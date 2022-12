»Sie waren traurig, dass ihre Botschaften kein Gehör finden«

Soziale Bildung e. V. Hinterher dann doch ein Dorn im Auge: Eines der Graffito auf einem Stromkasten am Kai

Das Team Streetwork Ihres Vereins hat mit Jugendlichen im Oktober einen Graffiti-Workshop anlässlich des Jahrestages der rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lich­tenhagen 1992 veranstaltet. Im Rahmen dessen wurden Stromkästen am Rostocker Stadthafen mit antirassistischen Parolen besprüht – die später wieder entfernt werden mussten. Was war das Ziel des Workshops?

Im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages zur Förderung von Kindern und Jugendlichen zugunsten von deren Mit- und Selbstbestimmung, deren gleichberechtigten Teilhabe in Gesellschaft und Gemeinschaft sowie zur Wahrnehmung für soziales Engagement haben wir das Grafitti-Projekt in den Herbstferien organisiert. Anlässlich des 30. Jahrestags des Pogroms fanden in der Stadt vielfältige erinnerungskulturelle Diskurse und Veranstaltungen statt. Das Themenfeld wurde medial vielfach aufgegriffen. Da haben wir für Jugendliche ein Format angeboten, in dem sie sich zum einen inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen können und im zweiten Schritt über eine jugendkulturelle Ausdrucksform selbst Akteurinnen und Akteure von Erinnerungskultur im öffentlichen Raum sein können.

Mussten Sie sich das Besprühen der Kästen genehmigen lassen?

In Abstimmung mit dem Hafen- und Seemannsamt wurde uns die Gestaltung von drei Stromkästen unter Auflagen in einer sogenannten Eigentümerzustimmung im Stadthafen erlaubt. Das hat unser Verein Soziale Bildung zur Kenntnis genommen. Die Entwürfe wurden im Projektverlauf mit dem »Eigentümer« vor der endgültigen Gestaltung mündlich abgestimmt. Ein Dissens bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung zwischen dem Amt und uns lag bis zum Tag nach der Gestaltung nicht vor.

Weshalb mussten die Sprüche dennoch entfernt werden?

Im Nachgang haben wir am 24. Oktober von der Behörde die Aufforderung erhalten, alle Schriftzüge zu übermalen bzw. zu entfernen, was von uns auch umgesetzt wurde. Begründung hierfür ist, dass die Stromkästen politische Botschaften enthalten und dies den Auflagen der Gestaltung der Stromkästen widerspräche.

Welche Slogans waren auf den bemalten Stromkästen zu lesen?

Sie lauteten »Erinnern heißt kämpfen«, »Lichtenhagen«, »Gegen das Vergessen«, »Nie wieder« und »No to Racism« sowie der Hashtag »Mahsa Ahmini«.

Ist die Begründung aus Ihrer Sicht plausibel, oder vermuten Sie politische Gründe für das Vorgehen?

Die formalen Begründungen ergeben sich aus der Eigentümerzustimmung. Vielleicht wäre es eine Idee, einzelne Bestimmungen aus diesem Dokument dem gesellschaftlichen Konsens anzupassen. So könnte man zu einem selbstbewussten – rechtlich gesicherten – Umgang mit politischen Botschaften im öffentlichen Raum finden.

Wie haben die beteiligten Jugendlichen darauf reagiert, dass ihre Werke übermalt werden mussten?

Sie haben primär mit Unverständnis reagiert, waren traurig und enttäuscht, dass ihre Botschaften kein Gehör finden sollten. Das wollten sie nicht auf sich beruhen lassen. In der weiteren Auseinandersetzung ist mit ihnen die Idee entstanden, die Grafitti-Kunst im digitalen Raum zu erhalten. Auf den Stromkästen wurden dazu ­QR-Codes angebracht, die die Verlinkung zu einer Internetseite enthalten.

Konnte inzwischen eine Einigung mit dem Hafen- und Seemannsamt erzielt werden? Gibt es neue Projekte und Workshops zur Thematik am Stadthafen?

Die funktionierende Zusammenarbeit mit dem Amt ist für die Streetworkerinnen und Streetworker sowie unseren Verein insgesamt eine wichtige Basis. In der Vergangenheit haben wir diese immer auf Augenhöhe erlebt – diese gute Basis wollen wir wiederherstellen. Zukünftige Projekte schließen wir definitiv nicht aus.