Militaristische »Friedenspartei«

J.MW/Future Image/IMAGO AfD-Anhänger bei einer Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude (Berlin, 8.10.2022)

In der ersten Hälfte des Jahres sah es nicht so gut aus für die Rechtsaußenpartei AfD. Ein Parteivorsitzender schmiss hin, vor Gericht erlitt sie Niederlagen, der Verfassungsschutz nahm die Gesamtpartei ins Visier, und bei Wahlen blieb sie deutlich unter ihren Erwartungen. Doch ab Herbst konnte die auf ihrem Parteitag weiter nach rechts gerückte Partei davon profitieren, angesichts einer zerstrittenen und zahnlosen Linken als einzige Opposition gegen die Energie- und Russland-Politik der Bundesregierung wahrgenommen zu werden.

Ende Januar hatte der langjährige AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen die Partei verlassen. Er habe seit Jahren »vor den Gefahren einer zunehmenden Radikalisierung der Partei gewarnt«, begründete der Wirtschaftswissenschaftler seinen Schritt. Der Europaabgeordnete, der dem nationalkonservativen und wirtschaftsliberalen Flügel angehört hatte, warf Teilen der Partei »ganz klar totalitäre Anklänge« vor. Meuthen hatte mittelfristig auf eine Regierungsbeteiligung mit den Christdemokraten orientiert. Dagegen zielte die Aufstellung des am rechten Rand der CDU stehenden früheren Vorsitzenden der Werteunion Max Otte als AfD-Kandidat für die Wahl des Bundespräsidenten im Februar auf die Brüskierung der Union. Diese hatte auf einen eigenen Kandidaten gegen den erneuten Antritt des Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier verzichtet.

Kommender Mann Höcke

Im März urteilte das Verwaltungsgericht Köln, dass die Einstufung der Gesamtpartei als verfassungsfeindlicher Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz rechtens ist. Damit darf der Inlandsgeheimdienst Mittel wie das Abhören von Telekommunikation und Einschleusen von Spitzeln einsetzen, während für Beamte eine AfD-Mitgliedschaft dienstrechtliche Probleme mit sich bringen kann. Vor dem Bundesverfassungsgericht erlitt die Partei zudem Schlappen bei ihren Klagen, wonach Mittel aus dem Bundeshaushalt für die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung bereitgestellt und ihr ein Vizepräsidentenposten im Bundestag überlassen werden müsse, auch wenn ihre Kandidaten regelmäßig von den übrigen Fraktionen abgelehnt wurden.

Bei der Saarland-Wahl im März verlor die AfD nur leicht und zog mit 5,7 Prozent erneut in den Landtag ein. Doch im Mai flog sie mit 4,4 Prozent in Schleswig-Holstein erstmals wieder aus einem Landesparlament heraus. In NRW wiederum gelang ihr bei einem Minus von fast zwei Prozentpunkten mit 5,4 Prozent nur recht knapp wieder der Einzug. Insbesondere westdeutsche AfD-Politiker sahen den Grund für dieses schlechte Abschneiden in einer zu russlandfreundlichen Politik der Partei, durch die konservative Wähler in der alten Bundesrepublik abgeschreckt würden.

Die AfD lehnt aus »deutschem Interesse« heraus Wirtschaftssanktionen gegen Moskau ebenso ab wie Waffenlieferungen an Kiew. Zudem trauten sich ihre Abgeordneten, anders als etwa die Fraktion Die Linke im Bundestag den russischen Angriff in einen historischen Kontext zu stellen und der NATO-Kriegsallianz infolge ihrer Osterweiterung mindestens eine Mitverantwortung zu geben. In der Haushaltsdebatte am 23. März sprach der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland von einer »Demütigung« Russlands durch den Westen und empfahl, Deutschland solle sich als »ehrlicher Makler« für eine neutrale Ukraine einsetzen. Während die AfD sich als »europäische Friedenspartei« zu inszenieren suchte – der Faschist Björn Höcke warb gar mit dem Spruch »Frieden schaffen ohne Waffen« –, stimmten ihre Abgeordneten gemäß ihrer militaristischen Programmatik für das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungspaket von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Auf ihrem Bundesparteitag im sächsischen Riesa vom 17. bis 19. Juni zog die Partei einen Schlussstrich unter die »Ära Meuthen«. Kandidaten des nationalkonservativen Lagers waren chancenlos. Aus dem deutlich in Richtung der völkischen Rechten gerückten 14köpfigen Vorstand flog auch die stockreaktionäre evangelikale Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch aus Berlin. Alice Weidel und Tino Chrupalla, die bereits die Bundestagsfraktion anführen, wurden zu neuen Parteivorsitzenden gewählt. Mit der von Weidel missbilligten, aber von 60 Prozent der Delegierten getragenen Entscheidung zur Aufhebung eines Unvereinbarkeitsbeschlusses mit der NPD-nahen Pseudogewerkschaft Zentrum wurde dem Führungsduo verdeutlicht, dass es fortan nach der Pfeife der Völkischen zu tanzen habe. So scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Höcke, der in Riesa bereits die zukünftige Möglichkeit eines einzigen Parteivorsitzenden beschließen ließ, zum alleinigen Führer der AfD aufschwingen wird.

Höhenflug in Umfragen

Als im Herbst im Osten Deutschlands jeden Montag Zehntausende Menschen gegen stark angestiegene Energiepreise und die Politik der Bundesregierung auf die Straße gingen, war die AfD mit dabei. Auf der Straße erwies sich ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit offenen Neonazis endgültig als Makulatur. AfD-Mitglieder liefen Seite an Seite mit Anhängern der »Freien Sachsen«, und Höcke stand mit Politikern dieser faschistisch-separatistischen Partei gemeinsam auf der Bühne. Am 8. Oktober zogen unter dem Motto »Unser Land zuerst!« mehr als 10.000 von der AfD bundesweit mobilisierte Demonstranten durchs Berliner Regierungsviertel. Bei der niedersächsischen Landtagswahl am folgenden Tag erzielte die AfD 10,9 Prozent – ein Zugewinn von 4,7 Prozent für den als zerrüttet geltenden Landesverband. Im Dezember sehen Umfragen die AfD bundesweit mit 15 Prozent deutlich über ihrem letzten Bundestagswahlergebnis von 10,3 Prozent. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird sie gar als stärkste Partei gehandelt.

Diesem Aufschwung tat es auch keinen Abbruch, dass sich unter gut zwei Dutzend »Reichsbürgern«, die am 7. Dezember bei einer Großrazzia unter dem Vorwurf von Staatsstreichplänen verhaftet wurden, auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann sowie weitere aktive und ehemalige Mitglieder der Partei befanden. Wenn die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) und die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Martina Renner, nun laut über ein Verbot der in Ostdeutschland längst als Volkspartei etablierten AfD nachdenken, erscheint das vor allem ein Ausdruck von Hilflosigkeit.

Dass die marktradikal orientierte AfD über ihre Forderungen nach Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2 und einem Ende der Russland-Sanktionen hinaus keine sozialen Programmpunkte etwa nach einem Energiepreisdeckel oder einer Übergewinnsteuer anzubieten hat, dürfte indessen auch vielen Montagsdemonstranten und Wählern dieser Partei missfallen. So erklärte Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA, im Oktober gegenüber Bild, eine neue, von Sahra Wagenknecht geführte – also letztlich originär sozialdemokratische – Partei hätte das Potential, die AfD zu halbieren. Somit ist die derzeitige Stärke der AfD auch der Schwäche einer im Schatten der Ampelkoalition verharrenden liberalen Linken geschuldet, die sich weigert, den Zusammenhang zwischen der Teuerung hierzulande sowie dem selbstmörderischen Wirtschaftskrieg gegen Russland anzusprechen.