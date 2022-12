Süßes Gift gegen Altersarmut

imago/CHROMORANGE »Die Menschen haben ja noch ihren Hinzuverdienst«

In Deutschland gibt es einen Mangel an Fachkräften: Erzieher fehlen in den Kindergärten, Lehrer in den Schulen, das Handwerk sucht händeringend, auch die Polizei muss sich einiges einfallen lassen, um Stellen besetzt zu bekommen. In manchen Regionen wird die Situation als »erschreckend« bezeichnet. Die Bundesregierung versucht dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine Maßnahme: Sie wird Frührentnern einen Anreiz bieten, länger im Beruf zu bleiben.

Zum 1. Januar 2023 greift die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit ihr wird es Frührentnern ermöglicht, beliebig viel hinzuzuverdienen, ohne dass ihnen die Rente gekürzt wird. »Wir schaffen die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten ab«, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich. Damit solle der Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand flexibel gestaltet werden können.

Spätere Jahrgänge

Vor dem Jahr 2020 konnten Frührentner oder Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente bezogen, lediglich 6.300 Euro im Jahr zusätzlich verdienen. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde der Betrag auf 46.060 Euro angehoben. Damit sollte Personalengpässen entgegengewirkt werden, die durch die Coronapandemie entstanden, hieß es seitens der Deutschen Rentenversicherung. Mit der Gesetzreform, die am 1. Dezember im Bundestag verabschiedet wurde, fällt diese Grenze nun ganz.

Es gibt Frührentner, die mit erheblichen Abschlägen vorzeitig in Rente gehen, und solche, die abschlagsfrei vor Erreichen des regulären Renteneintrittsalters in den Ruhestand eintreten. Bei der letzteren Gruppe spricht man etwas irreführend von »Rente mit 63«, sachlich korrekt wäre »Altersrente für besonders langjährig Versicherte«. Ohne Abschläge kann nämlich nur mit 63 in Rente gehen, wer 45 Arbeitsjahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat und vor 1953 geboren wurde. Für spätere Jahrgänge erhöht sich das Renteneintrittsalter auch nach 45 Beitragsjahren. »Wenn der Geburtsjahrgang 1964 erreicht ist, gibt es die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Arbeit erst mit 65«, gab Minister Heil kürzlich in einem Interview mit der Rheinischen Post ein Rechenbeispiel.

Viele müssen also spürbare Abschläge hinnehmen, wenn sie vorzeitig in Rente gehen: 0,3 Prozent pro Monat, maximal 3,6 Prozent pro Jahr. Aber auch dies gilt nur, wenn 35 Versicherungsjahre vorgewiesen werden können. Wer unter diesen Voraussetzungen drei Jahre früher in den Ruhestand geht, muss dauerhaft eine um 10,8 Prozent gekürzte Rente hinnehmen. Bei einer durchschnittlichen Rente von 1.218 Euro im Monat, wie sie 2021 für Männer in Westdeutschland gezahlt wurde, bliebe dann nur die Entscheidung zwischen Altersarmut und Nebenjob. War bislang kaum mehr als ein Minijob für Rentner möglich, soll ihnen jetzt auch eine reguläre Arbeit offenstehen.

Die Fallstricke

Während die Reform von Regierungskoalition und Christdemokraten begrüßt wurde, blieb die Linkspartei skeptisch und enthielt sich bei der Abstimmung. Ihr rentenpolitischer Sprecher, Matthias W. Birkwald, wies am 21. Dezember im Deutschlandfunk auf die Fallstricke der neuen Regeln hin. Dass Menschen nun 70.000 Euro oder mehr im Jahr verdienen können und zusätzlich eine Rente bekommen, »halte ich für ein süßes Gift«, erklärte Birkwald. Sollte das Angebot »massenhaft angenommen werden, dann wird es nach kurzer Zeit heißen: Ja, dann können wir auch die Regelaltersgrenze auf 70 oder 75 anheben, weil die Menschen haben ja noch ihren Hinzuverdienst. Oder aber das Rentenniveau kann weiter abgesenkt werden.« Ob Unternehmen dann tatsächlich »massenhaft« Senioren beschäftigen, statt sie wie bisher auszusortieren, bleibt abzuwarten. Für Postboten, Bauarbeiter oder Pflegekräfte, deren Knochen oft schon nach weniger als 45 Arbeitsjahren kaputt sind, ist das »süße Gift« ohnehin keine Option.