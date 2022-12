Streiks gegen Abschiebungen

Tayfun Salci/ZUMA Wire/IMAGO »Ein humanes System aufbauen«: PCS-Generalsekretär Mark Serwotka im Juni in London

In Großbritannien rollt die größte Streikwelle seit Jahrzehnten, ein Schwerpunkt ist der öffentliche Dienst, und auch sonst gewinnen die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Regierung an Schärfe. Nicht zuletzt ist die Flüchtlingspolitik umkämpft. Seit Juni will die Regierung Asylsuchende aus Ruanda noch während ihres Verfahrens abschieben. Am 19. Dezember erklärte ein Gericht die Pläne für rechtmäßig. Sie verstießen nicht gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, hieß es in einer vom Londoner High Court veröffentlichten Erklärung.

Geklagt hatten Asylsuchender, NGOs und die Gewerkschaft der Regierungsbeamten und des öffentlichen Dienstes, Public and Commercial Services Union (PCS). Deren Mitglieder müssten die Abschiebungen durchführen, was sie verweigern. Sie sind sich darin mit Kollegen aus der Transportarbeitergewerkschaft RMT einig, deren Generalsekretär Mick Lynch im Juli an Protestaktionen gegen die Regierungspläne teilnahm.

Expremier Boris Johnson hatte im April ein Abkommen mit Ruanda abgeschlossen, auf dessen Grundlage Asylsuchende aus Ruanda vor Abschluss ihres Verfahrens in das ostafrikanische Land ausgeflogen werden sollen. Der erste Flug im Juni wurde gerichtlich untersagt. Weitere Versuche der Regierung im August und Oktober scheiterten am Widerstand der Arbeiter, die die Flüge abfertigen sollten, und an der Aufkündigung des Vertrags durch die Gesellschaft, die die Flüge hätte durchführen sollen. Bisher wurde kein Flüchtling nach Ruanda abgeschoben.

Auch wenn die Abschiebepolitik »vom High Court für rechtmäßig erklärt« worden sei, hieß es in einer Stellungnahme der PCS zu dem Urteil vom 19.12., »bleibt sie moralisch verwerflich und absolut unmenschlich, und die PCS fordert das Innenministerium auf, das anzuerkennen und aufzugeben.« Ergänzend hieß es: »Wir möchten, dass das Innenministerium seine feindselige Haltung gegenüber Flüchtlingen aufgibt und mit uns zusammenarbeitet, um ein humanes System aufzubauen.«

Für PCS-Generalsekretär Mark Serwotka zeigt »die gesamte Herangehensweise der Regierung (…) eine völlige Missachtung von Flüchtlingen und unseren Mitgliedern, die in einem System arbeiten wollen, das human und fair ist und das Würde und Respekt für Flüchtlinge und Arbeitnehmer gleichermaßen bietet.« Die Gewerkschaft fordert auch einen neuen Umgang mit den Flüchtlingsbooten im Ärmelkanal. Nach dem Tod von 32 Flüchtlingen bei der Überfahrt Mitte November forderte PCS gemeinsam mit der NGO Care4Calais »die Einführung eines Safe-Pass-Visa-Systems, damit Flüchtlinge sicher einreisen und ihren Asylantrag stellen können.«

Mit ihren rund 235.000 Mitgliedern ist die PCS die sechstgrößte britische Gewerkschaft, und sie zählt zu den kämpferischen. Serwotka ist seit 2005 Generalsekretär. In den 1980ern war der jetzt 59jährige Mitarbeiter der trotzkistischen Wochenzeitung Socialist Organiser, danach im Wahlbündnis »Socialist Alliance« aktiv und später in der Partei »Respect«, die 2004 als Abspaltung von Labour aus der Bewegung gegen den Irakkrieg entstand.