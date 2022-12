Gefährlich und ungeschützt

piemags/milflic/imago US-Soldaten erfassen einen Afghanen während einer Patrouille in der Ghazni-Provinz (29.4.2012)

Beim Abzug hinterlässt das US-Militär traditionell neben Waffen auch allerlei Gerätschaften. Die werden dann eventuell nachgenutzt. Das gilt auch für die Biometrietechnologie, die von NATO-Truppen in Afghanistan zur Erfassung der Bevölkerung eingesetzt worden war. Auf einigen dieser Geräte haben Forschende des Chaos Computer Clubs (CCC) »unter anderem eine ungeschützte Biometriedatenbank mit Namen, Fingerabdrücken, Iris-Scans und Fotos von mehr als 2.600 Afghanen und Irakern entdeckt«, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Die untersuchten Exemplare habe der Hamburger Informatiker Matthias Marx auf der privaten Auktionsplattform Ebay erworben, wie der Bayerische Rundfunk (BR) ebenfalls am Dienstag berichtete. Sie seien von Händlern angeboten worden, die auf den Verkauf von Restbeständen der US-Streitkräfte spezialisiert seien. Dem Sender sagte Marx, dass die seit dem Abzug der NATO-Kräfte in Afghanistan herrschenden Taliban diese Geräte »sofort einsetzen« könnten. Die Daten seien weder verschlüsselt noch wirksam durch ein Passwort geschützt. »Es gibt praktisch keine Hürde«, zitiert der BR den Informatiker. Bereits im August 2021 hatte das US-Portal The Intercept berichtet, dass die Taliban von den USA zurückgelassene Biometriegeräte vom Typ »HIIDE« (»Handheld Interagency Identity Detection Equipment«) in die Hände bekamen. Mit ihnen könnten die Islamisten Jagd auf ehemalige Mitarbeiter und »Kollaborateure« der Besatzungstruppen machen.

Dem afghanischen Militär seien von den USA 1.200 Biometrieapparate übergeben worden, habe das Pentagon auf BR-Anfrage erklärt. »Die Geräte mit persönlichen Daten in den Händen der Taliban bedeuten eine große Gefahr für die Menschen in Afghanistan«, warnte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) am Dienstag per Twitter. Die Bundesregierung habe eine »Fürsorgepflicht für ehemalige Ortskräfte« und müsse »Antworten liefern, ob auch ihre Daten betroffen sind«, forderte die fluchtpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Gegenüber dem BR sprach Bünger von einem »Riesenskandal«. »Wer solche Daten erhebt und speichert, muss dafür auch Sorge tragen, dass diese nicht in die falschen Hände geraten.« Entsprechend lautet eine Schlussfolgerung des CCC: »Es ist daher grundsätzlich immer eine schlechte Idee, solche Daten in großen Mengen zentral zu sammeln.«

Insgesamt untersuchte das Team vier Geräte vom Typ »SEEK II« (»Secure Electronic Enrollment Kit«) und zwei Exemplare vom Typ »HIIDE 5«. Auf ihnen befanden sich demnach Namen und biometrische Daten von zwei Angehörigen des US-Militärs, die GPS-Koordinaten früherer Einsatzorte und eine umfassende Biometriedatenbank. In dieser seien »Namen, Fingerabdrücke, Iris-Scans und Fotos von 2.632 Personen« erfasst gewesen.

Auch die Bundeswehr hatte im Rahmen des ISAF-Einsatzes in ­Afghanistan biometrische Daten ­erhoben, wie aus der Antwort der Bundesregierung vom 26. August 2011 auf eine Anfrage der ­Linke-Fraktion hervorgeht. In der von Marx und seinem Team ausgewerteten ­Biometriedatenbank sei laut BR-Bericht ein Eintrag mit dem ­Kürzel »GER« gefunden worden. Das ­Verteidigungsministerium habe dem Sender mitgeteilt, dass Apparate, die von der Bundeswehr benutzt wurden, mit Ende des NATO-Einsatzes an die Missionsführung der Kriegsallianz zurückgegeben worden seien.