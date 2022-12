Cancler-Demokratie im Möglichkeitsraum

IMAGO/Zoonar »Die Kritik der Identitätspolitik ist in vielen Fällen schlicht Identitätspolitik für Menschen, die Jürgen heißen« – Adrian Daub

Das »Unbehagen in der Kultur«, seit Freud sprichwörtlich, ist so verbreitet wie lange nicht. Bis weit in die bürgerliche Mitte und ins (marxistisch-)linke Lager hinein grassiert der Verdacht, aus der Demokratie, die Meinungs- und Kunstfreiheit schützt, werde eine Demokratie nach dem Gusto und von der Gnade eines linksliberalen Moralismus, der sich absolut setzt und keine Scheu hat, unliebsame Meinungen nicht mehr zuzulassen. »Verengung des Meinungskorridors« heißt das dann, und sie sind ja auch verstörend, die jeweils neusten einschlägigen Nachrichten aus den USA, wo an irgendeinem College ein Kurs abgesagt oder ein Professor gemaßregelt worden sei, weil jemand die Antidiskriminierungsetikette verletzt gesehen habe.

Viel Lärm um nichts

Adrian Daub ist Professor für Literaturgeschichte in Stanford, und das erweist sich für sein Buch »Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst« als überaus günstig. Denn einmal weiß er aus eigener Erfahrung, dass die nordamerikanische Campuswelt eine ganz eigene ist, deren Autarkie Kulturkampfansagen von rechts provoziert, und zweitens können ihm die Cancel-Berichte formal bekannt vorkommen, als nämlich Anekdoten in einem vulgären Sinn, populäre Kurzerzählungen, die über Jahrzehnte hinweg verbreitet werden können, ohne dass ihre inhaltliche Triftigkeit die geringste Rolle spielen müsste. Sie werden »nach einer fiktionalen oder essayistischen Logik eingesetzt« und formulieren gern eine »Geschichte, die überall und nirgends passiert ist, die (fast) immer anderen passiert ist, dem jeweiligen Erzähler aber glaubwürdig berichtet wurde. Als Beispiel dafür, was jetzt passiert, ist sie erstaunlich alt. Was meist bleibt, ist ein konstanter Bedeutungskern: Die Menschen sind zu empfindlich, die den Mitmenschen abverlangte Selbstzensur nimmt immer bizarrere Formen an.« So ist der reale Fall, den Philip Roth in seinem Roman »Der menschliche Makel« verarbeitet hat – ein Professor gerät über eine als rassistisch missverstandene Bemerkung ins Fadenkreuz der Aufrechten –, in Wahrheit nicht einmal halb so schlimm gewesen, was natürlich nichts macht, denn Roth ist Schriftsteller; der in einem späteren Interview allerdings darauf bestand, sein Roman sei »überhaupt nicht polemisch. Er ist repräsentativ.« Die Cancel-Culture-Anekdote, das weist Daub an vielen Beispielen plausibel nach, ist ihre eigene Wahrheit und verbindet, wie schon die politische Korrektheit, als deren »Coverversion« Daub die Cancel-Kultur bezeichnet, Liberalismus und (Neo-)Konservatismus auf äußerst effektive Weise.

Dass es »woken« Aktivismus gibt, bestreitet Daub nicht; was er feststellt, ist das völlige »Missverhältnis von Problem und Aufmerksamkeit«. Er kann nachweisen, wie ungeprüft Cancel-Geschichten aus den USA in die deutsche Presse gelangten, und hat sich die Mühe gemacht, Anekdoten auf den Grund zu gehen. Er findet: nichts. Ein US-amerikanischer Autor etwa fährt »Stalin, Hitler und Mao« auf, um die »moralische Vernichtung« und »seelische Exekution« durch Canceln an die Wand zu malen, um am Ende eines ganzseitigen Artikels genau zwei Beispiele anzubringen: »Eine Broschüre des Staates Oregon zu ›White Supremacy‹ im Matheunterricht und dann eine (nicht weiter mit bestimmten Kritiker:innen verbundene) Episode, in der das Jane-Austen-Museum anscheinend auf die Verbindung der Autorin zum britischen Kolonialreich hinweist.« Viel Lärm um nichts; aber die Panik wegen Cancel Culture oder Identitätspolitik, in deren Namen ja zumeist gecancelt wird, hat den Sinn, den Mainstream gegen den Nachwuchs in Stellung zu bringen, der die alten Eliten herausfordert. Um nicht schon wieder vom alten weißen Mann sprechen zu müssen: »Die Kritik der Identitätspolitik ist in vielen Fällen schlicht Identitätspolitik für Menschen, die Jürgen heißen.«

Propädeutischer Ton

Dass man nichts mehr sagen dürfe, ist auch die Überzeugung von Impfskeptikern und Coronaleugnerinnen. Die Literatursoziologin Carolin Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey, beide von der Universität Basel, unternehmen es in ihrem Buch »Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Totalitarismus«, mit und nach Adorno den sozusagen antiautoritären Charakter auszumessen, der nicht mehr fürs Kollektiv, sondern für seine persönliche, unverhandelbare Freiheit über Leichen geht. Übersteigert werden nicht mehr Demut und Gehorsam, sondern Selbstverwirklichung und Ungebundenheit, die aber nicht gesellschaftliche Freiheit meinen, sondern bloß die Angepasstheit ans neoliberale Ego-Shooter-Wesen, wobei die rebellische Attitüde und das Zurück-zur-Natur des Achtundsechzigertums das Ihre tun. Querdenker etwa »orientieren sich nicht an den Werten des alten Mittelstands, sondern wollen unkonventionell sein. Sie folgen damit gleichwohl den mittlerweile konventionellen Werten ihrer Milieus, in denen Selbstverwirklichung eine große Rolle spielt … Ihr Individualismus, den sie mit einer radikalen verdinglichten Freiheit gegenüber dem Staat verbinden, macht sie schließlich zu libertären Autoritären, denn ihre einzige Autorität sind sie selbst.«

Um nach 300 Seiten zu diesem Fazit zu kommen, holen Amlinger und Nachtwey weit aus, von den »Aporien der Aufklärung« bis zur »regressiven Modernisierung«, von der Frankfurter Schule bis Sloterdijk, was so betulich wirkt wie der stellenweise arg propädeutische Ton (»der Psychotherapeut Sigmund Freund«) und das zeitungsliberale Fazit, das Solidarität und ein Ende von Alternativlosigkeit und Entfremdung verlangt: »Eine Demokratisierung der Demokratie und der Wirtschaft ist im Möglichkeitsraum der Welt angelegt«; falls jemand den Schlüssel findet, nicht wahr?

Die Lektüre Daubs ist da unterhaltsamer, schon, weil man über die Genese der Rede von der Cancel Culture – ursprünglich war canceln in Online-Fan-Foren ein ausdrücklich persönlicher, falls nicht ironischer Boykott – viel weniger weiß als über die ewig junge Dialektik der Aufklärung. Dass ein deutscher Professor der Literaturwissenschaft, der an einer US-amerikanischen Vorzugsuniversität lehrt, vor Fußballerphrasen wie »ein Stück weit« und »im Endeffekt« so wenig Scheu hat wie vor zeitgenössischem Funktionsjackenvokabular (»zeitgleich«), befremdet gleichwohl, und dass Daub noch konsequenter gendert als Nachtwey und Amlinger, wird ihm von ungeneigter Seite den Verdacht eintragen, auf einem Auge sowieso blind zu sein. Die hat es natürlich nötig und ist viel eher in Beweisnot einer Wissenschaft, die von rechts allemal bedrohter ist als von links.