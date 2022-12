Ampel will halbierte Haftzeit für Arme

Armin Weigel/dpa

Wer eine Geldstrafe aufgebrummt bekommt und knapp bei Kasse ist, soll auch künftig noch in den Knast – aber nur noch halb so lange: Am Mittwoch hat sich die Bundesregierung intern auf einen Entwurf für ein Gesetz »zur Überarbeitung des Sanktionsrechts« geeinigt, wie sie auf ihrer Internetseite mitteilte. Dabei geht es unter anderem um eine Neuregelung der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Die Bundesregierung strebt demnach an, dass fortan nur noch für jeden zweiten Tagessatz auch ein Tag hinter Gittern verbracht werden muss. Ergeht also beispielsweise ein Urteil über eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je zehn Euro und leistet die verurteilte Person keine gemeinnützige Arbeit, bedeutet das dem Entwurf zufolge »nur noch« 25 Tage Gefängnis. Derzeit entspricht die Freiheitsstrafe 1:1 der Zahl der Tagessätze.

Damit der Staat auch bei mittellosen Verurteilten an sein Geld kommt, sieht der Gesetzentwurf auch »Maßnahmen der Sozialarbeit« vor, wie die Regierung schreibt. So soll beispielsweise beim Abschluss einer Ratenzahlungvereinbarung geholfen werden. Und um die für den Staat kostspielige Inhaftierung bei Ersatzstrafen zu vermeiden, sollen Verurteilte insgesamt »durch vollstreckungsrechtliche Ergänzungen« unterstützt werden. Bei der gemeinnützigen Arbeit will die Bundesregierung die bisher geforderte Stundenzahl ebenfalls halbieren, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete. Dem Bericht zufolge räumte das Bundesjustizministerium ein, dass der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen »in der Regel keinen Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen leisten kann«.

Des weiteren soll mit der Neuregelung Gerichten mehr Spielraum eröffnet werden, »geschlechtsspezifische« Gewalttaten stärker zu verfolgen. Ziel sei auch, dass ausschließlich »therapiefähige und -willige« Straftäter in Entziehungskliniken eingewiesen werden. Der Entwurf sieht zudem vor, »durch ambulante Maßnahmen positiv« auf Verurteilte »einzuwirken«. Dabei gehe es um Therapien, um die Rückfallquote zu verringern.