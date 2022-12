Schlappe für AfD-Richter

Christian Ditsch/imago Jens Maier als AfD-Abgeordneter im Bundestag (17.1.2018)

Für die sächsische Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) ist das Urteil »bundesweit richtungsweisend«: Am Donnerstag vergangene Woche hatte das Leipziger Dienstgericht für Richter entschieden, dass der AfD-Rechtsaußen Jens Maier nicht mehr als Richter arbeiten darf. Er solle in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Einen entsprechenden Antrag des Justizministeriums erklärte das Gericht für zulässig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des 60 Jahre alten Maier stellte eine Revision vor dem Dienstgericht des Bundes in Aussicht. Der aus Bremen stammende und seit 1991 in Sachsen lebende Maier hatte von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag gesessen und war im März in den Staatsdienst zurückgekehrt.

Der Vorsitzende Richter des Dienstgerichts, Hanns-Christian John, erklärte zur Begründung des Urteils, Maier sei wegen seiner rechten und rassistischen Äußerungen als Richter nicht mehr tragbar. In Gerichtsverfahren könnten die Beteiligten nicht mehr darauf vertrauen, dass Maier verfassungstreu, unparteiisch und ohne Ansehen der Person urteile, so John. Das Dienstgericht folgte damit weitgehend der Argumentation des sächsischen Justizministeriums, das sich auf Paragraph 31 des Richtergesetzes berufen hatte. Darin heißt es, ein Richter könne in den Ruhestand versetzt werden, »wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden«.

In der mündlichen Verhandlung am Donnerstag war das Gericht Äußerungen Maiers, die das Justizministerium zusammengetragen hatte, einzeln durchgegangen, wie die Deutsche Presseagentur berichtete. Dazu zählten seine Einlassungen beim Kurznachrichtendienst Twitter und Wahlkampfreden. Auch eine Kranzniederlegung zum Gedenken an die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg wurde aufgeführt.

Zitiert wurde unter anderem ein Tweet, in dem Maier den Sohn des früheren Tennisspielers Boris Becker rassistisch beleidigt hatte. Die in dieser und anderen Kurznachrichten verwendeten Begriffe seien abwertend und rassistisch, erklärte John in der Urteilsverkündung. Aus all den Äußerungen ergebe sich, dass Maier »eine nicht für das Richteramt geeignete Person« sei. Es komme für das Gericht auch nicht darauf an, ob es sich um Ironie oder Satire handeln könne – so hatte Maiers Anwalt Jochen Lober argumentiert.

Mit Blick auf die vom Ministerium zusammengetragenen Zitate hatte Lober im Prozess von einer »Ansammlung von Phrasen, Unterstellungen, letztlich Erfindungen« gesprochen. Das Ministerium habe zudem in »ehrabschneidender Weise« unzutreffende Behauptungen über Maier aufgestellt. Es lese Dinge in die Äußerungen, die dort nicht stünden. Maier hatte argumentiert, dass das von ihm in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter Gesagte und Geschriebene nicht verwertet werden dürfe. Gegen den AfD-Mann läuft auch noch ein Disziplinarverfahren vor dem Landgericht Dresden. Dabei könnte es auch um die Frage gehen, ob Maier seine Dienstbezüge verliert.

Generell sind Verfahren gegen Richter äußerst selten. Justizministerin Meier hatte Anfang des Jahres von einem »absoluten juristischen Neuland« gesprochen. Weniger Erfolg als das sächsische Justizministerium hatte bisher der Berliner Senat in einem ähnlichen Verfahren. Im Oktober hatte das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass der Senat die Richterin und ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann nicht in den Ruhestand versetzen darf. Ihre Social-Media-Posts unter anderem zu Corona und zur US-Wahl 2020 seien nicht ausreichend, um ihr eine »rechtsextremistische« Gesinnung nachzuweisen, die eine Versetzung begründen könnte, so das Gericht.