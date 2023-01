Das Zerfließen der Jessy Wellmer

Ulmer/Teamfoto/imago

»Alle Formen nimmt die Geistlosigkeit an, um sich dahinter zu verstecken: Sie verhüllt sich in Schwulst, in Bombast, in den Ton der Überlegenheit (…) und in hundert andere Formen (…)«

Arthur Schopenhauer

*

»Immer diese Spekulationen! Immer diese vielen Themen!«

Thomas Broich, ARD-Experte

*

»Ja, wir müssen ja nicht immer drüber reden.«

Christoph Kramer, ZDF-Experte

*

»Das ist ein ganz, ganz großer Schwachsinn«, meinte Christoph Kramer am 4. Dezember 2022 im Zuge seiner »Analyse« des Spiels Frankreich – Polen. Ahnen konnte er aber selbstverständlich nicht, was seine unvergleichliche Kollegin Claudia Neumann tags drauf während des Achtelfinales zwischen Japan und Kroatien zum besten geben würde. Das war kein ganz, ganz großer Schwachsinn, das war ein Jahrhundertschwachsinn, ein derart monumentaler Stuss, dass man ihn kaum aufzuschreiben wagt: »Seine Gedanken gehen sicher mit der einen Gehirnhälfte in den anderen Veränderungsvorgang für die zweite Hälfte.«

Eins zu eins. So kam’s aus ihr heraus, und so soll es festgehalten sein.

Im »WM-Doppelpass« auf Sport1 wiederum klagte die Nationalspielerin Lina Magull nach dem Aus der deutschen Elf: »Für die Gesellschaft ist es sicher auch nichts Gutes.« Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die angeblich so sensiblen, reflektierten Damen reden in diesem zerrütteten Medienkosmos exakt den gleichen Schotter zusammen wie die Herren, und man komme einem weder mit den Hau-druff-Vorwürfen »Chauvinismus!« und »Frauendiskriminierung!« noch mit Ariane Hingst, Almuth Schult und Martina Voss-Tecklenburg, die ebenfalls keinen brauchbaren Satz zustande bringen und diese überschaubare Sammlung genauso hätten schmücken können.

»Ist ja brutal, was im Moment alles passiert«, schwätzte Thomas Hitzlsperger angesichts der nationalen Tragödie daher. Sein ARD-Nebenmann Sami Khedira sah’s nüchterner, nämlich sachbezogen: »Die Spieler wissen nicht mehr: Sollen wir nach links, sollen wir nach rechts?« Heißt: Man schmeiße den gesellschaftspolitischen Firlefanz, den Gutsprechtinnef, die peinliche Selbstbespiegelung auf den Müll und kümmere sich um Ausbildung, Taktik und dergleichen altmodischen Kram.

Ein anderes Statement von Khedira gefiel uns sogar noch etwas besser: »Ganz ehrlich, heute brauchen wir nichts (zu) analysieren.« Es hätte das Generalmotto der WM sein müssen.

ARD-Text

19. Dezember, morgens um kurz vor sechs, Schlagzeile: »Messi erhält Ehrung macht weiter«.

Wenig später Susan Link im Studio: »Alles, was man sich als Fußballherz-Habender wünschen kann.«

So darf der Tag nicht beginnen, so beginnt er.

Bartels, Tom

Eine Art enigmatisch genialisch-metaphysischer Mann, zugleich die fleischgewordene »Frechheit im Auftischen baren Unsinns« (Schopenhauer) – mit dem Wortschatz eines Vierjährigen.

»Er bekommt das Foul gegen sich entschieden« – einen derart kaputten deutschen Satz muss man erst mal hinkriegen. Grammatikalisch und logisch ist er nicht zu entwirren, wir jedenfalls haben’s nicht gepackt.

Konstitutive Absenz? Oder banaler Suff? »Glück gehört immer dazu, der Papst ist Argentinier.« Oder: »Der wird wahrscheinlich auch Elfmeter nehmen.« Oder: »Er musste von der ganzen Emotion her davon klarkommen.«

Ja, doch, eindeutig Suff.

Dialog

Jessy Wellmer: »Was müssen die Dänen machen?« Thomas Hitzlsperger: »Also, weiterspielen.«

Eilmeldung

»Eilmeldung: Sané fällt für Japan-Spiel aus« (Welt-TV, 22. November). Das ist das deutsche Fernsehen. (In dem übrigens die taubste aller Nüsse, der Welt-Moderator Carsten Hädler, im Rückblick auf Katar von 2014 spricht, »als wir Weltmeister gewesen worden sind«.)

Entwickeln

»Die Franzosen lassen das Spiel der Tunesier entwickeln.« (C. Neumann) Haste Töne. Dagegen beinahe korrekt Neumanns Sidekick Hanno Balitsch: »Jetzt können sie sich noch mehr auf diese Kontersituation orientieren.«

Experten, die

Errungenschaft des final vollidiotisierten Kapitalismus. Es gibt welche fürs Fahrradreifenaufpumpen und welche fürs Mobiltelephonausschalten und welche fürs Aktienkursevorlesen und für alles andere ebenso.

Deshalb: »Ab zu Jessy Wellmer und unseren tollen Experten« (Kommentator Gerd Gottlob bei Spanien gegen Costa Rica nach des Schiedsrichters Pfiff zur Pause). Daher Wellmer (ein andermal): »Ist doch ganz schön, Experte zu sein.« Oder so: »Es ist immer schön, Experten zu haben.« (Peter Neururer, »WM-Doppelpass«, 18. Dezember)

Sie sollen, sie mögen, sie werden erklären, erklären und erklären, bis »das Ticken, der Rest« (Experte Frank Gollenbeck in »Volle Kanne«, ZDF; ungelogen, hat der gesagt; und ungelogen, der ist »Experte«) geklärt, geklärt und geklärt sein wird, und dann möcht’ jemand daherbrummen, der die E. darüber aufklärt, dass mit jeder ihrer (Er-)Klärungen die Aufklärung in ihr Gegenteil umkippt und -suppt (Horkheimer/Adorno).

Allein, sie werden drauf scheißen, und darob geben wir ab zu Olaf »Experte« Thon: »Alles ist möglich, auch wenn man mal zurückliegt.« Und das dürfte sich das Proletariat hinter die Ohrwascheln kritzeln, damit die »alte Scheiße« (Marx/Engels) dereinst ihr Ende findet, denn Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit der Abwesenheit von E., die obendrein – siehe Gottlob – selbst nach neun Zeitlupen einen Außenristschuss zum zehnten Mal als Vollspannschuss bezeichnen.

Experten, die (2)

Sind laut Christian Streich (Sport1-Text, 9. Dezember) »völlig daneben« und »schwatzen teilweise Sachen, bei denen du denkst: Das kann nicht wahr sein.« Damit bleibt Streich eine Karriere als Völlig-daneben-Seiender erspart.

Foul, das

Prima Bemerkung von Thomas Broich zu den permanenten Reklamationen: »Is’ schön, wenn Spieler selber entscheiden wollen, wann’s ’n Foul war.«

Andererseits Gurken wie »… dass er gefühlte Sprungfedern an den Schuhen hat« und »… der dann wahrscheinlich über sein Markenzeichen kommt«.

Was ist denn mit den Leuten los?

Kann, der/die/das

Die diachrone Sprachforschung wäre mit aufwendigen Korpusanalysen wohl in der Lage zu erhellen, wann die abgenagte Sprache im Zeichen der Bildungsschrumpfung und der allgemeinen Leckt-mich-am-Arsch-Haftigkeit gewissermaßen zum maßgeblichen Idiom, zur Lingua franca, zur Vernakulärsprache mit Normcharakter wurde. Wir vermuten, dass das Verhängnis aus einer trüben Mixtur aus Bild-Zeitungssprech (»Wir sind Papst«), Werbesoziolekt und Straßenslang (»Ich bin Bahnhof«) erwuchs, im Verbund freilich mit dem aus den Einkünften der Lohnabhängigen und der anderweitig Produktiven finanzierten staatlichen Gossen- und Schundfernsehen, das sich in Gestalt des ZDF 2009 zum ersten Mal erfrechte, die Polit-Castingshow »Ich kann Kanzler!« zusammenzukleistern; bis endlich im Mai 2021 – die Sozialdemokratie macht zuverlässig jeden Stumpfsinn mit – der korrupte Nichtskopp Ollo Scholzo auf dem Parteitag ausrief: »Ich kann Kanzler!«

Genau. Ich kann zwar nicht Rückgrat, ich kann zwar nicht Gedächtnis, aber ich kann Lüge, ich kann Zeitenwende, ich kann Schweinerei.

Sei’s drum. Im hier in Rede stehenden zeiträumlichen Zusammenhang ward sporadisch notiert: a) Jessy Wellmer (mein Gott, die heiraten wir bald): »Wir wissen, dass Argentinien Titel kann«; b) Tom Bartels: »Coman, der kann wichtige Tore«; c) Bartels (selbes Match): »Messi kann Elfmeter«; d) Oliver Schmidt (der sehr laute Lackel aus Mainz, der lange Silben kann): »Frankreich kann Titel. Kann aber auch Totalausfall.«

No doubt, »das macht total Sinn« und ist im Sinne der omnilateralen Sprachverschwammung »total abgefahren« (Broich, passim). Und, natürlich, »das klingt alles total nachvollziehbar« (Julia Scharf, ARD, Moderation), jedenfalls »irgendwie« »eigentlich« und »überhaupt« (so das unschlagbare Zeitzukleisterduo Susan Link und Sven Lorig vom gesalbten »ARD-Morgenmagazin«).

Knirschen und knacken

»Das knirscht so atmosphärisch gerade.« (Broich, 26. November) »Wie Messi den Elfmeter reinknackt, wie er ihn eben reinknackt!« (Gottlob, Argentinien – Kroatien)

P. S.: »Was für eine akustische Atmosphäre in diesem Stadion!« (Florian Naß, Polen – Saudi-Arabien) »Jetzt ist das Stadion im Dezibelbereich.« (C. Neumann, Tunesien – Frankreich) Phantastisch. Im akustischen Dezibelbereich.

Komparativ

Wird, vor allem in adverbialen Bestimmungen, seit längerem nicht mehr durch die Deklination des Adjektivs gebildet (auffallen tut das außer uns offenbar niemandem), sondern durchs Voranstellen des Adverbs/Zahlwortes »mehr« – wahrscheinlich eine gedankenlose oder blindwütige Übernahme aus dem Englischen.

Hunderte Beispiele hätten wir aus Katar heranschleppen können (»Er ist mehr gefährlich« und so weiter), aber dass ausgerechnet der unprätentiöse, unantastbare Bastian Schweinsteiger an der Seite der multipel glänzenden Esther Sedlaczek den Vogel abballerte, betrübt uns grenzenlos. In der Halbzeitpause des Finales nämlich gelang ihm der Satz: »Es wirkt so ’n bisschen, als wird der Fußball immer mehr grenzenloser.«

Ach je.

Kopf, der

»Jetzt ist es wichtig, dass die Beine locker bleiben und der Kopf nicht übernimmt.« (Bartels) Obacht! Bloß keinen Kopf einschalten! Halt! Stop! »Köpfe entscheiden am Ende solche Partien.« (O. Thon, »ARD-Morgenmagazin«, 9. Dezember)

Kudos

»Kudos geht dem Ganzen nach« (O. Schmidt) – und erzielt den Ausgleich für Ghana. Schlüssig, da »Kudos« ja unzweifelhaft »Ruhm« heißt. Sowieso – Schmidt: nicht immer übel. Ab und an hat er Witz: »Da kommt Salifu Seidu noch mit ’nem gelben Auge davon.« (Siehe auch Räume.)

Learning, das

»Das ist ’n großes Learning bei dieser WM«, lehrt uns Manu Thiele in seinem Videocast Bolzplatz (»ZDF-Sportstudio«), in dem er bevorzugt »mentale Fragen« erörtert und die geheimnisvolle »Belastungssteuerung« (vulgo: Ruhe oder so was) thematisiert.

Man learnt nicht out.

Lyrisch

»’N bisschen lyrisch wirkt er.« (Schwein­steiger über den mexikanischen Trainer Gerardo Martino)

Sehr schön gesagt.

Mega

Hält sich noch (»Die Megachance!«; »Riesenmegaparade!« – beide: F. Naß), wird jedoch zusehends vom »Monster« verdrängt: »Monsterchance«, »Monstertackling« (Sandro Wagner, Broich u. a.).

Pressen

»Die Schweizer pressen hoch durch.« (Wagner) Und hingen dann tief durch. Warum? Wegen »Ballbesitzphase ohne Tiefgang« (Wagner)?

Rätselhaft

»Die Verletzungen tun der Mannschaft im Gesamtgefüge gut.« (Wagner, ZDF, Tunesien – Frankreich)

Äh, tja, pfff.

Apropos: »Es gehört auch immer zum faktischen Bereich, dieses Innerhalb und Außerhalb.« (O. Schmidt)

Hm. Wer bietet »mehr«?

Räume

»Räume so groß wie ganze Badeseen.« (O. Schmidt) Gutes Bild. Dito nicht verkehrt: »interessante Räume« (Christoph Kramer).

Geht ja.

Réthy, Béla

Während des vor Bombast berstenden Eröffnungsfeierheucheleienauflaufs, für den sich leider der fabelhafte Morgan Freeman hatte einspannen lassen, vergeigte R. wie gewohnt so gut wie alles. »Die WM hätte nie hierher vergeben werden dürfen – und zwar zu einem früheren Zeitpunkt, bei der Vergabe.« Et cetera.

Aber bald lief er, bei seinem letzten Einsatz, zu unbekannter, großer Form auf, augenscheinlich befreit von sämtlichen Anforderungen, die er an sich gestellt hatte und die andere an ihn gestellt hatten. Wir trauten unseren Ohren nicht. Wo hatte er früher diese erhebliche Vis comica versteckt?

Der Stern widmete R. am 8. Dezember eine rührende Würdigung. »Mit ­Réthy, 66, geht nicht bloß ein Kommentator, sondern Sportgeschichte. Die letzte Fußballstimme, die viele sofort erkennen dürften.« Ja. Ja.

Jetzt zeigte er sein »poetisches Potential«. Seine »knappe, bisweilen lapidare Sprache reduziert die Show, die Fußball geworden ist, auf das Wesentliche, ist Kondensat und kompositorische Meisterschaft genau dort, wo er es darauf nicht anlegt« (Stern). Ja. Ja. »Präsente Prosa« nennt R. das selber.

Symptomatisch für die verhetzte, durch aktivistische Moralnazis vergiftete Gegenwart, dass während des Gruppenspiels zwischen Serbien und der Schweiz der Twitter-Mob lospreschte und R. zum Rassisten stempelte. Einer schmierte: »Ich glaub ich höre nicht richtig wollt ihr mich eigentlich komplett ver***** ?! Der Reporter sagt, nachdem Embolo getroffen hat ›Noch so ein N‹«. Ein anderer: »liebes ZDF. die eindeutig rassistische äusserung von béla réthy zu breel embolo ist unverzeihbar. ihr fordert von eurer mannschaft regenbogenfarben und dann lasst ihr so einen raus? und ja, mit meinem gehör ist noch alles in ordnung.«

Die »sozialen Medien« sind ein Sumpf aus Lüge, krimineller Nachrede und Vernichtungsphantasien. Das ZDF postete, was R. wirklich gesagt hatte: »Breel Embolo, bekannt aus der Bundesliga, aus Schalke, aus Gladbach, spielt jetzt da, wo es sonniger ist, in Monaco. Also noch sonniger.«

Und das Netz nach der Richtigstellung? Ein User namens KronosTV zum Beispiel: »Das klingt halt fast so.« Da wären Strafen fällig.

»Deutschland geht mir im Moment ein bisschen auf den Keks«, gestand R. jüngst in einem Agenturinterview, Deutschland sei »dogmatisch« und »demagogisch«.

Jahrzehntelang haben wir über den Kommentator Béla R. geschimpft. Ein Gefühl von Scham machte sich nun bemerkbar, das Bedürfnis, sich zu entschuldigen, gepaart mit Melancholie. Alles Gute, Béla R.!

Schuss, der

Julia Scharf über einen, öh, scharfen S. von Luka Modric: »Den will er wahrscheinlich drin sehen.«

A geh.

Spielertypologie

Neben dem seit Äonen bestens bekannten, brutal und »unfassbar« (alle über alles) und »absolut« (alle über alles) geilen »Mentalitätsspieler« traten in Katar folgende Neo-Cracks auf: der »Lauerspieler« (Jochen Breyer, ZDF-Softsinnierer), der »Wandspieler« (ARD-Brett Tom Bartels; siehe Bartels, Tom), der »Highlight-Spieler« (Per Mertesacker, Inkarnation ungeahnter rhetorischer Tiefpunkte), der »Strukturspieler« (Christoph Kramer, außer der Reihe beziehungsweise von der Rolle), der »Druckspieler« (derselbe) und der »Schienenspieler« (H. Balitsch), und das ist sehr gut, weil gewiss hilfreich, in welcher Hinsicht auch immer.

Gleichwohl sei gefragt: Wo bringen sie’s nur her? (Die Sprache selber vermag sich ja nie so verwegen dumm zu gerieren, tritt ja nie so scheußlich auf.) Hängen die alle dauernd in dieser dämlichen Deutschen Sporthochschule im verratzten Köln herum? Wo ihnen die Damen und Herren »Sportwissenschaftler« (siehe Wissenschaft, die), die für nichts und wieder nichts gut sind, solche neckischen Vokäbelchen einflößen, sintemalen die angeblich »dem Stand der Forschung entsprechen«?

So oder so, neunzig Prozent der Universitätsinstitute gehören abgerissen, angesichts all des Irrsinns, den die seit fünfzehn Jahren unter dem Siegel der »Wissenschaft« ausspucken. Bagger marsch!

Spielzusammenfassungen, die

Gänzlich überflüssige und zumal hochgradig ärgerliche zusätzliche »Angebote« von ARD und ZDF. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen dem Zwangsgebührenzahler nicht ständig irgendeinen Schrott »anbieten«, als sei »der Kunde« auf einem Stehempfang (»Darf ich Ihnen noch ein Sektchen anbieten?«), sondern endlich mal vernünftige Arbeit, ja »Leistung« »abliefern«, verflucht noch eins!

Eine dezidiert elende Kraft war/ist diesbezüglich bei der ARD tätig. Die Namen der Kommentatoren nennt der Sender in seiner Mediathek wohlweislich nicht, wir tippen in diesem Fall nach einer recht mühsamen stimmenabgleichenden Netzsuche allerdings auf Jan Neumann vom NDR, der sein am Schreibtisch vorbereitetes, ohnehin enervierendes Gelaber noch mit grässlichen Plastik-Aperçus pimpte. Der niederländische Keeper pariert in den Anfangsminuten einen Ball? »Noppert steht schon mal gleich unter der Adrenalindusche!« Marokkos Torwart hält im kleinen Finale einen Flachschuss? »Bono muss ins Erdgeschoss!« Und wird ein andermal überwunden? »Bonos Kurzstreckenflug ist vergebens.«

Wir empfehlen einen Kurzstreckenflug vor die Anstaltstür (für den Neumann, Jan).

Struktur, die

»Wir müssen schon suchen, dass wir sie aus der Struktur bringen« (C. Kramer); oder auch einsehen, dass »Bedarf an Struktur nötig ist« (Claudia Neumann); nein, diese mythische Zumutung schafft es, sogar den kleinsten Nebensatz zu verdrecken: »nötiger Bedarf«; ähnlich brillant: »ein wildes Scheibenschießen«).

Nie war es nötiger, die vom Poststrukturalismus, der in Westdeutschland in den Neunzigern den Marxismus abgeräumt hatte, erzeugten Strukturstrukturen in den Medien zu entkrusten und aufzubrechen, mit Sprachhammer und Semantikmeißel, um hernach das gesamte vermaledeite System (siehe System, das) zu zerlegen, und zwar »fast forward« (DFB-Präsident Neuendorf, Bilanz-PK, 13. Dezember).

System, das

»Ein System besteht so lange, bis es nicht mehr besteht.«

Von wem stammt’s? Sie wissen es? Nicht?

Es stammt von – Tusch! –: Jessy Wellmer! »Man glaubt es nicht.« (Heino Jaeger) Ist indes wahr, und wir wollen »an den Glauben appellieren, hier dran zu glauben« (H. Balitsch).

Wahnsinn

»Es ist Wahnsinn, was hier an Argentinien los ist«, vermeldete Thomas Wagner von Magenta TV in Anbetracht erwartungsfroher Anhänger der Albiceleste am Tag des Endspiels aus Katar.

Dafür die verbogene Sprachnadel am diarrhöfarbenen Bande der Humboldt-Universität Berlin.

Wissenschaft, die

»Hier wird schon über den Blätterwald eine Wissenschaft gemacht über die Aufstellung.« (J. Wellmer vor Deutschlands Partie gegen Spanien)

Also, über die Wellmer müsste auch mal eine Wissenschaft gemacht werden, damit wir irgendwann begreifen, was uns diese Erscheinung über den Zustand der Welt sagt, wenn jene sagt: »Bei uns immer detaillierte und zugleich ganzheitliche Eindrücke« (Überleitung zu Lea Wagner in Katar); und: »Du gehst dir so weise durchs Haar!« (zu ebendieser); und: »Du siehst blendend aus und kannst noch besser analysieren« (zu Hitzlsperger); weshalb der, der Hitzlsperger, zu einer »zärtlichen Einschätzung« (Wellmer) kommt.

Oder war’s einfach Ronaldos »Snack aus der Hose« (Wellmer), der sie, die Wellmer, vollends verrückt werden und zerfließen ließ?