Zerstörung von Riffen rechtens

imago images/Ritzau Scanpix »Herausragende Bedeutung«: Bauarbeiten an Fehmarnbeltquerung in Dänemark, Anfang 2021

»Wir müssen alle wichtigen Ursachen der Zerstörung von biologischer Vielfalt angehen«, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag abend vor der gegenwärtig im kanadischen Montréal tagenden 15. UN-Weltnaturschutzkonferenz. In diesem Zusammenhang sei es »wichtig«, die Rechte von lokalen Gemeinschaften zu respektieren.

Biodiversität schützen? Deutschlands politische Praxis in dieser Frage sieht anders aus, wie ein aktuelles Beispiel zeigt: Am Mittwoch hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig zwei Klagen von Umweltverbänden gegen den Bau der seit Jahrzehnten kritisierten »Festen Fehmarnbeltquerung« abgewiesen und damit die Zerstörung und Beeinträchtigung natürlicher Riffe in der Ostsee höchstrichterlich als zulässig abgesegnet. Riffe sind wertvolle Lebensräume vieler Arten – zum Beispiel von Muscheln, Schwämmen, Seenelken oder sogenannten Moostierchen. Sie sind zudem Rückzugsraum und Kinderstube für Krebse und Fische sowie wegen dieser (Nahrungs-)Vielfalt äußerst attraktiv für Seevogelarten oder Schweinswale. Die Riffe der Ostsee sind als natürlicher Lebensraum geschützt nach der europarechtlichen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (»FFH«-Richtlinie 92/43/EWG), allerdings läuft in Brüssel ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die BRD wegen unzureichender Meldung von FFH-Gebieten.

Möglicherweise ist diese Unzulänglichkeit eine Ursache dafür, dass das BVerwG in seinem Urteil nun der Verkehrsplanungsbehörde des Bundeslandes Schleswig-Holstein Recht geben konnte – oder musste. Man erinnere sich: Gegen den Bau der Tunnelquerung (samt Ausbau der Schienen- und Straßenhinterlandanbindungen) hatten mehr als 100.000 Menschen überwiegend von der Insel Fehmarn und aus der angrenzenden Region Ostholstein per Unterschrift protestiert – sozusagen eine beträchtliche »lokale Gemeinschaft« – und waren dennoch vor zwei Jahren vor dem BVerwG gescheitert. Das Gericht hatte das Bauvorhaben damals grundsätzlich genehmigt, aber Ausgleiche für bekannt gewordene Riffe angeordnet. Als nachträglich weitere Riffe entdeckt wurden, erteilte die Behörde eine »Befreiung vom Beeinträchtigungs- und Zerstörungsverbot«, ordnete aber zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen an. Naturschützer hielten das für unzureichend, klagten – und unterlagen nun erneut. Die Planer hätten zu Recht von der Durchführung einer erneuten Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen, urteilte das Leipziger Gericht. Ihre Entscheidung sei durch die »herausragende Bedeutung der Festen Fehmarnbeltquerung für die Anbindung Skandinaviens an das transkontinentale Verkehrsnetz« gerechtfertigt.

Während Tunnelbaugesellschaft Femern A/S und Landes-CDU sich zufrieden zeigten mit dem BVerwG-Urteil, sind nicht nur die Kläger vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) oder das heimische »Aktionsbündnis gegen eine Feste Fehmarnbeltquerung« empört über die höchstrichterliche Freigabe der bereits laufenden Tunnelbauarbeiten. Auch Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber kritisierte laut Syker Kreiszeitung das Urteil, die ostholsteinische SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn zeigte sich »erschüttert«. Und selbst die selten fortschrittliche Funke-Mediengruppe postete auf ihrem digitalen Moin.de-Portal die markante Schlagzeile »Ostsee: Menschen machen Natur an der Küste platt – ohne Konsequenzen!« Das konnte als Mahnung an Politikerinnen und Politiker wie Lemke verstanden werden.

Ob der Nabu weitere Schritte unternimmt, wird erst nach Veröffentlichung der Urteilsbegründung entschieden. Einstweilen dürfen die Bauarbeiten am Fehmarnbelttunnel, uralter Traum deutscher Faschisten und europäischer Industriebosse, fortgesetzt werden.