Nachschlag: Realitätsfern

Jürgen Heinrich/IMAGO Erstaunlich unkonzentriert und harmlos: Linke-Chefin Janine Wissler beim sonntäglichen Talk über »Reichsbürger« (11.12.2022)

Linke-Chefin Janine Wissler brauchte mehrere Anläufe, um in der Diskussion bei »Anne Will« die Frage zu beantworten, ob die staatliche Bekämpfung der extremen Rechten mit der jüngsten Razzia gegen »Reichsbürger« und deren Anhang endlich voranschreite. Den Eindruck einer »PR-Aktion«, wie ihre Parteikollegin Martina Renner es genannt hatte, bestätigte in der Sendung der Journalist Florian Flade, der angab, er habe schon zwei Wochen vorher von den bevorstehenden Durchsuchungen erfahren, wozu die zugeschaltete Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ungläubig den Kopf schüttelte. Der superkompetente NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) lamentierte derweil gebetsmühlenhaft, dass er keine Möglichkeit habe, verfängliche Äußerungen von Beamten in privaten Chats disziplinarisch zu bestrafen, und Exinnenminister Gerhart Baum (FDP) beschwor freiheitliche Tugenden der BRD. Einmal mehr ein Beweis, wie abgehoben von der Realität nicht allein Möchtegernumstürzler à la »Heinrich XIII.« sind. (jt)