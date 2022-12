In Abwehrkämpfen gefangen

Sachelle Babbar/ZUMA Wire/imago Bislang unerfüllte Forderung: Sichere und selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche (München, 3.10.2022)

Die Streichung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch war das Highlight der Frauenbewegung in Deutschland im zu Ende gehenden Jahr. Das ist eine gute Nachricht, denn es ist eine richtige und überfällige Entscheidung, dass die Information über Schwangerschaftsabbrüche für Ärztinnen und Ärzte, die diese durchführen, nicht mehr verboten und unter Strafe gestellt ist. Und es ist eine furchtbare Nachricht, denn es offenbart die Schwäche der Frauenbewegung, dass selbst dieser zugegeben wichtige, aber auch kleine Sieg als großer Triumph gefeiert wird.

Der wirklich große Wurf, der für die reproduktiven Rechte dringend nötig ist, nämlich die Abschaffung des Paragraphen 218 Strafgesetzbuch und die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb der Strafgesetzgebung, ist in weite Ferne gerückt. Die verantwortlichen Politiker der Bundesregierung haben sich alleine für die Abschaffung des 219a über Gebühr gefeiert, dass in ihren Reden im Juli im Bundestag kaum Platz für den Skandal blieb, dass Abbrüche in der BRD immer noch illegal sind, wenn sie auch unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. Ein Umstand, den Konservative bis stramm Rechte gerne ändern würden, um Frauen noch weiter in ihrer Selbstbestimmung einzuschränken, wie die Reden der entsprechenden Parteien in eben dieser Bundestagsdebatte mal wieder bewiesen haben.

Unterstützung bekamen diese Gruppen auch im Jahr 2022 von evangelikalen Gruppen, die Menschen auf dem Weg zur verpflichtenden »Konfliktberatung« vor einem Schwangerschaftsabbruch belästigen und seit mittlerweile 20 Jahren in einem »Marsch für das Leben« durch verschiedene deutsche Städte ziehen. Zwar gibt es stetigen Protest gegen die Aufmärsche, allerdings beschränkt sich dieser immer noch vor allem auf das radikal linke Spektrum. Mit seinen Warnungen vor den Einflüssen dieser extremen Abtreibungsgegner erreicht es die bürgerliche Frauenbewegung kaum. Nicht mal die Verschärfung von Abtreibungsgesetzen beispielsweise in Polen und den USA und damit verbundene gesundheitliche Gefahren für Schwangere bis hin zu Todesopfern hatten zur Folge, dass eine Debatte über die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hierzulande ernsthaft geführt wird. Dabei ist die Möglichkeit von »Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches« sogar im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien verankert.

Weniger Geld

Doch Papier ist geduldig, und im selben Koalitionsvertrag ist auch festgeschrieben, dass die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen geschlossen werden soll. Ebenfalls ein Versprechen, dessen Umsetzung auf sich warten lässt. Nicht mal das Selbstbestimmungsgesetz, das das vollkommen überholte und verfassungswidrige sogenannte Transsexuellengesetz endlich ablösen sollte und das für dieses Jahr fest angekündigt war, wurde von der Bundesregierung rechtzeitig auf den Weg gebracht. Das bedeutet, dass Betroffene, die den Geschlechtseintrag in ihren Ausweisdokumenten ändern lassen wollen, weiterhin diskriminierende, zeitaufwendige und kostenintensive Begutachtungen über sich ergehen lassen müssen. Verbesserungen für Frauen und feministische Kämpfe sind dermaßen in solchen Abwehrkämpfen gefangen, dass die Vision für die großen Veränderungen fehlt. Dabei gibt es immer noch erschreckend viel zu tun, insbesondere bei der finanziellen Gleichstellung der Geschlechter.

Am Dienstag veröffentlichte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung die neuesten Zahlen seiner Erwerbspersonenbefragung, die es seit dem Frühjahr 2020 regelmäßig durchführt. Demnach gab im vergangenen Monat mehr als ein Viertel aller Erwerbstätigen an, dass ihre finanzielle Lage stark oder äußerst belastet sei. Und den Frauen geht es wesentlich schlechter: Mit 31 Prozent stehen sie deutlich häufiger finanziell unter Druck als Männer mit 23 Prozent. Kommen Kinder hinzu, verschärft sich das Bild: 41 Prozent der Mütter sahen sich in einer schwierigen Situation, bei den Vätern waren es 27 Prozent. Und nicht nur die finanzielle Belastung setzt Müttern zu, auch die Sorgearbeit bleibt weiterhin an ihnen hängen. Hatten während der Phasen der Kurzarbeit zu Beginn der Pandemie und des Lockdowns vor drei Jahren noch fast zwei Drittel der Väter angegeben, sich hauptsächlich um den eigenen Nachwuchs zu kümmern, vermeldete das WSI dies nun für sechs Prozent der Väter. Damit ist dieser Wert sogar noch niedriger als in den vorpandemischen Zeiten, in denen er einen Prozentpunkt höher lag.

Der vielbeschworene gesellschaftliche Wandel, der 2020 noch prognostiziert wurde, da Berufe, die als typische Frauenberufe eingestuft wurden, auf einmal nicht mehr nur unterbezahlt, sondern auch systemrelevant waren, hat sich nicht eingestellt. Die gesellschaftliche Stellung dieser Berufe, sei es in Handel, Pflege oder Erziehung, hat sich nicht verbessert. Der sogenannte Pflegebonus, also eine einmalige Zahlung für Pflegekräfte, hat die Wertschätzung, die die Bundesregierung dadurch angeblich zum Ausdruck bringen wollte, komplett ad absurdum geführt. In der Langzeitpflege, in der der Frauenanteil unter den Beschäftigten noch höher ist als in der Krankenpflege, lag der Bonus mit maximal 550 Euro für Vollzeitkräfte deutlich zu niedrig, um wirklich ein Zeichen des Respekts für die schwere Arbeit zu setzen, die während der Pandemie unter erschwerten Bedingungen geleistet wurde. In der Krankenpflege war der Bonus zwar nominell höher, allerdings führen bürokratisierte Einschränkungen dazu, dass etwa die Hälfte der Beschäftigten im Pflege- und Funktionsdienst der Krankenhäuser diesen nicht erhalten hat.

Femizide Alltag

Ebenfalls keine Verbesserungen gibt es bei der anhaltenden Gewalt gegen Frauen, die diese besonders häufig im häuslichen Umfeld trifft. Im November mussten die Ministerinnen für Frauen und Inneres, Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) und Nancy Faeser (SPD), gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik zur Partnerschaftsgewalt einräumen, dass diese in den vergangenen fünf Jahren um mehr als drei Prozent gestiegen ist. Damit bleibt die eigene Partnerschaft eine der gefährlichsten Situationen für Frauen. In Deutschland versucht noch immer beinahe täglich ein Partner oder Expartner eine Frau umzubringen. Jeden dritten Tag wird ein Femizid ausgeführt, also der geschlechtsspezifische Mord an einer Frau aus Hass und Verachtung oder weil sie nicht den patriarchalen Rollenvorstellungen entspricht und sich der männlichen Kontrolle und Dominanz entziehen will. Seit Februar dieses Jahres wird am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen e. V. immerhin endlich eine umfassende Studie zu Femiziden durchgeführt. Es wird allerdings noch dauern, bis Ergebnisse vorliegen werden. Noch länger, bis die Erkenntnisse wirklich zum Schutz von Frauen beitragen können. Angesichts der wenigen und schleppenden Verbesserungen, mit denen Frauen derzeit rechnen können, freut man sich allerdings schon über den Beginn einer Studie.