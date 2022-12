22 Hörspiele und eine Rockoper

imago images/Everett Collection »Und wendest du den Blick auch ab von mir« – Lon Chaney (»Das Phantom der Oper«, 1925)

»Guten Abend. Hier ist das Erste …« Zapp. »Überwachung eines Monarchen ist meine Spezialität!« Zapp. »Ich will jetzt mein Geschenk haben!« Zapp. »Feliz navidad! Feliz …« Zapp. »Wo is die Chrischtbaamspitz?« Zapp. »Liebe Landsleute, zu Weihnachten grüßen meine Frau und ich …« Zapp. »Halt mir die Schleppe! – Halt sie dir selbst!« Zapp. »Do isses Chrischtkindche, hinter de Kuchengabele.« Zapp. »Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.« Zapp. »Santa Claus Is Coming to Town …« Zapp. »Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann …« Zapp. »Bring mich fort von hier, Rhett!« Plock. Und was kommt im Radio an den Feiertagen?

Samstag, 10.04 Uhr, WDR 5: »Weihnachtsgeschichten von Charles Dickens«, Regina Münch liest »Eine Weihnachtsgeschichte« und »Die Silvesterglocken« (WDR 2020). 14.05 Uhr, SWR 2: »Don Quijote von der Mancha (1/3)« von Miguel de Cervantes, u. a. mit Tina Engel, Peter Fricke und Christian Brückner (SWR 2019). 18 Uhr, Bremen 2: »Paul Temple und der Fall Valentine (1/3)« von Francis Durbridge, Neuproduktion nach dem Originalmanuskript (Pidax Film- und Hörspielverlag 2022). 20.04 Uhr, WDR 5: »Erna, der Baum nadelt«, legendäre Weihnachtslesung mit Robert Gernhardt und Pit Knorr (Heine Hörbuch 1999). 21.05 Uhr, Bayern 2: »Die Heilige Nacht« von Ludwig Thoma, eingesprochen von Elmar Wepper, es musizieren die Fischbachauer Sängerinnen und die Waakirchner Sänger (1997).

Sonntag, 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Die Trockenhaubenverschwörung« von Beate Dölling, Kinderhörspiel. Peggy Plump von der Pink-Community will Tante Traudls Neighborhood gentrifizieren (Ursendung). 14.04 und 17.30 Uhr, HR 2 Kultur: »Lord Jim« (1/4), Hörspielpremiere nach dem Abenteuerroman von Joseph Conrad (HR/Der Hörverlag 2022). 14.05 Uhr, SWR 2: »Don Quijote von der Mancha (2/3)«, siehe oben. 16.04 Uhr, WDR 5: »Der Herr der Ringe (­1– 3/6)« von J. R. R Tolkien, die ersten sechs Stunden der Mammuthörspielfassung von Bernd Lau (SWF/WDR 1992). 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Euripides. Die Orestie«, Teil 1: Elektra; neu übertragen von Raoul Schrott (DLF Kultur 2021). 19 Uhr, Bremen 2: »Paul Temple und der Fall Valentine (2/3)«, siehe oben. 19 Uhr, RBB Kultur: »Das Phantom der Oper« nach der Romanvorlage von Gaston Leroux (RBB 2019). 20.04 Uhr, WDR 3: »Der Messias«, von Mozart bearbeitete Rockoper von Händel, aufgenommen mit der Rheinischen Kantorei und dem Ensemble Das Kleine Konzert (EMI 1991). 21.05 Uhr, Bayern 2: »Meister und Margarita (1/12)« von Michail Bulgakow in der Übersetzung von Alexander Nitzberg, u. a. mit Michael Rotschopf, Milan Peschel, Jens Harzer und Margit Bendokat (BR 2014).

Montag, 8.05 Uhr, DLF Kultur: »O ja Troja« von Hartmut El Kurdi, Kinderhörspiel. Der elfjährige angehende Stararchäologe Tarek soll eine tote Oma ausbuddeln (Ursendung). 14.04 und 17.30 Uhr, HR 2 Kultur: »Lord Jim (2/4)«, siehe oben. 14.05 Uhr, SWR 2: »Don Quijote von der Mancha (3/3)«, siehe oben. 16.04 Uhr, WDR 5: »Der Herr der Ringe (4–6/6)«, siehe oben. 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Euripides. Die Orestie«, Teil 2: Orestes, siehe oben. 19 Uhr, Bremen 2: »Paul Temple und der Fall Valentine (3/3)«, siehe oben. 19 Uhr, RBB Kultur: »Das Phantom der Oper«, siehe oben. 21.05 Uhr, Bayern 2: »Meister und Margarita (2/12)«, siehe oben. 22 Uhr, MDR Kultur: »Die Höflichkeit der Genies« von Peter Hacks, mit Albert Einstein, Yehudi Menuhin, Ernst Jacobi, Judith Rosmair und Michael Tregor (MDR 2013). Das stattliche Rundfunkkomitee der jungen Welt wünscht spannende Hörspieltage!