Schatten über der Jubelfeier

UIG/imago Neu beginnen. Die Flagge Burmas wird aufgezogen, 4.1.1948

Als am 4. Januar 1948 die vormalige britische Kolonie Burma, heute Myanmar, eine eigenständige Republik wurde, erlebte ausgerechnet der Mann, der den größten Anteil daran hatte, diesen Tag nicht mehr. General Aung San, Nationalheld und wichtigster Anführer der Unabhängigkeitsbewegung, fiel sechs Monate zuvor einem Mordkomplott seiner innenpolitischen Gegner zum Opfer. Die Attentäter schlugen zu, als er, Chef einer bereits semiautonomen Regierungsmannschaft, am 19. Juli 1947 eine Kabinettssitzung abhielt. 13 Kugeln trafen allein ihn, vier Minister starben ebenfalls an Ort und Stelle, zwei weitere erlagen Stunden später im Rangun General Hospital ihren Verletzungen. Vom Trauma dieses kollektiven Verlustes hatte sich Burma längst noch nicht erholt, als dann das endgültige Einholen des Union Jack gefeiert wurde. Das Fehlen Aung Sans schmerzte, da er trotz seines jugendlichen Alters von erst 32 Jahren kraft seiner Persönlichkeit Brücken bauen konnte und mehr als andere über eine klare politische Vision für das Land verfügte.

Gut 62 Jahre britische Fremdherrschaft über den kompletten Landstrich gingen an jenem Tag kurz nach Anbruch des Jahres 1948 zu Ende. Am 25. November 1885 hatten die Vertreter der global dominierenden Kolonialmacht, schon länger nebenan auf dem indischen Subkontinent präsent, das burmesische Königreich Ava überrannt und König Thibaw aus seinem Prunkpalast in Mandalay geholt. Der südliche Landesteil mit der Hafenmetropole Rangun (heute Yangon) befand sich bereits seit einigen Jahrzehnten unter ihrer Kontrolle. Die Landnahme ging in Etappen voran – dem ersten anglo-burmesischen Krieg 1824 mit Abtretung zweier Provinzen folgte 1852 der zweite, mit dem die Briten ganz »Unterburma«, also die südliche Landeshälfte, einnahmen. Gut drei Jahrzehnte später war es auch mit dem geschrumpften Königreich in »Oberburma« vorbei.

Wachsender Widerstand

Eine echte Unabhängigkeitsbewegung in dem Gebiet, das bis 1932 von Britisch-Indien aus mitverwaltet wurde, begann sich spürbar ab 1916 zu entwickeln. Aus den studentischen Protesten vier Jahre später leitete sich erstmals vernehmbar die moderate Forderung nach »Home Rule« (Selbstverwaltung) ab. Nach dem Vorbild Indiens wurde von den Briten wiederum auch im zugehörigen Burma bereits 1921 ein zum Teil mit Einheimischen besetzter »Exekutivrat« als beratendes Gremium installiert. 1923 folgte ein 103köpfiger »Legislativer Rat«. Doch dies sowie die Einführung des allgemeinen Wahlrechts konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gouverneur in allem das letzte Wort hatte. Als sich schließlich 1930 unter dem im Folgejahr hingerichteten Exmönch Saya San eine kleinere Gruppe Burmesen mit Waffengewalt auflehnte, schloss der 15jährige Musterschüler Aung San gerade die Primärschule ab. 1932 schrieb er sich an der Rangoon University ein, wo er im Bündnis mit älteren Mitstreitern wie insbesondere U Nu (später erster Premier des unabhängigen Burma) zu den führenden Köpfen der studentischen Bewegung aufstieg. Parallel entwickelte sich die 1931 gegründete Dobama Asiayone (Vereinigung »Wir Burmesen«) zur wichtigsten Unabhängigkeitsgruppierung vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Es waren Aung San und U Nu, die sie unter ihrer Führung 1938 zur nationalen Partei umbauten – in einem Jahr, das durch Massenproteste von Arbeitern der Ölindustrie, Bauern und Studenten gekennzeichnet war.

Mit Kriegsbeginn war es erneut der nun 24jährige Aung San, der die unter seiner Ägide spürbar marxistisch beeinflusste Dobama Asiayone sowie bürgerlich-nationalistische Kräfte unter dem ersten einheimischen Premier Ba Maw im »Freiheitsblock« vereinen konnte. Statt auf dessen Avancen für eine antifaschistische Allianz einzugehen, reagierten die Kolonialherren jedoch mit Härte und Massenverhaftungen. Als Aung San, noch auf freien Fuß, zusammen mit Hla Myaing in China Bündnispartner für den Freiheitskampf finden wollte, trafen sie einen Offizier der japanischen Militärpolizei – eine nur scheinbar zufällige Begegnung. Schließlich war es Strategie der Japaner in ihrem Großmachtstreben, die Führer nationaler Befreiungsbewegungen als Partner für ein neues »asiatisches Zeitalter« einzuhegen. Rund um das Duo bildete sich eine Gruppe der sogenannten 30 Kameraden, aus denen mit Militärtraining in Japan die Keimzelle der Burma Independence Army (BIA) wurde. Diese avancierte zur einheimischen Hilfstruppe, als die kaiserliche Armee bald darauf große Teile von Burma einnahm. Aung San, Ba Maw und andere wurden 1943 sogar von Kaiser Hirohito empfangen.

Dabei wurde immer klarer, dass das japanische Unabhängigkeitsversprechen nur Vorwand war. Im September 1944 schlossen sich – zunächst geheim – fast alle burmesisch-patriotischen Gruppierungen von den Kommunisten über Sozialdemokraten bis zu Konservativen in der Antifaschistischen Volksfreiheitsliga (AFPFL) zusammen. Die Kehrtwende kam, als die von Aung San befehligte Burmesische Nationalarmee, wie die BIA nun hieß, Ende März 1945 offiziell die Seiten wechselte, sich mit den britisch-indischen Truppen unter Feldmarschall William Slim verbündete und den Volksaufstand gegen die Japaner startete.

Eskalierende Konflikte

Im Anschluss kehrten im Oktober zunächst die britischen Kolonialverwalter zurück, ihre Tage waren jedoch gezählt. Nicht zuletzt der Wahlsieg der Labour Party im Juli 1945 sorgte für ein Umdenken in London und erleichterte eine Einigung. Am 27. Januar 1947 unterzeichneten Aung San und der neue Premier Clement Attlee den nach ihnen benannten Grundlagenvertrag zur Loslösung. Am 13. Juli bekräftigte Aung San, dass nur eine vollständige Unabhängigkeit in Betracht komme. Mit Anführern der wichtigsten ethnischen Minderheiten im Vielvölkerstaat (135 Volksgruppen wurden per Verfassung anerkannt) hatte er sich zudem im sogenannten Panglong-Vertrag über Grundzüge beschränkter Autonomie geeinigt.

Der Mordanschlag verhinderte die Umsetzung so mancher Pläne. Expremier U Saw, der Strippenzieher des Attentats, wurde rasch festgenommen und hingerichtet. Ob dem heutigen Myanmar alles Negative in späterer Zeit erspart geblieben wäre, hätte Aung San das Land weiter geführt, kann bezweifelt werden. Sein Tod aber ließ aufkeimende Konflikte noch schneller eskalieren. Binnen weniger Monate versank der junge Staat faktisch im Bürgerkrieg. Ethnische Rebellengruppen erhoben sich, auch die vormals eingebundene Kommunistische Partei ging zum Guerillakampf über. Derweil zerfiel die einst übermächtige AFPFL, während U Nu als Regierungschef überfordert schien. Vorläufiger tragischer Höhepunkt der Krisen war 1962 der erste Militärputsch unter Armeechef Ne Win, einst einer der »30 Kameraden«.