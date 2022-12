Etwas für Liebhaber

Plaion Pictures Akribisch über der Partitur: Ennio Morricone

Manche Eltern sind entsetzt, wenn ihr Kind, statt Medizin zu studieren, plötzlich Musiker werden will. Bei Ennio Morricone war es umgekehrt. Er wünschte sich, Arzt zu werden, sein Vater aber, der sein Geld in einer Kapelle verdiente, überredete ihn, Trompete zu lernen. Irgendwann sollte der Sohn die Rolle des Vaters übernehmen und die Familie ernähren.

Allerdings studierte der begabte Junge auch Komposition. Unter den Schülern des berühmten Avantgardisten Goffredo Petrassi war er ein Außenseiter: wegen seiner sozialen Herkunft und der damit verbundenen Lebensführung. In den Nächten verdiente Morricone das nötige Geld als Unterhaltungsmusiker. Und nach dem Examen musste er in der Filmindustrie als ungenannter Arrangeur von Schlagern arbeiten.

Giuseppe Tornatore hebt in seiner Filmbiographie Morricones Zwiespalt hervor. Hier die Hochkultur mit dem verehrten Lehrer, dort der verachtete Kommerz. Morricone komponierte sein Leben lang Werke für den Konzertsaal und Musik für den Film. Datum nach Datum setzte er sich, um aus der Fron auszusteigen, Frist um Frist verstrich. Am Ende standen mehr als 500 Filmmusiken. Doch ist das ein Vorgriff.

Um 1960 setzte Morricone als unbekannter musikalischer Zuarbeiter das Wissen ein, das er auf dem Konservatorium erworben hatte. So trivial sich das Ergebnis auch für die Ohren eines Petrassi angehört haben muss – Morricones Arbeiten irritierten die Routiniers des Betriebs. Darf man zur rhythmischen Begleitung eines Schlagers auf eine Blechdose hauen? Tornatore demonstriert in seinem Film die Übergänge zwischen Morricones geräuschhaften Avantgardekompositionen jener Zeit und Gebrauchsmusik.

Der ungewohnt individuelle Ton seiner Lieder fiel auf. Bald verantwortete der Komponist ganze Filmmusiken. Auch hier erwies sich seine Ausbildung als nützlich. Reizvolle rhythmische Besonderheiten, kontrapunktische Melodieführung, der gezielte Einsatz ungewöhnlicher Schlaginstrumente bis hin zu geräuschhaften Effekten lenkten die Aufmerksamkeit auf die Musik. Sie war nicht mehr bloß stimmungshafte Untermalung, sondern beanspruchte bald ein eigenes Recht.

Tornatore hat Morricone noch vor dessen Tod 2020 für seinen Film interviewt. Der Komponist weist auf musikalische Details hin. Zahlreiche Regisseure betonen das künstlerische Ethos, das Morricone sich bald leisten konnte. Wenn Regisseure denkfaul irgendeine bestehende Musik nutzen wollten, sperrte sich der Komponist. Er wollte die gesamte Musik eines Films verantworten. Wo das in Gefahr geriet, drohte er mit seinem Rückzug vom Projekt.

Das zum Erkenntniswert dieser Filmbiographie. Leider sind ihre Schwächen nicht zu übersehen. Die eine liegt in dem Triumphalismus, der gegen Ende überhandnimmt. Reuige Studienkollegen Morricones entschuldigen sich für die einstige Missachtung des Genies, auf einen Ehren-Oscar fürs Lebenswerk folgt 2016 endlich ein echter Oscar (für die Musik zu Tarantinos »The Hateful Eight«). Die befragten Zeitzeugen überschlagen sich in der letzten halben Stunde der mit 163 Minuten überlang geratenen Huldigung mit Lobpreisungen. Es lässt sich ja schon bezweifeln, dass Morricone an die Seite Mozarts und Beethovens zu stellen ist. Oder seine Musik ferne Galaxien erreiche, gar Gott durch ihn spreche. Solch Lobhudelei hätte der bescheiden auftretende Morricone vermutlich gestrichen.

Zum Bombast tritt eine gewisse Kurzatmigkeit. Tornatore hat Schnipsel aus grob geschätzt vierzig Filmen einmontiert. So kann er keine einzige Arbeit eingehend würdigen. In die von Musik begleiteten Filmszenen blendet er zudem immer wieder Aufnahmen ein, die Morricone (in leider protzigen Arrangements) die eigenen Werke dirigierend zeigen. Nimmt man aber Filmmusik als eigenes Genre ernst, muss man zeigen, wie sie im Film wirkt; wie sie den Verlauf emotional verstärkt, ihn vielleicht kommentiert, dadurch dem Gesehenen eine weitere Dimension hinzufügt. Das zu zeigen, braucht Zeit. Doch ist die Schnittfrequenz bei Tornatore störend hoch, der Blick kann nirgends verweilen. Tornatore lobt Morricones Kunst und traut dem Pub­likum nicht zu, sich auf diese Kunst einzulassen.

Auch erfährt man nichts über Wandlungen des Films in dem guten halben Jahrhundert, in dem Morricone Musik fürs Kino geschrieben hat. Alles scheint eine Angelegenheit zwischen Komponist und Regisseur. Aber welche Rolle spielen Geldgeber? Wie reagierte Morricone auf Morricone-Imitationen und überhaupt auf Entwicklungen in der Filmindustrie? Warum klingen die späten Filmmusiken – die zu »The Hateful Eight« eingeschlossen – so viel sanfter als die berühmteren Kompositionen zu Sergio Leones Italowestern – eine individuelle Entwicklung, eine Frage des Markts? Das wüsste man gerne.

Diese Filmbiographie mag Liebhaber erfreuen. Um die Qualität von Morricones Werk zu verdeutlichen, bräuchte es weniger Begeisterung und mehr Genauigkeit.