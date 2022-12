Das gefährdete Glück

Monika Rittershaus Man könnte an einen bösartig programmierten Roboter denken: Santtu-Matias Rouvali und die Berliner Philharmoniker spielen Prokofjews höllischste Groteske (22.12.2022)

Gibt es friedliche Kriegssinfonien? Der britische Komponist Ralph Vaughan Williams komponierte 1942 seine Fünfte als bewussten Kontrast zum politischen und militärischen Geschehen – ein melodisch geprägtes, stilles Werk, das vor allem Ruhe vermittelt. Zwei Jahre später entstand die 5. Sinfonie von Sergej Prokofjew. In ihr wollte er »einen freien und glücklichen Menschen, seine große Kraft, seinen Edelmut und seine seelische Reinheit besingen«. Die B-Dur-Komposition ist keineswegs konfliktlos, und an mehreren Stellen bringt das Orchester beachtliche Klangmassierungen hervor. Doch fehlen die musikalische Nachzeichnung von Kriegslärm, die ausgedehnten Passagen fast hoffnungsloser Trauer, wie sie sich in den kurz zuvor entstandenen Sinfonien 7 und 8 von Dmitri Schostakowitsch finden.

Die Berliner Philharmoniker brachten am Donnerstag Prokofjews Sinfonie unter Santtu-Matias Rouvalis Dirigat als orchestrales Showpiece, was sie unter anderem zweifellos ist. Rouvali zeigte sich als Kenner der Details, manchmal überdeutlich und auf Kosten des musikalischen Flusses. Dort freilich, wo ein zügiger Fortgang besonders wichtig ist, hielt er das Tempo: im Schlussteil des Scherzos etwa, der mit stockender Bewegung einsetzt und, sich sehr bald steigernd, zu einer der höllischsten Grotesken Prokofjews wird. Man könnte hier an einen bösartig programmierten Roboter denken, der, einmal in Bewegung gesetzt, nicht mehr aufzuhalten ist.

Kraft und Edelmut treten eben nur in Erscheinung, wenn sie geprüft werden. Im Ganzen ist Prokofjews Fünfte nicht katastrophisch, doch gibt es Einbrüche des Bösen, gibt es durchaus Passagen latenter Spannung. Die Melodik bleibt doppelbödig. Zwar setzt Prokofjew ungewohnte Rückungen ein, um musikalische Schönheit zu erreichen, ohne Klischees zu bedienen. Zugleich verhindern sie emotionale Eindeutigkeit. Das Glück, von dem Prokofjew spricht, erscheint in seiner Musik als gefährdet, und das konnte 1944 auch gar nicht anders sein.

Diese Doppeldeutigkeit trat in der Interpretation Rouvalis zurück. Man hörte philharmonische Virtuosität auf einem sogar für dieses Orchester beeindruckenden Niveau und blieb dennoch von diesem Teil des Konzerts ein wenig unbefriedigt. Immerhin ist es nicht selbstverständlich, dass eine sowjetische Kriegssinfonie in diesen Monaten überhaupt aufgeführt wird. Im Programmheft freilich findet sich unter dem Titel »Illusionen eines Volkskünstlers« ein Text über die Jahre nach 1936, als Prokofjew nach 18 Jahren im Ausland in die Sowjetunion zurückgekehrt war. Darin erscheint der Komponist als egoistischer und privilegierter Künstler, dem alle Anpassung am Ende doch nichts nutzte und der zum Opfer Stalins wurde. Als Kontrast folgt dann unter dem Titel »Transatlantische Partnerschaft« eine kurze Skizze der Zusammenarbeit zwischen den Berliner Philharmonikern und John Adams. Dessen neuestes Klavierkonzert, betitelt »Must the Devil Have All the Good Tunes?«, war vor der Pause zu hören. Vielleicht hat tatsächlich nicht nur der Teufel die guten Melodien, Adams jedenfalls hat sie (hier) nicht. Das 2018 komponierte Werk ist fast durchgehend rhythmisch bestimmt, Melodisches gibt es allenfalls als kurze Fragmente. Víkingur Ólafsson widmete sich kraftvoll und präzise dem anspruchsvollen Solopart – eine entsagungsvolle Aufgabe, denn durch individuelle Interpretation kann man hier nicht glänzen. Statt dessen gilt es, mal mit dem Orchester und mal dagegen vertrackte, ineinander verschobene metrische Muster auszuführen. Dies gelang glänzend, das Ergebnis überzeugte dennoch nur zum Teil. An den besten Stellen kann Adams, wenn er von der Minimal Music ausgeht und sie mit traditionellen Formen und Gesten verbindet, einen mitreißenden Drive erzeugen. Auf die Dauer droht Erstarrung. In regelmäßigem Verlauf ein unregelmäßiger Akzent, das weckt Interesse – aber eine Unregelmäßigkeit in jedem Takt, das schlägt ins Gleichmaß zurück.

Virtuos war auch das Auftaktstück des Abends, »Helix« (2005) von Esa-Pekka Salonen. Der Komponist bekannte, dass er sich am Klang des Orchesters erfreue wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen. Das hörte man dann auch, was nicht als Tadel gemeint ist. Genuss ist ja nichts Schlechtes. »Helix« entfesselt als knapp zehnminütige, großangelegte Steigerung bedeutende Energien, ist im Detail gut ausgehört, dramaturgisch perfekt gesetzt und nutzt die Möglichkeiten moderner Orchesterbehandlung, ohne die Aufnahmemöglichkeiten des Publikums zu missachten – möglicherweise bald ein modernes Repertoirestück.