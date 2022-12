Sebastian Gollnow/dpa Untersuchung in einer Kinderarztpraxis (Stuttgart, 12.2.2021)

Die Situation an den Kinderkliniken ist dramatisch. Wie sieht es in den Kinderarztpraxen aus?

Auch hier hat sich das Zahlenverhältnis von Kindern und Ärzten enorm verschlechtert. Zugleich hat sich die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen erhöht. Ein Gutteil der Praxen ist von Kliniken, medizinischen Versorgungszentren oder Kapitalgesellschaften aufgekauft worden. Oder auch von kinderärztlichen Betrieben mit einer Spezialisation. Für die Grundversorgung gibt es keine 200 Kollegen mehr in Berlin – in einer Stadt, in der 700.000 Kinder und Jugendliche leben.

Wie stellt sich das im Alltag dar?

Ich habe meine Praxis in Hohenschönhausen 2008 übernommen. In meinem allerersten Arbeitsquartal habe ich 920 Kinder gesehen. In diesem Quartal waren bis Anfang Dezember bereits 1.850 Kinder in meiner Praxis. Vor kurzem gab es einen Montag, an dem wir in sieben Stunden 146 Kinder oder Eltern in der Praxis hatten. Das ist Durchschleusen von Massen in der Hoffnung, dass man ärztlicherseits nichts Schlimmes übersieht.

Kommt es dabei zu falschen Diagnosen?

Nicht unbedingt. Aber Zeit für gute Beratung bleibt auf keinen Fall.

Vergrößert sich die Belastung in den Praxen wegen der Not an den Kliniken, oder ist es umgekehrt?

Das sind zwei Boote, die parallel fahren. Vor drei Wochen ist plötzlich ein Kind verstorben. Das kam Montag zum Kinderarzt, verschlechterte sich am Dienstag und kam in eine Krankenhausrettungsstelle. Weil es in ganz Berlin kein Krankenhausbett gab, wurde das Kind nach Rüdersdorf gebracht. Da sich der Zustand verschlechterte, wurde es nach Berlin zurückgebracht. Es wäre vielleicht auch so gestorben. Aber zweimal der Weg Berlin-Rüdersdorf hat die Versorgung nicht besser gemacht

Haben die politischen Maßnahmen der letzten Jahre die Situation verschlimmert?

Schuld trägt die Politik, das immerhin ist klar. Es gab deutschlandweit einen Abbau der Medizinstudienplätze über viele Jahre. Jetzt studieren neu so viele wie 1989 in der alten Bundesrepublik. Und in der Pflege gab es immer die Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin. Die wurde unter CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn reformiert, indem die Krankenpflege für Erwachsene, die für Kinder und die Altenpflege in einen Topf gekippt wurden. Jetzt soll man nach drei Jahren Ausbildung alles können: ein 600-Gramm-Kind auf der Intensivstation versorgen, in der Kardiologie arbeiten und in der Altenpflege 90jährige gut betreuen.

Was war das Ziel von der Reform?

Die maximale Verwertung der Arbeitskraft. Nach dem Motto: »Wenn du nicht hier arbeiten kannst, kann ich dich woanders hinschicken.« Es ging nie um Qualität.

Was halten Sie von Finanzierungsangeboten für die Kinder- und Jugendmedizin, die von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach gemacht wurden?

Es geht um 300 Millionen, die die Kinderkliniken im nächsten Jahr bekommen. Wie die verteilt werden, ist noch gänzlich unklar. Praxen erhalten pro Quartal ein Finanzbudget. Und ob es Entlastung in den Praxen geben wird, bleibt auch offen. In meiner war das nach zwei Monaten ausgeschöpft. Von den zusätzlichen Leistungen bekommen die Ärzte nur 15 Prozent bezahlt. Ich habe in diesem Quartal das politische Zeichen gesetzt und nur solange gearbeitet, wie vernünftiges Geld zur Verfügung stand. Das war am 1. Dezember erreicht. Wir haben in dieser Notsituation vier Wochen geschlossen.

IWas erhoffen Sie sich?

Man muss der Politik irgendwann ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht. Totarbeiten ist kein Qualitätsmerkmal. Vor zwei oder drei Jahren ist eine Kinderkrankenschwester während des Diensts kollabiert und im eigenen Krankenhaus verstorben.

Wäre es ohne das derzeit grassierende RS-Virus so am Limit weitergegangen?

Die Überlastung hat sich in diesem Jahr durch das RS-Virus erheblich vermehrt. Das Virus haben wir schon lange. Aber durch den Coronalockdown haben wir zwei Jahrgänge, die viel zu Hause waren. Die hatten kaum Kontakt mit den ganz normalen Keimen. Dadurch fehlt ihnen die immunologische Kompetenz. Jetzt trifft so ein Virus nicht auf einen, sondern auf drei gefährdete Jahrgänge. Das ist Scheitern mit Ansage.

Und Sie helfen jetzt in Notaufnahmen aus?

Natürlich hilft man. Aber es ist wieder ein Arbeiten über die eigenen Grenzen hinaus.