Heile Erzählwelt ade

»Ich kann nicht realistisch schreiben, es ist Scheiße«, sagte einmal Peter Handke, der am 6. Dezember 80 Jahre alt wurde. Nein, es ist keineswegs Scheiße. Der Schriftsteller Florian Neuner, der neben seiner literarischen Arbeit (nicht zuletzt für die junge Welt) auch kulturjournalistisch tätig ist, skizziert in seinen »Reaktionen, Rezensionen, Interventionen«, die er nun in dem Band »Für eine andere Literatur« versammelt hat, allerlei literarische Pfade, die über den Realismus und das Erzählen hinausweisen. Sein Gewährsmann ist Theodor W. Adorno, den der Literaturwissenschaftler Thomas Ernst in seinem Vorwort zu Neuners Buch gleich auf der ersten Seite zitiert: »(E)s lässt sich nicht mehr erzählen, während die Form des Romans Erzählung verlangt. Der Roman war die spezifische Form des bürgerlichen Zeitalters.« Ernst führt dazu aus: »Die analytische Klarheit, aus der sich Adorno im Anschluss an den Holocaust gegen das Erzählen, den Realismus und das Engagement wendet, hat in der deutschsprachigen Literatur allerdings wenig Widerhall gefunden. Noch immer bestimmt die ›Belletristik‹ die Bestseller-Listen, und das symbolische Kapital von Erzähler*innen wie Daniel Kehlmann oder Juli Zeh auf dem literarischen Feld und an den Schulen ist groß.«

»Wenn es einen im emphatischen Sinne experimentellen Künstler gibt«, so Neuner, »dann ist das zweifellos Gerhard Rühm.« Der wird mit Worten zitiert, die Ernsts Ausführungen ergänzen: »die meisten autoren tummeln sich wie frühgealterte kinder in ihrer heilen erzählwelt, in ihrer sicht der dinge bestärkt vom verständnissinnigen lob der durchschnittsdebilen.«

Neuner setzt auf eine Prosa, die ein großes Reflexionsvermögen der Leser erfordert, auf eine Prosa, die ein »weites, disparates Feld« sei. »Für eine andere Literatur« lässt sich als Manifest für eine anzustrebende neue Prosa jenseits der narrativen Klischees lesen, in dem dieses Feld abgesteckt wird. Wünschenswert wäre, dass Neuner seine Erörterungen nicht auf deutschsprachige Autorinnen und Autoren beschränkte. Im linken US-Magazin Jacobin hat Cornel West, Professor of the Practice of Public Philosophy an der Harvard University, gerade ein Plädoyer für den Internationalismus veröffentlicht.

Neuners besonderes Interesse gilt der »anderen Literatur« seines Heimatlandes Österreich. Warum auch nicht? Heiner Müller sagte 1985, nachdem ihm der Büchner-Preis verliehen worden war: »Natürlich kommt viel mehr Literatur aus der DDR als aus München, das ist ganz klar. Auch viel mehr aus Österreich, also aus den Provinzen kommt immer mehr.« (Heiner Müller, »Ich bin ein Neger. Diskussion mit Heiner Müller«. Darmstadt, 1986)

In seinen Texten arbeitet Neuner das je Spezifische der behandelten Autorin oder des gewürdigten Autors heraus, sucht nach den Voraussetzungen einer neuen Prosa. Für die bräuchte es die Schonungslosigkeit und Maßlosigkeit des Druckgraphikers, Künstlers und Schreibers Dieter Roth, die Kompromisslosigkeit eines Peter O. Chotjewitz, die konsequente Überzeichnung und Verdichtung von Alltags- und Mediensprache, für die Jörg Burkhard steht, sowie die Auseinandersetzung mit der Sprache von Politik und Medien und ihre Entstellung zur Kenntlichkeit, woran Elfriede Jelinek seit jeher arbeitet. Ohnehin gelte es, Floskeln und Konventionen zu misstrauen. Bei Waltraud Seidlhofer, die von der experimentellen Literatur der Wiener Gruppe ebenso Anregungen empfing wie vom französischen Nouveau roman, sei dies immer auch Ausdruck politischer Wachsamkeit, so Neuner. Walter Pilar aus dem oberösterreichischen Salzkammergut würdigt er mit einem »An der Narrationsgrenze« überschriebenen Text: Pillar mobilisiert für sein »Lebenssee«-Projekt alle Kunstgattungen. In diesem fragmentierten »Gesamtkunstwerk« finden sich nebeneinander visuelle Poesie und Lautgedichte, Montagen, Collagen, dokumentarische Literatur und Satire, reflexive, essayistische Prosa und vieles mehr. »Pilar hat sich dabei eine Beweglichkeit bei seiner Suche nach dem je Angemessenen erarbeitet, hat eine Palette an Farben und Tönen zur Verfügung gestellt, die alles in den Schatten stellt, was einem aus der zeitgenössischen erzählenden Prosa geläufig ist.«

Für eine neue Prosa wäre auch das Œuvre von Jürgen Ploog heranzuziehen. Ploog zählt zu den wenigen deutschsprachigen Autoren, die in der Nachfolge von William S. Burroughs und anderen die radikaleren Impulse US-amerikanischer Subkultur aufgegriffen und etwa die Technik des Cut-up für sich adaptiert haben. Zu Ploogs Schrift »Simulatives Schreiben« notiert Neuner: »Wo sich die Realität auflöst und zunehmend in virtuelle Räume diffundiert, dort müssen die überkommenen Realismuskonzepte ins Leere laufen. Ploog, der lange Jahre als Pilot gearbeitet hat, ist besonders sensibilisiert für die Auswirkungen, die Mobilität, Geschwindigkeit etc. auf unsere Wahrnehmung haben. Die Literatur wird darauf reagieren müssen, wenn sie nicht zum Anachronismus werden will.«