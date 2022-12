Schnellverfahren gegen Musk

Brendan Mcdermid/REUTERS Elon Musk – der »bekannteste unsoziale Mensch«

Als der Multimilliardär Elon Musk im Oktober Twitter übernahm, verkündete er umgehend große Kürzungspläne. In den darauffolgenden Wochen gab es eine beispiellose Entlassungswelle. Viele ehemalige Beschäftigte des Kurznachrichtendienstes wehren sich nun und gehen gerichtlich gegen ihre Kündigung vor. Unterstützt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi regt sich auch in Deutschland Widerstand.

Im Gespräch mit jW erklärte Gewerkschaftssekretär Hikmat El-Hammouri am Mittwoch, man unterstütze die ehemaligen Twitter-Beschäftigten bei ihren Kündigungsschutzklagen. Die Gewerkschaft arbeite aber auch mit den verbliebenen Mitarbeitern daran, in Deutschland einen Betriebsrat zu gründen. Das sei keine leichte Sache, da sich der Konzern bislang gegen jegliche Kooperation sperre.

Es sei auch nicht einfach, die Beschäftigten zu organisieren, so El-Hammouri weiter. Denn eine Zentrale, wo alle zusammenkommen und tätig sind, gebe es nicht. Die meisten arbeiteten von zu Hause aus und kommunizierten über Chatgruppen mit ihren Kollegen. Mit solchen Schwierigkeiten und den Besonderheiten der Social Media kennt sich El-Hammouri aus: Er hat bereits Mitarbeiter des Kurzvideodienstes Tik Tok bei der Organisierung unterstützt.

Vor der Kündigungswelle gab es bei Twitter in Deutschland keinen Betriebsrat, so El-Hammouri. Doch das soll sich nun ändern. Am 30. November fand in der Verdi-Zentrale in Berlin die Wahlversammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes statt. Das Gremium existiert– aber die Betriebsratswahl konnte bislang nicht eingeleitet werden. Der Grund: Twitter Germany ließ die Frist zur Übergabe einer Wählerliste verstreichen, zu der Betrieb verpflichtet ist, verstreichen. Mit dem 7. Dezember wurde eine neue Frist gesetzt – auch diese ignorierte der Konzern.

Für diesen Fall hatte die Gewerkschaft angekündigt, die Wählerliste per einstweiliger Verfügung gerichtlich einfordern zu wollen. Aus Sicht von El-Hammouri dürfte es nicht lange dauern, bis das Gericht darüber entschieden hat. In der Regel seien das »Schnellverfahren«, denn die gesetzlichen Pflichten seien hier eindeutig. Zweimal seien Fristen nicht eingehalten, Briefe und Anschreiben nicht beantwortet worden. Für die Verantwortlichen könnte das ein Nachspiel haben. Denn das Behindern einer Betriebsratswahl sei kein Kavaliersdelikt.

Musk hatte Twitter am 28. Oktober übernommen. Eine Woche später, am 4. November, erhielt etwa die Hälfte der damals weltweit 7.500 Beschäftigten die Kündigung per E-Mail. Noch am gleichen Tag wurden mehr als 3.700 Mitarbeitern sämtliche Zugänge zum Betrieb gesperrt. Das betraf ihre E-Mail-Accounts, aber auch ihren Zugang bei Slack, dem zentralen Kommunikationskanal bei Twitter. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten in Deutschland etwas mehr als 30 Personen für Twitter – im Vertrieb, in der Entwicklung und in der IT-Sicherheit. »Ein Großteil« von ihnen wurde nach Angaben von Verdi entlassen.

Ein Punkt in dem arbeitsrechtlichen Verfahren dürften die Abfindungen sein. Nach Gewerkschaftsangaben hatte Twitter konzernweite Zusagen gemacht. Doch in den Kündigungen ist davon keine Rede mehr.

Christoph Schmitz, der im Verdi-Bundesvorstand für den Medienbereich zuständig ist, erklärte dazu: »Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hätte es als Chief-Twit nicht nötig, sich als bekanntester unsozialer Mensch zu zeigen«. Er bremse in Deutschland die Betriebsratswahl aus und kündige Menschen, denen er mit Eiseskälte auch noch Abfindungen verwehre.

El-Hammouri zeigte sich überzeugt davon, dass der Arbeitskampf bei Twitter genauso wie der zuvor bei Tik Tok Schule machen werde. Die Beschäftigten in den Social-Media-Unternehmen und den sogenannten Startups könnten sehen, dass Gewerkschaften und gewerkschaftliche Errungenschaften »cool sein« könnten. »Vorher dachten sie immer, so etwas wie Mitbestimmung, Vertrauensleute oder Betriebsräte bräuchten sie nicht«, so El-Hammouri. Jetzt würden sie sehen: Auch Chefs wie Musk könnten dank Organisierung mit ihnen nicht mehr machen, was sie wollen.