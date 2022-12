»Wollen wissen, ob das Urteil gegen uns beeinflusst wurde«

Annette Riedl/dpa Charaktermasken: Aktivistinnen und Aktivisten von ATTAC arbeiten sich an der Ampelregierung ab (Berlin, 27.10.2021)

Das Antiglobalisierungsnetzwerk ATTAC hat am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Berlin erstritten, dass das FDP-geführte Bundesfinanzministerium weitere Einsicht in Akten gewähren muss, in denen es um den Entzug der Gemeinnützigkeit von ATTAC geht. Weshalb wollen Sie alle insgesamt 110 Dokumente kennen?

Wir haben Einsicht in viele Akten gehabt, 19 Stück fehlen aber noch. Wenn wir alle einsehen können, die unsere Gemeinnützigkeit betreffen, versprechen wir uns davon, mehr über die persönlichen Verstrickungen herauszufinden. Tatsächlich gab es diese zwischen dem Finanzministerium und dem Bundesfinanzhof in Form enger Kontakte zwischen dem früheren Finanzhofpräsidenten Rudolf Mellinghoff und dem für ATTAC zuständigen Abteilungsleiter im Ministerium, Rolf Möhlenbrock. Beide sitzen im Vorstand des »Instituts für Steuern und Finanzen«. Dieser wirtschaftsnahe Lobbyverein setzt sich für die Senkung von Unternehmenssteuern ein, also dem Gegenteil dessen, was ATTAC fordert. Das legt für uns nahe, dass das Urteil politisch beeinflusst sein könnte.

Woher kommt das Interesse daran, ATTAC die Gemeinnützigkeit zu entziehen?

Das ist ein finanzielles Druckmittel, um uns die Reichweite zu nehmen. ATTAC setzt sich für ein gerechteres Steuersystem ein, auch für eine Vermögenssteuer. Es wäre Quatsch, zu behaupten, dass es da eine Verschwörung gegen uns gebe. Das sagt keiner. Aber es ist nicht abzustreiten, dass es Politiker in Bundestag und Bundesrat interessiert, wenn aufgrund der ungerechten Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstandes auf der Straße Druck entsteht.

Wegen des Steuergeheimnisses muss das Ministerium eine Liste mit weiteren Organisationen nicht herausgeben, die vom ATTAC-Urteil des Finanzhofs ebenfalls negativ betroffen sein könnten.

Natürlich will das Ministerium die Liste nicht herausrücken. Vertreterinnen des Finanzministeriums sagten im Prozess, dass sie uns einige Papiere nicht geben können, weil darin verschiedene Nichtregierungsorganisationen benannt seien, die von dem Urteil ebenfalls betroffen sein könnten. Von Interesse ist aber doch, inwieweit letztere betroffen sind, weil sie sich politisch äußern. Vermutet werden muss ja, dass hierbei nicht nur das Steuerrecht korrekt ausgeübt werden soll, sondern man politischen Gegnerinnen und Gegnern das Leben schwer machen und ihnen finanziell schaden will.

Was kann die Offenlegung der Papiere bringen?

Wir wollen die Verflechtungen zwischen Finanzministerium und Finanzhof transparent haben und erfahren, inwieweit das Ministerium Einfluss auf das Urteil genommen hat, uns die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Diese Transparenz ist für alle davon betroffenen Vereine wichtig.

ATTAC argumentiert, dass der Begriff der Gemeinnützigkeit zu eng ausgelegt sei und so die Arbeit vieler Vereine für das Gemeinwohl behindert werde. Muss das nicht politisch gelöst werden?

Wenn, dann wäre es in der Ampelregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu erwarten. Aber möglicherweise tritt dies jetzt hinter all den aktuellen Krisen zurück, die es zu regeln gilt. Wir hoffen, dass die FDP gar nicht erst eine Blockadehaltung einnimmt. Schließlich ist im Koalitionsvertrag die Bereitschaft festgeschrieben, das Gemeinnützigkeitsrecht zu modernisieren, um der Unsicherheit nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes entgegenzuwirken. Die Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung« fordert seit langem, in die derzeit völlig veraltete Abgabenordnung müsse die Förderung von Grund- und Menschenrechten, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit oder das Engagement gegen Rassismus sowie andere Formen von Menschenfeindlichkeit aufgenommen werden.

ATTAC wurde 2014 vom Finanzamt in Frankfurt am Main die Gemeinnützigkeit aberkannt. Spenden können nicht mehr steuerlich geltend gemachen werden. Wie ist der Stand im Hauptverfahren?

Wir haben 2021 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die Entscheidung über unsere Gemeinnützigkeit liegt nun beim Bundesverfassungsgericht, das frühestens im Jahr 2023 dazu urteilen wird.