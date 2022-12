Marokko hört mit

© European Union 2015 Alte Seilschaft: Antonio Panzeri (l.) in seiner Zeit als EU-Abgeordneter mit dem marokkanischen Politiker Abderrahim Atmoun, seit 2019 Botschafter in Warschau (Brüssel, 2014)

Wie steht es um Korruption in der EU? Könnte es sein, dass sie so weit verbreitet und allgegenwärtig ist, dass das wahre Ausmaß gar nicht oder höchstens aus Zufall in den Blick gerät? Beispiel »Katar-Gate«, wie die Affäre um Europaparlamentarier nebst Anhang mit Koffern und Tüten voller Bestechungsgeld sowie teuren Geschenken in ihren Appartements getauft wurde. Schon der Name ist nicht ganz zutreffend. Er verengt den Blick auf das Golf-Emirat. Aber es ist auch Marokko, das hinter dem Skandal steht. Öffentlich wurde er am 9. Dezember, dem Weltantikorruptionstag. Im Großraum Brüssel unternahm die Polizei 16 Durchsuchungen, es gab Verhöre, Verhaftungen, weitere kamen in den nächsten Tagen hinzu. Mehr als 1,5 Millionen Euro in Scheinen sollen sichergestellt worden sein.

Affäre in der Affäre

Nah dran an den Geschehnissen waren die Zeitung Le Soir und das Magazin Knack aus der belgischen Hauptstadt. Eine Verhaftung an jenem Tag sei »entscheidend« gewesen, die von Francesco Giorgi. Er ist Mitarbeiter des früheren Europaageordneten Antonio Panzeri, eines bekannten Fürsprechers für Marokko. Auch ist Giorgi Lebensgefährte von Eva Kaili, der mittlerweile abgesetzten Vizepräsidentin des Europaparlaments, durch deren Immunität er in ihrem Beisein geschützt war. Doch er verließ die Wohnung am Morgen und wurde gestellt. Damit hatten die Ermittler sein Handy mit allen Daten.

Panzeri stand ebenfalls auf der Zielliste der Fahnder. Der Italiener von der sozialdemokratischen Splitterpartei Artikel 1 war lange im Außenauschuss und in anderen Gremien vertreten. Nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament 2019 gründete er mit Giorgi eine Organisation namens »Fight Impunity«, die vorgibt, gegen die Straflosigkeit von Menschenrechtsverbrechen anzukämpfen. Panzeri fungierte als Präsident dieser Pseudo-NGO, die großzügig mit EU-Fördermitteln bedacht wurde. Er wurde ebenfalls festgenommen. Später folgten seine Frau und Tochter in Italien, für die Belgien die Auslieferung beantragte. Ein Glücksfang an jenem Tag war der Vater Eva Kailis. In letzter Minute wollte er einen Rollkoffer mit Geldscheinen aus einem Brüsseler Hotel wegschaffen. Das gab den Ermittlern einen Grund, die Immunität Eva Kailis aufzuheben. Volltreffer, auch bei ihr Geld und Geschenke.

Schon früh wurde der Verdacht unter Hinweis auf »informierte Quellen« auf ein »Golf-Emirat« gelenkt. Katar, das soeben die Fußball-WM veranstaltete, habe sein Ansehen schönen wollen, nachdem es wegen Korruption bei der Vergabe des Großereignisses und tödlicher Arbeitsbedingungen bei der Errichtung der Stadien in Verruf geraten war. Das klang so ungeheuerlich wie plausibel. Zu Beginn der Weltmeisterschaft hatte Kaili, die mittlerweile auch aus ihrer sozialdemokratischen Partei Pasok ausgeschlossen wurde, das Emirat in einer Rede als »Vorkämpfer der Arbeiterrechte« in der gesamten arabischen Welt bezeichnet. Auch war den Fahndern mit einem weiteren Italiener, dem ebenfalls geschmierten Luca Visentini, der Präsident des Internationalen Gewerkschaftsbundes ins Netz gegangen, einer Vereinigung, die Katar ein »Dorn im Auge« gewesen sei. Das Scheichtum bekam die Quittung: Am 12. Dezember nahm das EU-Parlament das Versprechen von Einreiseerleichterungen zurück, am 14. verabschiedete es eine Resolution gegen den Wüstenstaat.

Aber was, wenn Katar auf einen fahrenden Zug aufgesprungen war? Zu Beginn des Skandals wiesen Zeitungen wie die italienische La Repubblica darauf hin, dass auch Marokko involviert ist. Allein durch die Person Panzeris. Seine Aufgabe war nicht nur Imagepflege, es ging nicht nur um Visabestimmungen. Am 23. Dezember schilderten die Korrespondenten Luca De Vito und Giuliano Foschini in La Repubblica, wie der EU-Skandal mit einem zweiten verbunden ist. Er betrifft die von der israelischen NSO Group hergestellte Spionagesoftware »Pegasus«. Im Sommer 2021 war eine von Amnesty International beauftragte Untersuchung veröffentlicht worden, aus der hervorging, dass Marokko mit Hilfe von »Pegasus« in großem Stil nicht nur Oppositionelle und Journalisten im In- und Ausland, sondern auch hochrangige Politiker und Militärs ausgeforscht hatte, nicht zuletzt in Algerien, das darauf die Beziehungen zu Marokko abbrach, aber auch in Frankreich – bis hin zu Staatschef Emmanuel Macron. Spaniens Premierminister Pedro Sánchez gilt ebenfalls als mögliches Abhöropfer, zeigt sich aber sowohl im »Pegasus«- als auch im EU-Skandal wenig aufklärungsbedürftig Marokko gegenüber. Im Frühjahr war er nach Rabat gereist und hatte demonstrativ die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko anerkannt. Das ist, was das nordafrikanische Königreich mit allen Mitteln erreichen will.

Alarm in Rabat

Nach den Enthüllungen um »Pegasus« setzte das Strasbourger Parlament im März dieses Jahres einen Untersuchungsausschuss ein. Das habe laut La Repubblica Marokko in Alarmstimmung versetzt. Also beschloss man, in dem Gremium gleich mehrere U-Boote unterzubringen: den sozialdemokratischen Abgeordneten Andrea Cozzolino aus Italien, Vizepräsidentin Kaili sowie die belgische Sozialistin Marie Arena. Sie sollten »in die Debatte eingreifen, aber niemals den Eindruck erwecken, für den Gegner zu arbeiten«. Sie hätten direkt mit dem marokkanischen Auslandsgeheimdienst DGED zusammengearbeitet, dessen Chef Yassine Mansouri sich mindestens einmal mit Cozzolino, mehrmals mit Panzeri getroffen habe. 50.000 Dollar im Jahr will Panzeri seit 2019 über die marokkanische Botschaft in Warschau erhalten haben, eine Schaltstelle marokkanischer Einflussnahme genau wie der von dem Italiener geleitete angebliche Menschenrechtsverein.

Bei Giorgio seien regelmäßige Berichte über die Ausschusssitzungen sichergestellt worden. La Repubblica hebt hervor, dass sich unter den mit »Pegasus« Abgehörten auch der frühere italienische Premierminister und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi befand. Damals war er UN-Sondergesandter für den Sahel. Das ist eine Region, in der Marokko seinen Einfluss durchsetzen will und Territorialforderungen erhebt, die weit über die Westsahara hinausreichen. Es geht bei dem EU-Skandal also nicht allein um Bestechung. Ein Vertreter des italienischen Geheimdiensts spricht laut der römischen Zeitung von »einem krassen Fall von Spionage«. Was die Linke angeht, zeigt er, dass sie sich bereitwillig für fremde Interessen instrumentalisieren und zersplittern lässt. Für das Ansehen der EU ist es der nächste Sargnagel – und für die Westsahara vielleicht, wie es auf einer algerischen Webseite heißt, ein weiterer Schritt in Richtung Freiheit.