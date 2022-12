Nachschlag: Eine Zeit in der Hölle

imago images/Mary Evans/Archive Studiocanal Manchmal hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu: Oscar Isaac als Llewyn Davis

»Inside Llewyn Davis« ist der Titel der nachhaltig erfolglosen Debüt-LP des Folksängers Llewyn Davis, der auf eine seit 1963 tatsächlich existierende Folkplatte anspielt: »Inside Dave Van Ronk«. Dieser Sänger ist zweifelsohne ein Verfluchter, einer der vielen Hiobs in der Welt der Coen-Brüder, immer zur falschen Zeit am richtigen Ort. Will er Tantiemen einsacken, bekommt er eine Kiste unverschickter Platten in die Hand gedrückt. Nicht ohne das Angebot, einen Wintermantel geschenkt zu bekommen, falls er denn friere. Es ist kalt in New York. Schlägt er sich nach Chicago durch, um einem Clubimpresario vorzuspielen, bekommt er ein lakonisches »I don’t see any money in this« zur Antwort. Während eine an den jungen Dylan erinnernde krächzende Stimme ein neues Zeitalter anzukündigen scheint, wird Llewyn Davis klar, dass er sich in einem Möbiusband der Missgeschicke befindet, wo sich alles Fatale für immer zu wiederholen scheint. Eine Zeit in der Hölle, gewiss. Aber schon sehr spaßig. (aha)