren zusammen mit Obdachlosen in der Initiative »Leerstand Hab-ich-saath« organisiert. Uns ist wichtig, auf Augenhöhe mit ihnen etwas zu tun.

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener, ebenfalls Grünen-Politiker, bezeichnete sich jüngst bei einer Podiumsdebatte der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« als einen »Vertreter von Ankauf als einem Instrument von Mieten und Wohnungspolitik«. Macht Ihnen das Hoffnung?

Immerhin scheint Wesener dem Thema positiv gegenüberzustehen. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe wäre es ohnehin vollkommen absurd, energetisch sanierte Häuser wie die in der Habersaathstraße abzureißen. Wesener könnte Haushaltsmittel für die Rekommunalisierung der Häuser in der Habersaathstraße 40–48 locker machen – allerdings nicht zu überhöhten Preisen von 46 Millionen, wie es Arcadia Estates sich vorstellt. Der Konzern hat die Immobilien einst für 20 Millionen Euro gekauft und seither kaum Geld reingesteckt.

Wie sehen Sie die Chancen einer Beschlagnahme?

Die SPD Mitte forderte im November 2020 das zuständige Bezirksamt dazu auf. Alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel bis hin zur Beschlagnahme der Immobilien müssten geprüft und gegebenenfalls konsequent durchgesetzt werden, hieß es. Wir nehmen sie beim Wort.

Wie geht es den von Rauswurf bedrohten neuen Bewohnern in der Habersaathstraße?

Wer jahrelang auf der Straße gelebt hat, ist zermürbt. Die Obdachlosen waren auch deswegen eingezogen, weil sie endlich mal zur Ruhe kommen und sich um ihre eigenen Belange kümmern wollten. Der Plan ging wegen ständig neuer Räumungsandrohungen nicht auf. Trotz Zusage vom Bezirk, dass sie sich als dort wohnhaft anmelden können, wurde das nicht umgesetzt. Ohne diesen Schritt erhält man kein Konto, kann keinen Job annehmen. Die Sicherheit, die diese Menschen gebraucht hätten, bekamen sie nicht. Stattdessen wurde die Abrissgenehmigung erteilt.

Welche Entwicklung erwarten Sie in diesem Jahr?

Es ist ein absoluter Erfolg, dass wir seit über einem Jahr in den Häusern sind. Häufig folgt auf die Aneignung von Wohnraum ja direkte Repression. Falls die Rekommunalisierung nicht kommt, werden wir breit mobilisieren, um die Räumung zu verhindern. Offiziell will Berlin bis 2030 die Obdachlosigkeit komplett beseitigen. Wie soll das gehen, wenn sie jetzt 60 Obdachlose räumen lassen?