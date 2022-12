»Relevante Informationen kamen von Antifainitiativen«

Boris Roessler/dpa-POOL/dpa

Wenn Sie auf die Resultate des Untersuchungsausschusses zum Mord an Walter Lübcke blicken und eine Jahresbilanz ziehen: Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Laut Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses heißt es: Der Ausschuss solle klären, ob es Versäumnisse bei der Aufarbeitung des Mordes seitens der hessischen Landesregierung und der nachgeordneten Behörden gegeben hat, also auch seitens des Landesamtes für Verfassungsschutz. Etwa stellte sich die Frage, warum Lübckes Mörder Stephan Ernst vom Radar verschwand und nicht mehr unter Beobachtung stand. Uns, Die Linke, hat das in unserer Kritik am Verfassungsschutz bestärkt.

Was sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten Probleme?

Es gab in dem Fall drei maßgebliche Fehler. Erstens das »vereinfachte Löschverfahren«. Eine Einzelfallprüfung unter dem Vieraugenprinzip war vorgesehen: Ist eine Löschung angesagt, weil sich diese Person deradikalisiert hat, oder sollte sie unter Beobachtung bleiben? Da sich aufgrund eines Löschmoratoriums nach der Selbstenttarnung des NSU viele Akten angesammelt hatten, entschied sich das Landesamt aber für sogenannte Listenlöschungen. Es erstellte also Listen, unter anderem mit insgesamt mehr als 2.700 Neonazis darauf, und gab sie ohne Einzelfallprüfung zum Löschen frei – ein klarer Gesetzesverstoß.

Zweitens war das Amt nicht in der Lage, vorhandene Hinweise auf Aktivitäten im Neonazispektrum richtig zuzuordnen; behauptete dann, es habe keine mehr gegeben. Es gab aber zum Beispiel Fotos einer Sonnenwendfeier beim führenden Aktivisten der Kameradschaftsszene Thorsten Heise, die eine Teilnahme von Stephan Ernst an Neonazitreffen belegten. Drittens stufte das Landesamt für Verfassungsschutz den regionalen Arm der ­PEGIDA in Kassel, KAGIDA, wo sich das gesamte Spektrum der alten und neuen Nazis traf, als »bürgerliche Bewegung« ein. Man erkannte nicht, was sich dort zusammenbraute.

Welche Konsequenzen sollte es für den künftigen Umgang mit der extrem rechten Szene geben?

Der Verfassungsschutz hängt der sogenannten Extremismustheorie an, wonach es einen rechten und – dort vorrangig gern beobachteten – linken Rand gebe; daneben noch Organisierte Kriminalität und Ausländerkriminalität. Man ist dort aber außerstande zu erkennen, dass es ein breites rassistisches bürgerliches Spektrum in der Mitte der Gesellschaft gibt. Entsteht dort brauner Nährboden für solche Anschläge, muss hingeschaut werden – egal, ob bedient von der AfD oder der CDU. Ich erinnere an die Kampagne der hessischen CDU gegen die doppelte Staatsbürgerschaft unter Roland Koch 1999: »Wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben?« Zu kolportieren, das sei ein bürgerlicher Protest und als Reaktion das Asylrecht zu verschärfen, ermutigt den rechtsradikalen Sumpf. Die Neonazis brauchen die Unterstützung aus dem bürgerlichen Spektrum, die sie bestätigt – ohne die hätten sie keine gesellschaftliche Wirkmächtigkeit.

Sollte also die Landesregierung den Verfassungsschutz auflösen?

Ja. Denn er reproduziert ständig die gleichen Fehler. Im Ausschuss versicherten verschiedene ehemalige Präsidenten des Landesamtes glaubhaft, wie sehr sie sich bemüht haben, die Behörde zu reformieren. Offenbar sind alle Versuche kläglich gescheitert. Niemand braucht ein System, das mit ­V-Leuten arbeitet und darüber die rechte Szene noch finanziert. Alle relevanten Informationen zu Ernst und Hartmann kamen von Antifainitiativen; nicht aus dem Verfassungsschutz. Wir meinen, er ist nicht reformierbar.

Wie kann Die Linke in Hessen politisch gegen die rechte Gefahr wirken?

Im Gegensatz zu allen anderen Parteien im Ausschuss wollen wir nicht am gescheiterten Projekt Verfassungsschutz festhalten. Wir zeigen Alternativen auf. Nach den Morden des NSU, den Schüssen in Halle und der Ermordung von Walter Lübcke stehen die gesellschaftliche Linke und die Partei Die Linke untrennbar zusammen. Wir fordern ein Zentrum für die Stärkung der Demokratie und gegen autoritäre Bestrebungen.